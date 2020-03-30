Битва за Ухань: как китайцы и русские остановили самураев (история)

09:46 25.04.2020

30 марта 2020



Японский генерал Окамура был абсолютно уверен в том, что китайская армия под командованием Чан Кайши разгромлена и Китай вскоре полностью окажется в руках сынов Ямато. Японские дивизии стремились к Уханю, ставшему тогда столицей Китая.



Надеяться китайцам было не на кого. Япония объявила морскую блокаду всего побережья, не пропуская никакие грузы. Хотя и общаться тогда с китайцами никто особо не желал. Англия обязалась не помогать Китаю. Также поступила и Франция. А Соединенные Штаты, еще не думавшие о Перл-Харборе, организовали поставки гигантского количества вооружения, топлива и прочего имущества в Японию.



Так, в 1938 году положение Китая было ужасающим. К тому же не было согласия между вооруженными силами. У Чан Кайши была своя армия, у коммунистов своя, впрочем, тогда в каждой провинции был свой генерал со своей армией.

Сталину такое положение дел не понравилось. Он не мог открыто оказать помощь Китаю, хотя и понимал, что если Япония покорит эту страну, угроза нападения на Дальний Восток возрастет многократно.

В помощь Чан Кайши были посланы военные советники, но китайской армии требовалось оружие. В 1938 году был утерян весь военно-морской флот, больше половины артиллерии, остро не хватало стрелкового вооружения. Советский Союз выделил кредит на 25 миллионов долларов, для покупки оружия – у СССР. Это сняло часть проблем.



Но самой большой проблемой была нехватка авиации. С конца 1937 года японцы что хотели, то и делали в китайском небе. Из пятисот боевых самолетов у китайцев оставалось около двадцати.

Тогда, по договоренности между Сталиным и Чай Кайши в Китай были посланы советские летчики. Формально ими командовал белый эмигрант, полковник, служивший у правителя Синьцзяна. И про летчиков пустили слухи, что это тоже, все эмигранты из России. А что на современных самолетах летают, так их купили у СССР, тут все законно.

С появлением советских пилотов небо над Уханью стало спокойным.

Между тем, генерал Окамура в начале лета 1938 года бросил свои войска на Ухань, намереваясь полностью разгромить китайскую армию. Бойцы Чан Кайши, еще не одержавшие ни одной победы в этой войне, чувствовали себя довольно уныло.



Но товарищ Сталин решился в эти дни на крайний шаг. В июле советские пограничники заняли высоту Безымянная на территории Маньчжурии. Здесь тогда существовал последний китайский император под присмотром армии Японии.

Сам император не имел ничего против советских пограничников, а вот японцы возмутились. Начались бои, известные как конфликт на озере Хасан.

Эти события очень подбодрили китайскую армию – и солдат, и генералов. Они благодарили советских советников за мощную поддержку со стороны СССР.

Именно это и мужественные действия советских пилотов вдохнули мужество в воинов Китая. А битва за Ухань шла без перерыва на разных направлениях. Она продолжалась четыре месяца. Японские дивизии и бригады без устали атаковали, китайцы отбивались и переходили в контратаки.



Однако, несмотря на упорство обороняющихся, Ухань пришлось сдать. Тем не менее, фронт вскоре стабилизировался. Японцы выдохлись, а китайцы, одержавшие ряд совершенно неожиданных, прежде всего для себя, побед, осознали, что противника можно бить и довольно успешно.

Китайские историки единодушно признают, что именно вмешательство Советского Союза оказало решающее воздействие на ход войны. И пускай Ухань был сдан, но сражения за этот город однозначно считаются стратегической победой китайской армии, после которой японцы уже не могли предпринять никаких ярких наступательных действий.

После битвы за Ухань ситуация в японо-китайской войне изменилась. И хотя она продолжалась до 1945 года и было еще много сражений, тем не менее, преимущества японцы уже получить не могли.