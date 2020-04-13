Нур Альван: Узбекистан - одно из самых закрытых и таинственных государств в мире

09:17 26.04.2020 Автор сравнивает Узбекистан с Северной Кореей. Однако, по его мнению, преступления режима и массовые репрессии не получают должного порицания со стороны мирового сообщества. О "тирании" властей, корни которой уходят в коммунистическое прошлое, читайте в статье египетского издания.

NoonPost (Египет): Узбекистан - родина ученых и обитель диктатуры



Нур Альван (نور علوان)



История Узбекистана - это калейдоскоп великих народов, мятежей и ученых, внесших огромный вклад в развитие гуманитарных наук, однако сегодня эта страна считается одной из самых безумных и жестоких диктатур в мире. По мнению некоторых, она внесла уникальные штрихи в модель диктатуры - преступления режима и притеснение граждан напоминают опыт Северной Кореи, однако последний получает гораздо больше внимания со стороны средств массовой информации, что делает Узбекистан одним из самых закрытых и таинственных государств в мире.

В этой статье мы хотим обрисовать исторический и социальный фон Узбекистана и выделить проблемы и события, по причине которых узбекский режим оказался в списке крупнейших нарушителей прав человека.



Исламская цивилизация в городах Узбекистана



Народы веками расселялись по узбекским землям и строили прекрасные города - Самарканд, Бухару, Хиву и другие, и всякий раз, когда один из них разрушали, он восстанавливался и процветал еще больше. В этом регионе собирались торговые караваны, ведь он был частью Великого шелкового пути, появившегося в тринадцатом веке до нашей эры между Китаем и Европой, что превратило такие города, как Ташкент и Бухара, в богатые центры торговли. Это наделило их беспрецедентной мощью и весом среди других народов, поскольку их товары достигали самых отдаленных уголков Европы и Азии.

По мнению археологов, территория Узбекистана является одним из древнейших населенных людьми мест: ее завоевывали самые разные империи, цивилизации и династии, пока в 8-м веке эту землю не подчинили арабы-мусульмане и большая часть местного населения не приняла ислам. В 13-м веке она была захвачена Чингисханом, в 1361 году Тамерланом, а в 1865 году царской Россией. Как известно, это государство было названо в честь Узбек-хана (1312-1340), одного из ханов Золотой Орды.



Его города обрели изысканный исламский характер. Более того, многие из них, например, Бухара, Самарканд, Ташкент и Хорезм подарили миру такие умы, как имамы аль-Бухари, ан-Насаи, Замахшари и ат-Тирмизи, а также других выдающихся деятелей науки и искусства - аль-Хорезми, аль-Бируни, аль-Матуриди, Алишера Навои, Мухаммада Бахауддина Накшбанди. Это придало региону исторический и экономический вес, так как благодаря богатому историческому наследию развивался религиозный туризм, и на территории нынешнего Узбекистана находится большое количество исламских памятников.



Узбекские города с великолепными мечетями, дворцами, святынями и куполами, привлекали многих арабских поэтов, писателей и могущественных императоров. Александр Македонский так описывал Самарканд: "Все, что я слышал о Самарканде, было правдой. Единственное отличие состоит в том, что он еще красивее, чем я себе представлял". Ливанский писатель Амин Маалуф посвятил Самарканду (второму по величине городу Узбекистана) одноименный роман.



Ибн Баттута был очарован Ташкентом и писал: "Это один из самых крупных и прекраснейших городов. Расположен он на берегу реки Вади ал-Кассарин". Он славился своими огромными дворцами и изысканной архитектурой.

Не осталась без внимания и Бухара. Арабский путешественник Якут аль-Хамави писал о городе следующее: "Бухара - величайший из городов за рекой".



Узбекская община



Узбекистан является крупнейшей страной в Центральной Азии по численности населения, которая составляет около 32 миллионов человек. Демаркация границ с Казахстаном была осуществлена в 2005 году, но пограничные конфликты все еще имеют место быть в отношениях с Таджикистаном и Кыргызстаном. Что касается этнического состава населения, то 80% - это узбеки, 5,5% - русские, еще 5% приходится на таджиков и представителей других национальностей: казахов, каракалпаков, татар и армян. Как следствие, 74% населения говорит на узбекском языке (тюркский язык, алфавит основан на латинице), 14% - на русском и 4% - на таджикском.



