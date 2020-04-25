Глава Комитета по делам СНГ РосГосДумы Калашников сражен коронавирусом

21:21 25.04.2020

Коронавирус в Госдуме: госпитализированы два депутата и четыре водителя



Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников попал в больницу с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Об этом рассказал сам парламентарий. По его словам, COVID-19 выявила компьютерная томография, на которой он настоял. Калашников находится в больнице уже четыре дня.

Он рассказал, что две недели назад коронавирус обнаружился у его водителя. После этого Калашников самоизолировался. "Я сидел на карантине, а в понедельник вот проявились симптомы", - сообщил он РБК, отметив, что ни с кем не контактировал во время карантина.

По словам депутата, у него высокая температура, но он не подключен к аппарату ИВЛ, передает "Интерфакс". Все, кто мог с ним контактировать, отправлены на карантин, а в помещениях проведена дезинфекция, сообщил ТАСС источник в Госдуме. Часть сотрудников аппарата Думы работает в удаленном режиме, некоторые из них приезжают на Охотный ряд "для выполнения конкретных задач", к примеру, для организации видеоконференций.



Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин уточнил, что на последнем заседании нижней палаты 17 апреля Калашников не присутствовал. Не участвовал он и в мероприятиях по случаю 150-летия со дня рождения Ленина 22 апреля. Руководство партии не планирует предпринимать дополнительных мер безопасности.

По данным источника "Интерфакса" в Госдуме, помимо водителя Калашникова, с коронавирусом госпитализированы еще трое водителей, возящих депутатов. Ни к кому конкретно они не прикреплены.



Кроме того, COVID-19 подтвердился у депутата Госдумы от КПРФ, первого зампредседателя комитета по международным делам Дмитрия Новикова. Политик сам подтвердил это ТАСС, у него двусторонняя пневмония. По его словам, коронавирусную инфекцию выявили и тест, и компьютерная томография легких. Новиков добавил, что у него нет предположений, от кого он мог заразиться: "Контактов разных было много".