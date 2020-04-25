Россия может выиграть от конфликта США и Китая

02:39 26.04.2020

Как коронавирус перекраивает международные отношения



Говорят, что общая беда сближает. Если так оно и есть, то кто-то забыл сообщить об этом Китаю и Америке. До наступления в мире коронавирусной эпохи две супердержавы ХХI века вели постоянные ожесточенные торговые войны. А сейчас они не менее ожесточенно собачаться из-за того, кто должен нести ответственность за эпидемию. По сообщению авторитетной и совершенно не склонной к "запуску уток" газеты South China Morning Post (штаб-квартира этого СМИ находится в сравнительно свободном от официальной китайской цензуры автономном районе КНР Гонконге), очередной виртуальный саммит "большой двадцатки" был отменен в самый последний момент именно по этой причине.



Звучит как детские игры в песочнице? Частично так оно есть. Полностью решить проблему коронавируса, рассредоточившись по своим национальным квартирам, невозможно. Хотя от самого словосочетания " полномасштабное международное сотрудничество" веет усталостью и безнадежностью, но без него реально не обойтись. И вот вместо такого сотрудничества мы видим пререкания на тему кто виноват. Обидно? Безусловно – но не только в силу причин, о которых я сказал выше. Мы в России прекрасно знаем, что очень часто высокая международная политика собственно и сводится к "детским играм в песочнице". А еще мы на уровне инстинктов ощущаем: эпидемия коронавируса существенно сокращает нашу свободу рук во время игр в этой "мировой песочнице".



Вот как об этих тенденциях в статье на сайте Московского центра Карнеги недавно написал один из самых тонких современных российских внешнеполитических мыслителей Андрей Кортунов: "Пандемия коронавируса резко ускорит происходящую перестройку международных отношений в направлении биполярной американо-китайской системы...Москва и Брюссель ( имеется в виду Европейский Союз -МК) выйдут из нынешней передряги не просто ослабленными, но и существенно более слабыми по отношению к другим игрокам мировой политики". "Другие игроки мировой политики" в виде Вашингтона и Пекина все это прекрасно понимают и заранее стараются занять наиболее выгодные позиции в преддверии будущей посткоронавирусной эпохи.



Конечно, нынешюю американо-китайскую свару нельзя полностью сводить к большой и рассчитанной на десятилетия вперед стратегической игре. В этой сваре много наносного, сиюминутного и коньюнктурного. Важно помнить: уже в этом ноябре в США состоятся (или, по меньшей мере, должны состояться) президентские выборы. До появления коронавируса президент и кандидат в следующие президенты Дональд Трамп чувствовал себя вполне комфортно. Пресловутое расследование Мюллера закончилось одним большим пшиком. Попытка объявить президенту импичмент в конечном итоге сыграла в его пользу. Экономика находилась в благоприятной фазе. У Трампа были вполне реальные шансы посрамить демократов и весь американский традиционный политический истэблишмент во второй раз подряд.



И тут вдруг появляется коронавирус и на смену благолепию приходит острый кризис. Нести ответственность за этот кризис Трамп, разумеется, не хочет. В своей фирменной манере президент начинает судорожно искать, на кого такую ответственность можно свалить. Поиск заканчивается, едва успев начаться. Бинго! Виновник найден! Это Китай – страна, из которой вирус распространился по всему миру и которая по любопытному совпадению и без того является главным соперником США в борьбе за мировое лидерство. Из неудобной для Трампа плоскости внутриполитической катастрофы – американская система здравоохранения явно показала свою ограниченную эффективность в борьбе с вирусом – ситуация переходит во вполне комфортную для президента и привычную для большинства граждан США плоскость агрессивного противостояния со злобным, коварным и аморальным внешним врагом.



Вы уже сочувствуете Китаю, который стал жертвой несправедливых обвинений и даже клеветы со стороны Трампа? Я бы пока воздержался от проявления подобных эмоций. Руководствуясь принципом "относись к другому так, как он относится к тебе", мы в этом конфликте гораздо больше симпатизируем Пекину, чем Вашингтону. Но вот насколько хорошо применительно к ситуации с коронавирусом мы знаем нашего "друга, и брата и стратегического союзника"? Если ты параноик, это еще не значит, что за тобой не следят. Если Трамп обрушивает на Китай массу гротескных и несправедливо звучащих обвинений, это еще не значит, что Пекин ничего не скрывает. Скрытность, стремление любой ценой сохранить лицо и "замести под ковер" свидетельства своих промахов и ошибок – очень важная особенность как традиционной, так и современной китайской политической культуры.



Вот, например, как в книге известного западного спеца по политическим тайнам поднебесной Ричарда Макгрегора "Партия: тайный мир коммунистических правителей Китая" описывается ключевой момент прогремевшего в 2008 году скандала с отравлением детских питательных смесей: " До Олипиады ( в Пекине- МК) оставалось ровно неделя, чуть ли не минута в минуту, когда правление крупнейшего китайского поставщика молочных смесей собралось на экстренное совещание. Очень скоро в конференц-зале воцарилась атмосфера подавленности, почти паники...Заседание, где присутствовало порядка десяти человек, возглавляла председатель правления Тянь Вэньхуа, которая и превратила муниципальную молочную ферму знаменитый общенациональный бренд. Госпожа Тянь позволила яростным дебатам занятуться на несколько часов, а перед восходом солнца наконец постановила: вместо открытого признания, что продукция отравлена, это дело надо сокрыть. Правление решило потихоньку освободить склады от ядовитого молочного порошка, заменив его свежеизготовленным безопасным. А то, что успели раскупить потребители, пусть так и стоит у них дома, пока детишки не съедят".



Закончилось все это уже после проведения Олимпиады чудовищно: химическим отравлением 290 тысяч детей и врестом госпожи Тянь и многих ее коллег. Но вот вопрос: кем была эта самая мадам Тянь – жестокосердным преступником или попавшим в безвыходный апкан козлом отпущения? Подробно анализируя нюансы неписанных китайских политических норм, Ричард Макрегор доказывает, что и тем, и другим. Если бы скандал стал достоянием публики перед очень важной для властей с имиджевой точки зрения Олимпиады, то, в глазах официального Пекина, "молочная начальница" совершила бы не менее непростительный поступок. По мнению Макгрегора, сознательно позволив детям отравиться, госпожа Тянь приняла основанное на ее богатом управленческом опыте рациональное политическое решение.



Приводя здесь эту давнюю историю, я никоим образом ни на что не намекаю. Я лишь констатирую очевидное: мы не знаем, в какой мере можно доверять официальной информации китайских властей о происхождении коронавируса и числе его жертв внутри страны. Мы не знаем также и о том, в какой мере риторика Вашингтона о масштабах скрытого влияния Пекина на Международную организацию здравоохранения является наведением тени на плетень, а в какой основана на фактах. Нам остается лишь внимательно наблюдать за происходящим, замечать неувязки в позициях конфликтующих сторон и делать на основе этих неувязок свои выводы. А еще мы должны помнить о некогда сформулированом Генри Киссинджером принципе: в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон в наиболее выгодном положении находится тот его угол, у которого наименее конфликтные отношения с двумя другими углами. Не знаю, получится ли у нас стать этим " удачливым углом". Но попытаться точно стоит.



Михаил Ростовский