Готовы ли США и Иран устроить третью мировую вдобавок к пандемии?

17:13 25.04.2020

О нынешнем уровне боеготовности двух стран, обменивающихся громкими угрозами, рассказывает военный эксперт Павел Фельгенгауэр.



Ядерное оружие в регионе Персидского залива могут применить несколько участников конфликта.



Иран и США относятся к числу стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Однако они хотят воевать не с "невидимым врагом", а друг с другом. На фоне продолжающейся пандемии COVID-19 президент США Дональд Трамп разрешил американским военным морякам уничтожать иранские военные корабли в Персидском заливе, если те допустят "опасное сближение" с кораблями ВМС Соединенных Штатов.



Помимо этого, Трамп заявил, что в Вашингтоне "знают об Иране больше, чем сами иранцы" - в том числе и о запуске иранского спутника, который США также не склонны рассматривать как мирный шаг.



Иранские власти тут же пообещали в ответ топить американские корабли. Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами сказал, что "ВМС Ирана приказано атаковать американские корабли и американских солдат в том случае, если они будут создавать угрозу для наших катеров и кораблей".



Иными словами, в Персидском заливе вновь запахло большой войной. О том насколько она сейчас вероятна с учетом мирового кризиса, связанного с коронавирусом, нестабильными ценами на нефть, а также в условиях падения рейтингов американского лидера за полгода до президентских выборов, обозреватель "Росбалта" побеседовал с военным экспертом Павлом Фельгенгауэром.



- Насколько серьезно вы оцениваете угрозы Трампа топить иранские катера?



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- В принципе, серьезно. Но все зависит от его политических намерений. Несколько месяцев назад у американского президента были все основания дать серьезный военный ответ на действия Ирана, когда иранцы сбили большой американский дрон, обстреляли военную базу США в Ираке после убийства бывшего главы спецподразделения КСИР Касема Сулеймани. Но Трамп этого не захотел. В январе Белый дом явно считал, что ему это невыгодно.



Дело в том, что значительная часть опорного электората Трампа - это националистические, изоляционистски настроенные американцы, которые считают, что не стоит воевать в Персидском заливе ради интересов Саудовской Аравии.



Что будет в Америке по мере приближения ноябрьских президентских выборов пока не очень понятно. Если ситуация для Трампа в плане его переизбрания будет выглядеть отчаянно (а сейчас она выглядит гораздо хуже, чем в январе), то возможно он решится на некую небольшую войнушку с Ираном, чтобы мобилизовать общество. Если устроить ее под выборы, то не исключено, это поможет ему переизбраться. Другое дело, что это рискованно и не будет поддержано Конгрессом.



- А насколько в Иране хотят сейчас войны с США?



- В Иране ситуация сегодня тоже настолько аховая, что КСИР и некоторые другие местные правые тоже не будут уклоняться от столкновения с Америкой. Из-за трамповских санкций у них и так в экономике было все очень плохо, а тут еще и цены на нефть обвалились. И это при том, что у них и без того ее экспорт уменьшился в четыре раза.



Плюс в Иране жуткая эпидемия коронавируса, а бороться с ней сложно из-за экономических проблем. Добавим сюда, что они продолжают вести войны в Сирии, Йемене, поддерживают свое присутствие в Ираке. Все это тоже требует денег. Так что проблемы у иранцев такие, что кто-то у них тоже подумывает о том, чтобы стимулировать общественную поддержку (режиму) за счет небольшой войнушки.



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Так что политическую волю, необходимую для начала войны, нельзя исключить ни с американской, ни с иранской стороны.



Однако думаю, что американские и иранские военные моряки, которые находятся сейчас в Персидском заливе, постараются воздержаться от каких-то решительных действий. Трамп ведь не приказал своим морякам стрелять (по иранцам). Он лишь дал им разрешение на это. Полагаю, что для американских военных такой конфликт сегодня не очень интересен. Они, конечно, могут разнести Иран вдребезги, но для этого им необходимо подтянуть туда серьезные дополнительные силы, на что уйдет больше месяца, а то и двух. Отдельные же стычки нанесут урон как той, так и другой стороне.



До сих пор Трамп много и часто шумел, но реально не кусался. И с Северной Кореей, и с Ираном он не был настроен на ведение какой-то войны. Напротив, он хотел идти на выборы как миротворец. Однако, повторюсь, сейчас у него ситуация серьезная.



- Насколько коронавирус ослабил иранскую армию?



- Конечно, люди болеют, становятся небоеспособными, но, как известно, коронавирус всерьез поражает людей пожилых, а вовсе не призывного возраста. Как показал опыт, он больше опасен на таких больших кораблях как американских авианосец "Теодор Рузвельт". А на катерах, которые использует иранский КСИР, маленькие экипажи, они долго в море они не находятся, а если кто заболел, его можно быстро поменять на здорового.



- А насколько высока сейчас боеготовность армии и флота США, учитывая масштабы пандемии в стране и в Вооруженных силах? На том же "Теодоре Рузвельте" уже 700 заразившихся…



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- Пока пострадал один экипаж, именно авианосца "Теодор Рузвельт". Экипажи в ВМС США сменные - на каждый авианосец и каждую ядерную подводную лодку их по два, как и в Советском Союзе когда-то было. После нескольких месяцев непрерывной вахты морякам положен отдых, а корабль снова идет в море уже с другими людьми.



- Оправился ли КСИР после убийства генерала Сулеймани?



- Сулемайни был важной фигурой в КСИР, но на боеготовность и агрессивный настрой "стражей" это никак не повлияло. Они сразу же заявили, что при любом столкновении с Америкой нанесут удар по Израилю. То есть, если что-то там начнется, то может перерасти в большую региональную войну с применением баллистических ракет большой дальности. Не исключено и применение ядерного оружия.



- Такой вариант развития событий сегодня тоже нельзя исключать?



- Ничего нельзя исключать. Израиль нанесет ответный удар. Есть ли у Тегерана какое-то ядерное устройство или нет - сказать сейчас нельзя, но у израильтян точно есть. Как и средства его доставки, которые покрывают всю территорию Ирана - и баллистические ракеты, и подводные лодки с крылатыми ракетами нужной дальности. То есть ядерное оружие там могут применить разные страны. Но, повторю, все может ограничиться и парой стычек. Потому что страшно всем.



Беседовал Александр Желенин