КазВирус - 2525, УзбВирус - 1836

10:26 25.04.2020

Новых 43 случая заболевания короновирусом в Казахстане

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 2525.



️В Казахстане зарегистрированы еще 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на Минздрав.

город Алматы - 2,

Мангистауская область - 1,

город Шымкент - 15,

Туркестанская область - 5,

Атырауская область - 6,

Западно-Казахстанская область - 1,

Алматинская область - 13.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 2525.



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Число случаев коронавируса достигло 1836

Общее число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 1836.



По состоянию 10:00 25 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1836. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как рассказал главный государственный санитарный инспектор страны Нурмат Атабеков, в Ташкенте в клинике НИИ вирусологии на лечении находятся 103 пациента, у 30 из них имеются клинические признаки пневмонии, состояние 2 тяжелое, из них 1 - крайне тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 66 человек, состояние 2 пациентов тяжелое.



В многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии лечение получают 145 человек, у 47 наблюдается пневмония, состояние 3 пациентов тяжелое, 1 - крайне тяжелое.

Согласно озвученным данным, на домашнем и стационарном карантине находятся более 85 тысяч человек.

К настоящему времени от коронавируса выздоровел 621 человек, или 34,4% от всех заболевших. Нурмат Атабеков назвал это "очень хорошим показателем". Восемь пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Нурмат Атабеков призвал всех жителей Узбекистана оставаться дома и не искать причин для выхода на улицу. "Никто не может гарантировать, что рядом нет инфекции", - отметил он.



"Газета.uz"



Коронавирус в Узбекистане

заражено - 1 836

выздоровело - 621

умерло - 8

в мире -

2 809 977 - заражено

789 069 - вылечилось

197 004 - умерло