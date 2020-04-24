 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Пандемия COVID-19 выявила истинное лицо Китая как националистического и авторитарного режима, - кипятком работает Le Figaro
09:23 26.04.2020

24 апреля 2020 г.
Себастьян Фалетти | Le Figaro
Си Цзиньпин, поборник "ярко-красного" Китая
"Пандемия COVID-19 выявила истинное лицо Китая как националистического и авторитарного режима, который контролирует все рычаги власти и малейшие дела и поступки своего народа", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.
"(...) Когда бывший работник в сфере недвижимости Чжан Хай, отец которого 1 февраля скончался от COVID-19 в больнице в Ухане, захотел забрать драгоценную урну с прахом для похорон в столице провинции Хубэй, его встретил комитет по приемам. Власти заставляют каждого родственника покойного проходить в траурный зал в сопровождении двух членов местного партийного комитета или их компании. Даже слезы находятся под контролем. Чжан Хай отвергает такое вторжения в интимную сферу. "Я не согласен на их присутствие. Я хочу взять прах своего отца в одиночку. Мне столько нужно ему сказать! Похороны предназначены только для самых близких", - поясняет он, бросая вызов цензуре.
"(...) Мой отец заразился в больнице! Это меня бесит. Если бы они вовремя обнародовали правду, я бы никогда не вернулся в Ухань", - осуждает он, призывая власти к ответу.
"(...) Нынешняя трагедия коверкает "китайскую мечту" Си Цзиньпина, поборника раскованного националистического возрождения с тех пор, как он пришел к власти в 2013 году. Наступившая 7 февраля смерть врача Ли Вэньляна, разоблачившего начало эпидемии, вызвала поток негодования в сети, с трудом сдерживаемый армией цензоров, которые внимательно следят за китайским интернетом", - говорится в статье.
"Кризис является беспрецедентным политическим тестом для Си Цзиньпина", - считает Чжан Лифань, независимый историк из Пекина.
"(...) Но "красный принц" почуял опасность и быстро взял в свои руки управление кризисом, позиционируя себя как главу "патриотической войны" против "демона вируса", усиленную большой пропагандистской составляющей. Великий централизатор, чья "идея" закреплена в Конституции, апостериори утверждает, он дал директивы уже 7 января. Он "достает саблю", с тем, чтобы посыпались головы руководителей провинции Хубэй, назначенных козлами отпущения", -отмечает журналист.
"Си успешно применяет старые трюки императоров, которые всегда стремились повесить всех собак на провинциальных управленцев", - считает Ричард Мак Грегор, старший научный сотрудник Института Лоуи в Сиднее.
"Даже скорбящий Чжан Хай думает, что "эпидемия хорошо управляется центральным правительством", возлагая вину на провинциальные инстанции", - пишет Le Figaro.
"Несмотря на бедственное положение, Си, как певец "ярко-красного" Китая, по выражению синолога Алисы Экман, удваивает авторитаризм и национализм, усиливая действие идеологического лекарства, которое он предписывает самой густонаселенной стране мира уже в течение семи лет", - указывает журналист.
"(...) Кризис укрепил его авторитет в партии. Нет никаких протестов, кроме нескольких либеральных интеллектуалов", - считает независимый политолог Чэнь Даоинь.
"Интернет-цензура еще больше усиливается, а пропаганда ведет контрнаступление, пиарясь на хаосе, царящем на Западе в эпоху COVID-19, дабы наглядно показать превосходство "социалистической модели с китайскими характеристиками", - комментирует Фалетти.
"Си пытается превратить свое поражение в победу, обрисовывая себя как мирового лидера. Однако эпидемия рискует вызвать внутренний экономический и социальный кризис, который способен в конечном итоге подорвать господство Компартии", - предупреждает Чжан Лифань.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
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