Как известно, наибольшей популярностью таджикский язык пользуется в таких городах, как Бухара и Самарканд, поскольку изначально они входили в состав Таджикской ССР, но лидер Советского Союза Иосиф Сталин хотел отделить таджикский регион, чтобы превратить его в буферную зону между Советским Союзом и исламским миром, таким образом ослабив таджикское влияние в регионе. 88% населения Узбекистана исповедуют исламскую религию, 9% - православие, а остальные - иудаизм. В целом, согласно конституции, это светское, демократическое государство, уважающее свободу слова и совести.

Как и в большинстве республик Центральной Азии, в крупных городах и государственных ведомствах Узбекистана основным языком коммуникации был русский язык, до тех пор, пока страна не обрела независимость в 1991 году и первым президентом не стал Ислам Каримов. После его смерти в 2016 году должность президента занял Шавкат Мирзиеев. Он был полон решимости провести экономические и политические реформы и нормализовать отношения с соседними странами, такими как Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан, что побудило многих экспертов назвать его политику "тихой революцией".



Экономика: условные реформы



Узбекистан обладает четвертыми по величине запасами золота в мире и занимает седьмую строчку в списке его экспортеров (объем экспорта оценивается в 80 тонн). Помимо этого, он богат и другими ресурсами, такими как медь, серебро, уголь, уран (четвертый по величине производитель), свинец и цинк, имеет гигантские электростанции и достаточные запасы природного газа. Благодаря этому Узбекистан считается крупнейшим производителем электроэнергии в Центральной Азии, не говоря о других важных отраслях экономики и финансовых ресурсах, включая, например, производство хлопка. На последний приходится около 45% узбекского экспорта, ведь страна является шестым по величине экспортером хлопка в мире и вторым по величине его производителем.

Главными статьями узбекского экспорта являются нефть, природный газ, золото, автомобили, оборудование и продовольственные товары. При этом страна импортирует химическую продукцию, продовольствие и минеральное сырье, а ее ключевыми торговыми партнерами являются Россия, Китай, Казахстан, Южная Корея, Афганистан, Турция, Украина, Германия и Нидерланды, а также некоторые из бывших советских республик.



Несмотря на обладание рядом ценных природных ресурсов, железная хватка Ислама Каримова как бессменного лидера государства с конца 1980-х до его смерти в 2016 году, не оставила места для проведения экономических реформ. Однако недавно его преемник, президент Шавкат Мирзиеев продемонстрировал некоторое желание перемен. Так, с января 2019 года его правительство инициировало существенное сокращение налоговых ставок как для компаний, так и физических лиц, а также отмену визового режима для граждан более чем 50 стран в целях развития туризма и бизнес-сектора. Кроме того, власти подтвердили свое обязательство вступить во Всемирную торговую организацию.



Данные политические меры говорят о стремлении Мирзиеева выйти из международной изоляции и положить конец экономической стагнации в Узбекистане в надежде привлечь инвестиции, иностранный капитал и коренным образом изменить узбекскую экономическую модель. Тем не менее стране еще предстоит пройти долгий путь, хотя подвижки очевидны, так как Шавкат Мирзиеев является главной движущей силой в процессе оживления экономики. Перед ним стоят 5 целей: поддержание макроэкономической стабильности, ускорение перехода от государственного регулирования экономики к рыночной системе, совершенствование сферы государственных услуг, повышение роли правительства в рыночной экономике и сохранение экологической стабильности.



У страны есть все необходимое для проведения такого рода реформ, однако по мнению некоторых экспертов, экономические реформы не будут работать и иметь значение в стране, где отсутствуют демократия и свобода слова, так как несоответствие именно этим стандартам вызывает обеспокоенность иностранных инвесторов, заинтересованных в стабильных и прибыльных рынках.



