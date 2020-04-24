Байден призвал жителей США не пить отбеливатель. Пробовал... не помогает?

08:42 25.04.2020

Вашингтон, 25 апреля 2020, 03:58 - REGNUM Жителям США не следует пить отбеливатель в качестве меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил американский экс-вице-президент Джо Байден на своей странице в Twitter.

"Не могу поверить, что мне приходится это сказать, но, пожалуйста, не пейте отбеливатель", - завил он.



Ранее один из представителей Белого дома на брифинге заявил, что отбеливатель якобы может убить коронавирус SARS-CoV-2 в слюне человека за пять минут.

Отметим, что в состав значительного количества американских отбеливателей входит гипохлорит натрия, который опасен для здоровья человека при употреблении.



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