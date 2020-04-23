Страдания кремлевских либер-швондеров. Отчего Набиуллина так испугалась Глазьева? - М.Хазин

09:16 25.04.2020

Методическая сказка для обучения аппаратным технологиям



Власть и общество



23.04.2020

Михаил Хазин



Предупреждение. Сказка написана в процессе создания он-лайн курса в рамках карьерного консалтинга. Все события в ней являются вымышленными, все персонажи выдуманы и не имеют под собой реальных прототипов, совпадения с реальными именами и обстоятельствами случайны и не могут служить основаниями для каких-либо дальнейших выводов. Для начала, новость...



"СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева"

Подробнее на https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/78744-smi-uznali-o-pros-be-tsb-k-minjeku-sderzhat-publichnuju-aktivnost-glaz-eva?fbclid=IwAR2gRxVJ0uBxlV8F2VRBV12mX1XxzMBpAou3irztSLBnpZ87Pg61k-LwdO4



А теперь, аппаратно-аналитические соображения. Ситуация совершенно удивительная. Собственно, это вынос сора из избы! Путина для того и призвали в 1999 году, чтобы он играл роль внутреннего арбитра, который ограничивает внутриэлитные конфликты, не выводя их в публичное, общественное поле. И с тех пор нарушение этого правила стало одной из самых опасных аппаратных ошибок.



Трудно даже вспомнить, если не считать тройки Березовский-Гусинский-Ходорковский, когда бы такое происходило. Собственно, "тройка" как раз за это и пострадала и по этому вопросу был общеэлитный консенсус, Путина никто за это не ругал и даже сейчас не ругает! А так… Можно вспомнить открытое письмо Черкесова Путину, ну так тогда понятно было за что идет схватка. И самому Черкесову, кстати, это стоило карьеры. К слову, открытое письмо судьи Хахалевой тому же Путину тоже может ей дорого стоить, но у нее, впрочем, не тот уровень, который сейчас обсуждается. То, что написал Глазьев, в общем, секретом не является. То, что у чиновников Центробанка странная "любовь" к валютным спекулянтам не требует доказательств: место рубля в международном рейтинге устойчивости национальных валют тому показатель. И я про это писал, и Глазьев, причем уже много раз. Не вызывает сомнений, что политика ЦБ включает в себя и стимулирование оттока капитала, и стимулирование спекуляций, и запрет на рублевые инвестиции. Это факты очевидные и обсуждать их особого смысла не имеет. Так что же случилось-то? А все очень просто. Дело в том, что к середине 2000-х годов (когда был быстрый экономический рост и критика действий правительства как-то приутихла) либеральное лобби получило монополию на контроль за официальными источниками экономической информации. Ими были захвачены все институты и СМИ, которые учитывались при работе официальными органами, все остальные были признаны маргинальными и не заслуживающими внимания.



Да, мои тексты много кто читал, но в официальных документах ссылки на них появиться не могли никак. Единственным исключением из этой ситуации был как раз Глазьев, но и его крайне жестко ограничивали. Ну, например, у него не было прямого доступа к Президенту. А когда он попытался создать экспертный совет при себе и включил меня в предварительный список, то Набиуллина, которая тогда была помощницей Путина, меня оттуда вычеркнула. Ничего личного (хотя и личное там было), просто монополию нарушать нельзя! А для чего нужна монополия? А очень просто! Набиуллина же не может сказать Путину: "Уважаемый Владимир Владимирович! Вы, конечно, говорите о "новой инвестиционной волне", но, простите, МВФ такую политику не одобряет. Поскольку МВФ для меня по сравнению с Вами главней, то, простите, я уж буду делать то, что мне рекомендует МВФ. Ну и ребятишкам моим, на их бедность, надо же дать возможность откаты получить за инсайдерскую информацию по валютному курсу!" Вот она так и не говорит!