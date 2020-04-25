КазВирус - 2652

08:32 26.04.2020

Еще 51 казахстанец заразился COVID-19



"Зарегистрирован еще 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 8, в Алматы - 15, в Шымкенте - 1, в Акмолинской области - 1, в Мангистауской области - 1, в Туркестанской области - 1, в Павлодарской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 13, в Жамбылской области - 1, в Кызылординской области - 7", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждены 2652 случая COVID-19:

в Нур-Султане - 479, Алматы - 842, Шымкенте - 162, Акмолинской области - 92, Актюбинской области - 55, Алматинской области - 86, Атырауской области - 108, Восточно-Казахстанской области - 16, Жамбылской области - 104, Западно-Казахстанской области - 116, Карагандинской области - 113, Костанайской области - 43, Кызылординской области - 177, Мангистауской области - 27, Павлодарской области - 94, Северо-Казахстанской области - 30, Туркестанской области - 108.