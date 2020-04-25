|УзбВирус - 1865 (умерло - 8)
09:28 26.04.2020
Число случаев коронавируса достигло 1862
Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса составило 1862.
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 23:00 25 апреля достигло 1862. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего за день сообщено о 58 новых случаях (днем ранее - 46). Число выздоровевших на данный момент составляет 707 (прирост за день - 86 человека). Число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, составляет 8 человек.
Коронавирус в Узбекистане
заражено - 1 865
выздоровело - 707
умерло - 8
в Мире
больны - 2 896 744
вылечились - 816 685
умерли - 202 844