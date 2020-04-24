"Старик путешествует". Вышла последняя книга Эдуарда Лимонова

11:00 25.04.2020

Последняя книга одного из самых спорных русских авторов, подписанная в печать незадолго до его смерти. И правда - точку поставили как будто вчера. Вот упоминание "Джокера", резонансного хита с Хоакином Фениксом, а вот и новости о коронавирусе, который стремительно подбирается к России. Однако, как мы знаем, автора этих строк уже с нами нет. "Старик путешествует" - собрание внешне слабо связанных заметок на полях, туристических зарисовок и воспоминаний о юности. Чуть позднее становятся понятны и логика повествования, и обстоятельства, запустившие это путешествие по закоулкам памяти: новый знакомый рэпер Хаски предложил вместе проехаться по местам былой лимоновской славы и снять об этом документальный фильм.



Но, рассказывая о бурной молодости, Лимонов всячески подчеркивает, что остался собой и на пороге смерти. Самолюбование, как обычно в последние годы, доходит до самопародии ("Я тогда был молод как зверь, мне едва было пятьдесят"), желчь в характеристиках неприятных ему людей (а таковых не счесть), кажется, может разъесть бумагу. Привычную маску супермена он снимает лишь пару раз. И, как ни парадоксально, в этих фрагментах тут же переходит на речь от третьего лица - настолько ему сложно признаться в слабости. Лимонов откровенно пишет и о своих болячках, и о сеансах химиотерапии - но храбрится, именует себя "старым парнем", а не стариком, бравирует молодой любовницей и личной охраной. И борется с неизбежностью до последнего.