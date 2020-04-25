УзбВирус - 1865 (умерло - 8)

09:28 26.04.2020

Число случаев коронавируса достигло 1862

Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составило 1862.



Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 23:00 25 апреля достигло 1862. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за день сообщено о 58 новых случаях (днем ранее - 46). Число выздоровевших на данный момент составляет 707 (прирост за день - 86 человека). Число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 8 человек.



Коронавирус в Узбекистане

заражено - 1 865

выздоровело - 707

умерло - 8

в Мире

больны - 2 896 744

вылечились - 816 685

умерли - 202 844