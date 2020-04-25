COVID-19 перевел Рамадан в Центральной Азии в онлайн

17:06 25.04.2020

Священный для мусульман месяц в странах ЦА пройдет без коллективных молитв в мечетях. Новые правила не писаны только для Туркмении.



В Таджикистане разрешили отложить пост, а в Узбекистане можно дезинфицировать мечети веществами, содержащими спирт.



В этом году священный для мусульман праздничный месяц Рамадан начался сегодня, 24 апреля, а завершится 23 мая. Можно сказать, что пройдет он в шокирующих для верующих условиях: Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан отказались от проведения коллективных намазов в мечетях и ифтары (трапезы по завершении дневного поста) в целях безопасности граждан при пандемии COVID-19. И хотя Душанбе утверждает, что инфицированных новым вирусом в стране нет, он ввел такие же запреты, которые есть не только в государствах ЦА, но и в Египте, Турции, Саудовской Аравии и других странах.



Исключение из общего правила позволил себе только президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, под "мудрым" руководством которого "корона" якобы в его страну не проникла. "Светская жизнь" здесь бурлит непрестанно. Республика, по поручению ее лидера, готовится к массовым торжествам по случаю 25-летия своего нейтралитета и национального праздника туркменского скакуна. По официальной информации, Бердымухамедов распорядился провести все эти мероприятия на высоком уровне, в том числе, и спортивном: коллективные забеги и прочее. Учитывая крайнюю закрытость Туркмении, сложно знать наверняка, как в ней пройдет Рамадан. Во всяком случае, в некоторых регионах страны уже было сказано, что в течение месяца в мечетях будут устраиваться разговения и молитвы таравих (намаз, совершаемый в Рамадан после обязательной ночной молитвы).



Рахмон и Бердымухамедов "поверили" в COVID-19



Между тем каждая из республик ЦА внесла в празднование Рамадана в условиях изоляции нечто свое. Так, духовное управление мусульман Казахстана организовало для верующих онлайн-молитвы в мечети "Хазрет-Султан" каждые 15 минут – к ним может присоединиться любой желающий. Пожертвования, принятые во время Рамадана, можно отправлять через мобильное приложение.



В Узбекистане мусульманам также предложено читать и слушать Коран в режиме онлайн или просто молиться дома. Дело дошло даже до того, что духовное управление, сославшись на фетву исламского университета Аль-Азхар, позволило на время пандемии дезинфицировать мечети веществами, содержащими спирт. Разумеется, о принятии алкоголя внутрь речь не идет.



А президент Шавкат Мирзиеев призвал предпринимателей помочь в праздник малоимущим гражданам в рамках нового общественного движения "Доброта и поддержка". Благотворителям глава государства посулил предоставить "различные льготы и преференции по налогам, лизингу, кредитам, доступу к необходимым ресурсам". "Уверен, - сказал он, - что общенародное движение "Доброта и поддержка" станет ярким проявлением мощи нашего государства и народа".



Управление мусульман Киргизии решило, что первую неделю праздника верующие должны провести в полной изоляции. Что же до ифтара – разговения, оно должно пройти строго в кругу семьи: никаких гостей. С подношениями бедным придется повременить и отложить их на конец праздника. А если речь идет о денежной помощи, то ее можно перевести на специальный счет. Как напоминает управление, верующие должны пожертвовать в Рамадан 2,5% от своего "богатства".



Как в Таджикистане ухитрились "не впустить" COVID-19



Что касается Таджикистана, в котором, по официальным данным, коронавируса нет, то и он придерживается правил, введенных в Казахстане, Киргизии и Узбекистане на время Рамадана. Более того, президент Эмомали Рахмон в связи с мировой пандемией призвал перенести обязательный для мусульман пост на другое время. Он подчеркивает, что здоровье и жизнь человека - выше всех религиозных предписаний, поэтому не следует сознательно наносить ущерб себе, воздерживаясь от еды и пищи в пост. В результате голодания в течение дня, пояснил Рахмон, иммунитет человека ослабевает, и он становится уязвимым к заражению инфекционными заболеваниями. В общем, можно сказать, что президент Таджикистана принял "революционное" решение. А Совет улемов распорядился закрыть все мечети и наказал верующим молиться дома.



Совет также дал практические советы. А именно: "Граждане, намеревавшиеся совершить хадж и собравшие деньги для этой цели, должны тратить их сначала на улучшение условий своего дома, а затем и на добрые дела, такие как подведение воды, рытье колодцев, строительство мостов и другие благотворительные мероприятия в своем селе или микрорайоне.



Правда, некоторые пользователи соцсетей покритиковали власти за закрытие мечетей, но были и те, кто прежде критиковал их за не своевременное закрытие. Так что "мнение народа" было, так сказать, уравновешено, и вообще к новым условиям не традиционного празднования Рамадан таджики отнеслись без экзальтации.



Словом, республики Центральной Азии не только выполнили все рекомендации ВОЗ во время Рамадана в условиях пандемии, но даже пошли дальше, ужесточив их. Если исходить из советов ВОЗ, размещенных на сайте "Новости ООН", Всемирная организация здравоохранения даже не рассчитывала на то, что мечети будут закрыты – она лишь рекомендовала обеспечить их дезинфицирующими средствами и одноразовыми салфетками, индивидуальными ковриками для молитвы, а также соблюдать дистанцию и не устраивать многолюдных банкетов. Можно сказать, что власти и население почти всех республик Центральной Азии продемонстрировали высокую гражданскую ответственность, а также отсутствие религиозного фанатизма.



Ирина Джорбенадзе