 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.04.2020
10:32  Коронавирус вызвал информационную пандемию, - В.Иванов
10:26  КазВирус - 2525, УзбВирус - 1836
09:46  Битва за Ухань: как китайцы и русские остановили самураев (история)
09:16  Страдания кремлевских либер-швондеров. Отчего Набиуллина так испугалась Глазьева? - М.Хазин
09:10  Люди - термиты. Коронавирус: свобода или судьба? - Ф.Гиренок
09:06  Китай продвигает цифровую инфраструктуру для контроля будущих пандемий, - Д.Юрганов
08:42  Байден призвал жителей США не пить отбеливатель. Пробовал... не помогает?

00:54  Космические ковбои Дональда Трампа. Для США космос превращается в новый Дикий Запад, - Валентин Уваров
00:42  Гегемония США закончилась, - Дэниел Ларисон
00:38  Удары плетьми как форму наказания отменили в Саудовской Аравии
00:20  Мирзиеев реформирует систему узб-прописки
00:15  Империя Чингиз-хана и Институт подставных ханов в ЦентрАзии, - Т.Султанов
00:14  Гибридная война в тумане. Коронавирус как фактор разрушения глобализации, - А.Бартош
00:13  Вирус убил еще одного амер-негро-рэпера - 35-летнего Fred the Godsonа
00:11  США – КНР: к беспощадной конкуренции и лобовому противостоянию, - В.Пироженко
00:06  Кажется, выходим из ЧП и ЧС... Как дальше жить? - Бахтияр Игамбердиев
00:01  Донецку и Луганску возвращены старые наименования - Сталино и Ворошиловград
Пятница, 24.04.2020
22:05  Трамп демонстративно "почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи"
22:01  Елбасы собрал КазСовБез и провозгласил "перестройку"... Чего-то перепутал?
21:56  КазВирус - 2416. Умерло - 24
21:03  Элита по-кыргызски или Размышление о культуре универсальности, - Султан Раев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Страдания кремлевских либер-швондеров. Отчего Набиуллина так испугалась Глазьева? - М.Хазин
09:16 25.04.2020

Методическая сказка для обучения аппаратным технологиям

Власть и общество

23.04.2020
Михаил Хазин

Предупреждение. Сказка написана в процессе создания он-лайн курса в рамках карьерного консалтинга. Все события в ней являются вымышленными, все персонажи выдуманы и не имеют под собой реальных прототипов, совпадения с реальными именами и обстоятельствами случайны и не могут служить основаниями для каких-либо дальнейших выводов. Для начала, новость...

"СМИ узнали о просьбе ЦБ к Минэку сдержать публичную активность Глазьева"
Подробнее на https://aurora.network/articles/150-rassledovanija/78744-smi-uznali-o-pros-be-tsb-k-minjeku-sderzhat-publichnuju-aktivnost-glaz-eva?fbclid=IwAR2gRxVJ0uBxlV8F2VRBV12mX1XxzMBpAou3irztSLBnpZ87Pg61k-LwdO4

А теперь, аппаратно-аналитические соображения. Ситуация совершенно удивительная. Собственно, это вынос сора из избы! Путина для того и призвали в 1999 году, чтобы он играл роль внутреннего арбитра, который ограничивает внутриэлитные конфликты, не выводя их в публичное, общественное поле. И с тех пор нарушение этого правила стало одной из самых опасных аппаратных ошибок.

Трудно даже вспомнить, если не считать тройки Березовский-Гусинский-Ходорковский, когда бы такое происходило. Собственно, "тройка" как раз за это и пострадала и по этому вопросу был общеэлитный консенсус, Путина никто за это не ругал и даже сейчас не ругает! А так… Можно вспомнить открытое письмо Черкесова Путину, ну так тогда понятно было за что идет схватка. И самому Черкесову, кстати, это стоило карьеры. К слову, открытое письмо судьи Хахалевой тому же Путину тоже может ей дорого стоить, но у нее, впрочем, не тот уровень, который сейчас обсуждается. То, что написал Глазьев, в общем, секретом не является. То, что у чиновников Центробанка странная "любовь" к валютным спекулянтам не требует доказательств: место рубля в международном рейтинге устойчивости национальных валют тому показатель. И я про это писал, и Глазьев, причем уже много раз. Не вызывает сомнений, что политика ЦБ включает в себя и стимулирование оттока капитала, и стимулирование спекуляций, и запрет на рублевые инвестиции. Это факты очевидные и обсуждать их особого смысла не имеет. Так что же случилось-то? А все очень просто. Дело в том, что к середине 2000-х годов (когда был быстрый экономический рост и критика действий правительства как-то приутихла) либеральное лобби получило монополию на контроль за официальными источниками экономической информации. Ими были захвачены все институты и СМИ, которые учитывались при работе официальными органами, все остальные были признаны маргинальными и не заслуживающими внимания.

Да, мои тексты много кто читал, но в официальных документах ссылки на них появиться не могли никак. Единственным исключением из этой ситуации был как раз Глазьев, но и его крайне жестко ограничивали. Ну, например, у него не было прямого доступа к Президенту. А когда он попытался создать экспертный совет при себе и включил меня в предварительный список, то Набиуллина, которая тогда была помощницей Путина, меня оттуда вычеркнула. Ничего личного (хотя и личное там было), просто монополию нарушать нельзя! А для чего нужна монополия? А очень просто! Набиуллина же не может сказать Путину: "Уважаемый Владимир Владимирович! Вы, конечно, говорите о "новой инвестиционной волне", но, простите, МВФ такую политику не одобряет. Поскольку МВФ для меня по сравнению с Вами главней, то, простите, я уж буду делать то, что мне рекомендует МВФ. Ну и ребятишкам моим, на их бедность, надо же дать возможность откаты получить за инсайдерскую информацию по валютному курсу!" Вот она так и не говорит!

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587795360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие во внеочередном заседании ЕМПС
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №227
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №230
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2020 года №234
- Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть вторая
- Сенаторы рассмотрели вопросы использования атомной энергии
- Казахстан побеждает в Высоком Суде Англии в процессе по вопросам активов Национального банка
- Назначено более 4,1 млн соцвыплат из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- 1,2 трлн тенге из бюджета страны будет потрачено на обеспечение экономической стабильности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  