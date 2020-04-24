 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 25.04.2020
12:21  Der Spiegel: Фашисты заражали детей туберкулезом, а потом вырезали и изучали их железы
12:17  Politico: США изучают угрозу использования коронавируса как биологического оружия
11:00  "Старик путешествует". Вышла последняя книга Эдуарда Лимонова
10:32  Коронавирус вызвал информационную пандемию, - В.Иванов
10:26  КазВирус - 2525, УзбВирус - 1836
09:46  Битва за Ухань: как китайцы и русские остановили самураев (история)
09:16  Страдания кремлевских либер-швондеров. Отчего Набиуллина так испугалась Глазьева? - М.Хазин

09:10  Люди - термиты. Коронавирус: свобода или судьба? - Ф.Гиренок
09:06  Китай продвигает цифровую инфраструктуру для контроля будущих пандемий, - Д.Юрганов
08:42  Байден призвал жителей США не пить отбеливатель. Пробовал... не помогает?
00:54  Космические ковбои Дональда Трампа. Для США космос превращается в новый Дикий Запад, - Валентин Уваров
00:42  Гегемония США закончилась, - Дэниел Ларисон
00:38  Удары плетьми как форму наказания отменили в Саудовской Аравии
00:20  Мирзиеев реформирует систему узб-прописки
00:15  Империя Чингиз-хана и Институт подставных ханов в ЦентрАзии, - Т.Султанов
00:14  Гибридная война в тумане. Коронавирус как фактор разрушения глобализации, - А.Бартош
00:13  Вирус убил еще одного амер-негро-рэпера - 35-летнего Fred the Godsonа
00:11  США – КНР: к беспощадной конкуренции и лобовому противостоянию, - В.Пироженко
00:06  Кажется, выходим из ЧП и ЧС... Как дальше жить? - Бахтияр Игамбердиев
00:01  Донецку и Луганску возвращены старые наименования - Сталино и Ворошиловград
Пятница, 24.04.2020
22:05  Трамп демонстративно "почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Старик путешествует". Вышла последняя книга Эдуарда Лимонова
11:00 25.04.2020

Последняя книга одного из самых спорных русских авторов, подписанная в печать незадолго до его смерти. И правда - точку поставили как будто вчера. Вот упоминание "Джокера", резонансного хита с Хоакином Фениксом, а вот и новости о коронавирусе, который стремительно подбирается к России. Однако, как мы знаем, автора этих строк уже с нами нет. "Старик путешествует" - собрание внешне слабо связанных заметок на полях, туристических зарисовок и воспоминаний о юности. Чуть позднее становятся понятны и логика повествования, и обстоятельства, запустившие это путешествие по закоулкам памяти: новый знакомый рэпер Хаски предложил вместе проехаться по местам былой лимоновской славы и снять об этом документальный фильм.

Но, рассказывая о бурной молодости, Лимонов всячески подчеркивает, что остался собой и на пороге смерти. Самолюбование, как обычно в последние годы, доходит до самопародии ("Я тогда был молод как зверь, мне едва было пятьдесят"), желчь в характеристиках неприятных ему людей (а таковых не счесть), кажется, может разъесть бумагу. Привычную маску супермена он снимает лишь пару раз. И, как ни парадоксально, в этих фрагментах тут же переходит на речь от третьего лица - настолько ему сложно признаться в слабости. Лимонов откровенно пишет и о своих болячках, и о сеансах химиотерапии - но храбрится, именует себя "старым парнем", а не стариком, бравирует молодой любовницей и личной охраной. И борется с неизбежностью до последнего.

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587801600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие во внеочередном заседании ЕМПС
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №227
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №230
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2020 года №234
- Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть вторая
- Сенаторы рассмотрели вопросы использования атомной энергии
- Казахстан побеждает в Высоком Суде Англии в процессе по вопросам активов Национального банка
- Назначено более 4,1 млн соцвыплат из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- 1,2 трлн тенге из бюджета страны будет потрачено на обеспечение экономической стабильности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  