Советский Узбекистан: подавление местных культурных и религиозных особенностей



Территория Узбекистана около 200 лет являлась частью Российской империи, после чего вошла в состав Советского Союза. Только после распада последнего в 1991 году страна смогла обрести независимость. В первые годы советского господства в Узбекистане власти способствовали распространению грамотности, созданию школ и технологическому развитию территории, в то время как традиционный уклад и культура были разрушены.



В 1930-х годах Узбекистан перешел на новый этап модернизации и восстановления, который включал строительство заводов в различных отраслях легкой и тяжелой промышленности и восстановление древних городов. Как и в первые годы советской власти, в этот период страна страдала от сталинских репрессий, жертвами которых стали видные политики и деятели культуры. В результате репрессий интеллектуальная и культурная жизнь Узбекистана была травмирована на несколько десятилетий вперед.



Смерть Иосифа Сталина в 1953 году способствовала появлению большей свободы в Узбекистане, и после десятилетий изоляции двери Ташкента снова открылись для некоммунистических гостей с Запада. Республика начала восстанавливать прямые связи с внешним миром, но несмотря на ослабление некоторых ограничений в прессе и культурных центрах коммунистическое руководство Узбекистана продолжало жестко контролировать общество.



Полное закрытие



В первые годы независимости этническое разнообразие населения Узбекистана существенно уменьшилось, так как многие граждане, включая евреев, крымских татар, немцев, греков, турок и славян, стали бояться узбекского национализма и эмигрировали. Это была одна из игр Ислама Каримова, который был известен своим стремлением к уничтожению всех форм оппозиционной деятельности и общественных движений с целью обеспечить себе абсолютную власть внутри страны с преобладающим мусульманским населением, которая в течение примерно 70 лет при советской власти подавляло религиозную жизнь и свободу совести.



В последующие годы Каримов пытался добиться стабильности за счет ущемления политических и других базовых прав человека, преследуя оппозицию, особенно ту, что выступала за создание исламского государства. Контролировать эту группу оппозиции было несложно, поскольку в 1998 году был принят религиозный закон, предоставляющий правительству абсолютные полномочия подавлять любую деятельность, связанную с религией. Как следствие, появление любых религиозных движений или партий сталкивалось с крайней враждебностью властей.



Трагедия достигла своего апогея в мае 2005 года, когда полиция открыла огонь по большой группе протестующих, собравшихся в городе Андижан, убив от 700 до 1500 мирных жителей. Местная полиция продолжила свою жестокую кампанию, заставляя людей признаваться в членстве в экстремистских религиозных организациях и применении оружия в ходе протестов.



События в Андижане вызвали осуждение международного сообщества и некоторые санкции со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, однако репрессии в Узбекистане продолжились. Вместо того, чтобы преследовать виновных в бойне и привлекать их к ответственности, правительство сняло с себя всю вину и заставило молчать свидетелей. Как следует из доклада под заголовком "Заметая следы: Ташкент переписывает историю андижанских событий", по меньшей мере 11 активистов были арестованы, еще 15 активистов были вынуждены бежать за пределы страны, а многие другие были вынуждены бросить работу в области гражданских инициатив после попыток раскрыть правду о произошедшем.

После смерти Каримова в 2016 году, когда Мирзиеев выступил с оптимистическими речами об улучшении отношений Узбекистана с международным сообществом, снятии барьеров в торговле и серьезных шагах на пути к большей экономической открытости, и до настоящего времени в стране больше не было насильственных волнений, как раньше. Тем не менее тяжелое наследие Каримова в вопросе о правах человека, свободе совести и последствия репрессий со стороны коммунистов с 1920-го года все еще прослеживаются и определяют то, как власти управляют Узбекистаном. Иными словами, нынешние изменения в стране мотивированы экономически и, вероятно, не будут долгосрочными, поскольку проводимая властями политика тирании еще продолжается.



Оригинал публикации: أوزبكستان.. موطن العلماء الذي استحكمت فيه الديكتاتوريات

Опубликовано 13/04/2020 Источник - ИноСМИ

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