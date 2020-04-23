Der Spiegel: Фашисты заражали детей туберкулезом, а потом вырезали и изучали их железы

12:21 25.04.2020

23 апреля 2020 г.

Катя Икен | Der Spiegel

"Вешали, как картины на стену"

"Незадолго до окончания войны отряд эсэсовцев убил в гамбургской школе 20 детей, чтобы скрыть страшные опыты на людях. 7-летнего Сергио заманили коварной ложью, а его кузина Татьяна была предупреждена", - повествует немецкий журнал Der Spiegel.

"Кто из вас хочет увидеться с мамой?", - мужчина, задавший этот вопрос, был одет не в белый халат, а в униформу. Это был конец ноября 1944 года, через несколько дней Сергио де Симоне исполнялось семь лет. Маленький неаполитанец с темными глазами-пуговками воодушевленно поднял руку и сделал шаг вперед. "Я!", "Я", - последовали за ним другие дети. Многие из этих маленьких заключенных, собравшихся перед бараком в Освенциме, долго не видели своих матерей и страшно по ним скучали", - пишет издание.

"Были быстро отобраны десять девочек и десять мальчиков, которые были нужны мужчине. Вне себя от счастья, они поспешили за ним. Эсэсовцы подгоняли детей, они торопливо сели в вагон для перевозки скота и, обернувшись еще раз, махали и смеялись".

"Эти 20 детей больше ни разу не обняли своих матерей. Вместо этого их отправили в Гамбург, в концлагерь Нойенгамме. Врач проводил над ними страшные, бессмысленные эксперименты. Чтобы скрыть мучения детей, в ночь с 20 на 21 апреля 1945 года их повесили в подвале одной из школ Гамбурга. Одного за другим. Самым младшим из них было 5 лет", - говорится в статье.

Татьяну Буччи и ее младшую сестру Андру предупредили накануне: им ни в коем случае нельзя поднимать руку, когда их спросят, хотят ли они увидеть свою маму, настоятельно посоветовала им надзирательница женского барака. Они сразу же рассказали об этом своему двоюродному брату Сергио - но он не придал значения предупреждению. Слишком сильным был порыв, слишком сильной была тоска по матери.

"Он нас не слушал, мы не могли его уберечь. Это преследовало нас всю жизнь", - говорит Татьяна Буччи по телефону и вздыхает. Сегодня ей 82 года и она живет недалеко от Брюсселя. Вместе с сестрой Андрой они написали книгу "Мы, девочки Освенцима".

"Был ли тем страшным врачом Йозеф Менгеле, "ангел смерти Освенцима", так подло заманивший детей в ловушку тем ноябрьским утром 1944 года? "Это подошло бы его характеру", - говорит Буччи. Мужчина, по ее словам, вел себя дружелюбно, он никого не хотел напугать. Поэтому на нем не было и врачебного халата. Ведь если в барак приходил мужчина в белом халате и забирал детей, им причинялись потом бесконечные страдания".

"Скольких детей Менгеле замучил до смерти в Освенциме, прикрываясь исследованиями, неизвестно. Что касается 20 детей, над которыми издевался его честолюбивый коллега Курт Хейссмейер в концлагере Нойенгамме, то здесь известны даже их имена, возраст и страны, из которых они были родом: датский врач Генри Мейер, узник лагеря, тайно записывал их на листке бумаге и обманным путем вынес список из концлагеря".



14 детей были родом из Польши. Остальные - из Франции, Нидерландов, Словакии и Италии, пишет издание.

"28 ноября 1944 года 20 детей прибыли в концлагерь Нойенгамме. Доктор Хейссмейер наносил им раны и капал в них раствор с активными туберкулезными бактериями. Он также вставлял детям в трахею резиновую трубку, достававшую до легких, чтобы занести возбудителя напрямую в них. Врач хотел найти лечение от туберкулеза и исходил из давно опровергнутой теории, согласно которой у зараженного человека образуются антитела. Несмотря на то, что идентичные эксперименты на советских военнопленных оказались неудачными, Хейссмейер продолжал проводить их на детях", - говорится в статье.

"У 20 девочек и мальчиков поднималась высокая температура, появлялся кашель, апатия. Затем тюремный врач только под местным наркозом, в сознании, удалял им лимфатические железы, чтобы узнать, образовались ли там антитела. Результат был отрицательным".



"Чем ближе становились союзники, тем большее давление испытывали эсэсовцы, которым нужно было уничтожить доказательства страшных опытов над людьми. Предположительно, 20 апреля 1945 года поступил приказ от управления СС в Берлине: "Подразделение Хейссмейера подлежит роспуску". Говоря простым языком, 20 мальчиков и девочек следовало убить, вместе с теми, кто их сопровождал. Вечером эсэсовцы подняли детей с кроватей и отвезли в школу Булленхузер Дамм, в подразделение концлагеря Нойенгамме на востоке Гамбурга. Их сейчас отправят на самолете к родителям, сказали детям. Во второй раз Сергио и 19 других детей попались на ту же подлую ложь", - повествует издание.



"Как сказал позднее перед судом врач концлагеря Альфред Тжебинский, в подвале громоздкого кирпичного здания он дал детям морфий. Обер-шарфюрер Йоханн Фрам относил спящих детей в котельную и вешал их в подготовленную петлю. Потом Фрам "всем своим весом" налегал на детей, чтобы затянуть петлю, рассказал Тжебинский. Вешал одного за другим, 20 раз. Он "вешал детей на крюки, как картины на стену", признался палач Фрам на суде. В ночь на 21 апреля были также убиты 24 советских заключенных и 4 человека, сопровождавших детей".



"В 1946 году Фрам и Тжебинский были приговорены к смерти через повешение и казнены. Другие остались безнаказанными: Хейссмейер до 1963 года управлял под своим настоящим именем частной пульмонологической клиникой в Магдебурге, прежде чем его арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме спустя год. Обер-штурмбанфюрер Арнольд Штриппель, самый высокопоставленный нацист, участвовавший в убийстве детей, в 1949 году был приговорен к пожизненному заключению, однако в 1969 году он был отпущен на свободу и даже получил около 120 тыс. марок компенсации за ошибочный арест. Он умер в 1994 году, будучи на свободе", - пишет Der Spiegel.



Источник: Der Spiegel