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Китай продвигает цифровую инфраструктуру для контроля будущих пандемий, - Д.Юрганов
09:06 25.04.2020

Денис Юрганов
24 апр. 2020

По данным центра стратегических и международных исследований (США), пока в КНР бушевал вирус COVID-19, а экономическая жизнь страны на этот период заметно замерла, китайские власти не останавливали работы над внедрением и распространением цифровой инфраструктуры по всей стране. Речь идет о развертывании 5G сетей. Строительство новых объектов сети 5G и центров обработки данных идет в Китае полным ходом. Во время своей инспекционной поездки в провинцию Чжэцзян в начале апреля Си Цзиньпин заявил, об ускорении работ в этой области. По словам председателя государственной компании "China Mobile" Ян Цзе, к концу 2020 года уже планируется построить 300 000 базовых станций 5G. Также в этом году компании China Telecom и China Unicom планируют построить 550 000 базовых станций, зона покрытия расширится до 300 городов по сравнению с 50 городами в 2019 году. В планах компаний также построить службу сообщений 5G, которая будет конкурировать с другими внутренними платформами социальных сообщений, в том числе с популярным WeChat, которым управляет китайская инвестиционная компания Tencent Holdings. Согласно китайскому государственному новостному агентству "Синьхуа", крупные телекоммуникационные компании, а также China Tower (крупнейший в мире оператор телекоммуникационных вышек) потратят 27,8 миллиардов долларов на 5G в 2020 году.

По мере того, как экономика КНР начинает не спеша восстанавливаться, технология 5G будет развиваться не только в Китае, но и, что еще более важно, в рамках многих активно развивающихся глобальных инфраструктурных программ Пекина, включая инициативу "Один пояс, один путь" и попутную ей "Цифровой шелковый путь". Ведущую роль в этом процессе будет играть китайская "национальная команда" телекоммуникационных гигантов (China Telecom , China Unicom и China Mobile) а также такие государственные компании, как Huawei и Inspur. Эти китайские компании делают ставку на проекты в области информационно-коммуникационных технологий, которые, как правило, дешевле, проще в реализации и привлекательнее для инвесторов, по сравнению с массовыми транспортными и энергетическими проектами, которые доминировали в первые годы существования "Одного пояса, одного пути". В КНР понимают, что 5G это не только проект в сфере информационных технологий, который дает экономическую выгоду, но и геополитическое противостояние с США за контроль над глобальными технологиями. В этом соперничестве с Вашингтоном китайцы выстраивают стратегию постепенного "захвата" рынков 5G технологий. К примеру, Китайско-Пакистанский экономический коридор (CPEC), который китайские официальные лица называют флагманом "пояса и пути". С момента появления CPEC пять лет назад, более 60% его проектов были связаны с транспортом и энергетикой, здесь компания Huawei смогла проложить волоконно-оптический кабель через свою границу и вглубь территории Пакистана менее чем за два года.

Китайские компании также могут предложить, в рамках цифровых инфраструктурных проектов, свою продукцию по реагированию на нынешнюю вспышку коронавируса и предотвращения будущих пандемий. Компании Hikvision, Dahua и другие ведущие компании инновационных продуктов и систем безопасности, внедрили образцы тепловидения для обнаружения вирусов. Alipay и Tencent разработали приложения для здоровья, которые генерируют QR-коды, указывающие на состояние здоровья пользователя. Естественно, что эти компании стремятся продавать эти продукты за границей. Alibaba уже предлагает свои облачные сервисы для моделирования региональных вспышек заболеваний. Поскольку "инициатива пояса и пути" превращается в стратегию ускоренного развития для китайских технологических компаний, Соединенные Штаты со своей стороны не могут позволить полагаться только на оборонительные меры. Несмотря на усиленный контроль со стороны Запада и даже на то, что мировая экономика в кризисе, технологические компании Китая ведут себя так, чтобы завоевать рынки в ближайшем будущем. Можно сделать вывод, что сегодня лидерство США в цифровой гонке больше не гарантировано. Если Вашингтон не будет делать стратегические инвестиции с учетом того, что он может предложить странам в технологическом плане, то какая – нибудь следующая наступившая пандемия в мире, будет полностью контролироваться Пекином.

Источник - завтра
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