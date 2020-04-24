Politico: США изучают угрозу использования коронавируса как биологического оружия

12:17 25.04.2020

24 апреля 2020 г.

Наташа Бертранд, Дэниел Липпман и Лара Селигман | Politico

США изучают угрозу использования коронавируса как биологического оружия

"Пентагон и разведывательное сообщество США более решительно расследуют возможность того, что противники могут использовать новый коронавирус в качестве биологического оружия, сообщили представители Пентагона и разведывательного сообщества, что является изменением, отражающим эволюцию оценки вируса и сопряженных с ним рисков со стороны аппарата национальной безопасности", - передает Politico.

"Чиновники подчеркнули, что это изменение не означает, что они считают, что вирус был специально создан для использования в качестве оружия - разведывательное сообщество все еще изучает потенциальное происхождение вируса, но в настоящее время нет точных разведывательных сведений или научных доказательств в поддержку теории о том, что он распространился из лаборатории в Китае, сообщили источники, знакомые с этим вопросом".

"Между тем, разведывательное сообщество также начало взвешивать возможность того, что злоумышленники могут использовать вирус в качестве оружия, в частности, против целей высокого уровня, и в последнее время министерство обороны США переключило свое внимание на более тщательный мониторинг этой возможности, заявили три источника, знакомые с этим вопросом.

"(...) Что привело к усилению внимания к рискам оружейного применения Covid-19, неясно - например, получили ли чиновники разведданные, указывающие на усиление угрозы. Представитель Министерства обороны заявил, что риск использования вируса в качестве оружия по-прежнему "представляется проблемой с меньшим риском", а главные вопросы вращаются вокруг происхождения вируса и того, что знало правительство Китая об этом на раннем этапе", - пишет издание.

(...)

"Биологическое оружие - это не нечто, похожее на боеприпас - это просто патоген, - заявил Энди Вебер, который занимал должность помощника министра обороны по программам ядерной, химической и биологической защиты при президенте Обаме. - В своем естественном состоянии нынешний вирус может быть использован в качестве биологического оружия менее продвинутыми группами. Или, если говорить о национальном государстве с более продвинутой программой биологического оружия, этот вирус мог бы получить расширенные характеристики". И он может быть распространен с помощью легкодоступных инструментов, таких как генератор тумана или распылитель, сказал он".

"Другой бывший чиновник администрации заявил, что вражеский игрок, желающий использовать новый коронавирус в качестве оружия, скорее всего, не будет производить манипуляции с самим вирусом, поскольку это оставит следы. Злонамеренный игрок с большей вероятностью заразит кого-то естественным вирусом, и этот человек распространит его в местах, где часто бывают люди, против которых он нацелен", - говорится в статье.

"Эту опасность демонстрирует стремительное распространение Covid-19 среди экипажа USS Theodore Roosevelt: вспышка вируса временно вывела из строя атомный авианосец в середине развертывания в Тихом океане, выведя его из эксплуатации на недели, заразив капитана корабля и породив кризис, который охватил всю вертикаль командования. Высокопоставленные руководители ВМФ США до сих пор не знают, что стало причиной этой вспышки - они изначально полагали, что моряки вирус на борт принесли во время захода во вьетнамский порт, но теперь они полагают, что возможно, команда авианосца заразилась от летного экипажа, совершавшего обычные снабженческие полеты. Но этот инцидент подчеркивает уязвимость военных к асимметричной угрозе, которую может представлять используемый в качестве оружия вирус".

"(...) Вебер, в настоящий момент - старший научный сотрудник Совета по стратегическим рискам, отметил, что риск того, что коронавирус будет перерпрофилирован в наступательное оружие, возрастает по мере того, как появляется все больше информации об этом заболевании, что, вероятно, является одной из причин, по которым сообщество национальной безопасности начало рассматривать эту возможность серьезно. "С точки зрения биотерроризма, Covid-19 очень доступен, - подчеркнул он. - Образцы доступны во всем мире".

(...)

"Эксперты по биозащите отмечают, что риск масштабного использования Covid-19 в качестве оружия низок, учитывая его крайне заразную природу, что может ударить по самой группе, пытающейся распространить его. Но это не остановило злонамеренных игроков от подобных попыток, согласно предупреждению, которое ФБР направило местным полицейским агентствам в прошлом месяце. "Члены экстремистских группировок призывают друг друга распространять вирус в случае заражения посредством физиологических жидкостей и личных взаимодействий", - говорится в бюллетене, направленном правоохранительным органам, с которым ознакомилась ABC.

"Злоумышленникам достаточно лишь понаблюдать за хаосом, вызванным этой пандемией, чтобы понять, что если они захотят провести биологическую атаку, она может причинить огромный ущерб, - говорит Вебер. - Это также обеспечивает дополнительное преимущество некоторого правдоподобного отрицания. Очевидно, существует вероятность обратного удара по вашему собственному населению, но в зависимости от противника им может быть все равно".



Источник: Politico