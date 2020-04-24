|КазВирус - 2525, УзбВирус - 1836
10:26 25.04.2020
Новых 43 случая заболевания короновирусом в Казахстане
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 2525.
️В Казахстане зарегистрированы еще 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав.
город Алматы - 2,
Мангистауская область - 1,
город Шымкент - 15,
Туркестанская область - 5,
Атырауская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 1,
Алматинская область - 13.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 2525.
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Число случаев коронавируса достигло 1836
Общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 1836.
По состоянию 10:00 25 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1836. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как рассказал главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в Ташкенте в клинике НИИ вирусологии на лечении находятся 103 пациента, у 30 из них имеются клинические признаки пневмонии, состояние 2 тяжелое, из них 1 - крайне тяжелое.
В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 66 человек, состояние 2 пациентов тяжелое.
В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечение получают 145 человек, у 47 наблюдается пневмония, состояние 3 пациентов тяжелое, 1 - крайне тяжелое.
Согласно озвученным данным, на домашнем и стационарном карантине находятся более 85 тысяч человек.
К настоящему времени от коронавируса выздоровел 621 человек, или 34,4% от всех заболевших. Нурмат Атабеков назвал это "очень хорошим показателем". Восемь пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
Нурмат Атабеков призвал всех жителей Узбекистана оставаться дома и не искать причин для выхода на улицу. "Никто не может гарантировать, что рядом нет инфекции", - отметил он.
"Газета.uz"
Коронавирус в Узбекистане
заражено - 1 836
выздоровело - 621
умерло - 8
в мире -
2 809 977 - заражено
789 069 - вылечилось
197 004 - умерло