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ВБ дал Узбекистану $95 млн на борьбу с коронавирусом
08:47 26.04.2020

ВБ выделил Узбекистану $95 млн на борьбу с коронавирусом
Всемирный банк предоставил Узбекистану экстренное финансирование на сумму 95 млн долларов. Их направят на улучшение системы здравоохранения и поддержку малоимущих и уязвимых слоев населения.

Всемирный банк утвердил пакет финансирования на сумму 95 млн долларов для поддержки экстренных мер, смягчающих последствия пандемии коронавируса в Узбекистане, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе банка.
Проектные средства будут направлены на улучшение национальной системы здравоохранения, а также поддержку малоимущих и уязвимых слоев населения, пострадавших от экономического кризиса, спровоцированного пандемией.
"Финансирование Всемирного банка предоставляется в рамках пакета содействия усилиям властей по защите населения от угроз пандемии, который был сформирован коалицией международных партнеров по развитию", - сказал глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори.

Из общей суммы около 38 млн долларов будут направлены на совершенствование системы здравоохранения в области надзора, профилактики и контроля за распространением коронавируса. На них также будут закупать средства индивидуальной защиты, медикаменты, а также жизненно важное медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких.
Порядка 57 млн долларов проектных средств будут направлены на расширение государственных программ по поддержке малообеспеченных семей и предоставлению разовых выплат безработным гражданам, говорится в сообщении ВБ.

Источник - gazeta.uz
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