 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.04.2020
12:34  Афганские лабиринты Смоленской площади (МИД России), - С.Тарасов
12:14  Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество, - Г.Мирзаян
11:16  Либер-гадюшник всполошился из-за совместного заявления Трампа-Путина о "Встрече на Эльбе"
10:35  УзбМинюст предлагает штрафовать узб-госслужащих "за нарушение закона о госязыке"
10:32  Почему узбекский хлопок не пускают на мировой рынок, - доктор Холод
10:26  В Германии поймали и судят "палача Асада" - Анвара Раслана ("начальника 251 отдела сирийских спецслужб", - Der Spiegel
10:18  Самовоспитание элиты - главная проблема русской истории, - В.Шаров

09:28  УзбВирус - 1865 (умерло - 8)
09:23  "Пандемия COVID-19 выявила истинное лицо Китая как националистического и авторитарного режима, - кипятком работает Le Figaro
09:17  Нур Альван: Узбекистан - одно из самых закрытых и таинственных государств в мире
08:47  ВБ дал Узбекистану $95 млн на борьбу с коронавирусом
08:32  КазВирус - 2652
02:53  Не дождетесь! В Северной Корее отрицают смерть Ким Чен Ына
02:39  Россия может выиграть от конфликта США и Китая, - М.Ростовский
Суббота, 25.04.2020
23:08  Японские и американские СМИ сообщают о смерти Ким Чен Ына при операции на сердце
21:21  Глава Комитета по делам СНГ РосГосДумы Калашников сражен коронавирусом
21:17  Нам обещали парк! Обращение жителей ташкентской махали "Салар" к Президенту Ш.Мирзиееву
21:16  Певцы и артисты – "цыганизаторы" казахской ментальности, - Н.Нуртазина
18:42  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 5 - Б.Кощанов
17:13  Готовы ли США и Иран устроить третью мировую вдобавок к пандемии? - Павел Фельгенгауэр
17:09  Чтобы выжить Америка должна стать Китаем, - П.Акопов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Германии поймали и судят "палача Асада" - Анвара Раслана ("начальника 251 отдела сирийских спецслужб", - Der Spiegel
10:26 26.04.2020

24 апреля 2020 г.
Юлия Юттнер | Der Spiegel
Зверства 251-го отдела
"Члены режима Асада впервые отвечают за преступления против человечности перед судом - в Кобленце", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
"Анвар Раслан приехал в Германию шесть лет назад, он искал безопасной жизни. Теперь два судебных пристава ведут его в наручниках в зал суда Кобленца", - повествует журналистка Юлия Юттнер.
"В начале сирийской гражданской войны, с апреля 2011 по сентябрь 2012 года, Анвар Раслан руководил 251-м отделом сирийской спецслужбы, который отвечал за безопасность в Дамаске и окрестностях и за арест повстанцев. Они поступали в тюрьму Хатиб. Никто, кто пребывал там, никогда этого не забудет", - отмечает издание.
"Подразделение Раслана печально известно систематическими пытками. Под его руководством жестоким пыткам подверглось минимум 4 тыс. заключенных, по крайней мере 58 из них скончались от побоев. Обвинитель Яспер Клинге говорит об убийстве из корыстных побуждений и неизлечимом "моральном ущербе и страданиях"; о панических атаках, посттравматических стрессовых расстройствах, об избиении палками, проволоками и плетями, избиении ногами и ударами электрическим током, изнасилованиях и сексуальном принуждении, угрозах жестокого обращения с родственниками заключенных. Все ради того, чтобы добиться признательных показаний и получить информацию об оппозиционном движении", - говорится в статье.
"Однажды Раслан отдал приказ "полностью" забить одного заключенного. Клинге и его коллега Филипп Бегнер насчитывают в общей сложности 24 таких же случая, ответственность за которые несет Раслан как человек, отдававший приказы. Мужчин и женщин подвешивали к потолку, связывали им руки, подвергая произволу. Согласно обвинению, их, без одежды, с завязанными глазами, избивали пластмассовыми трубами, резиновыми шлангами и палками до тех пор, пока они не теряли сознание. Одного мужчину пособники Раслана подвесили к потолку, давали ему пить, а потом перевязали ему пенис".
"По мнению федеральной прокуратуры, в 251-й тюрьме царили унизительные, нечеловеческие условия содержания: заключенным не предоставлялось медицинское обслуживание, они были вынуждены голодать, не могли мыться и только один раз в день им разрешали сходить в туалет. Их зажимали в крошечных камерах: 9 кв.м. для 20 человек, 40 кв.м. для 100 человек. Заключенные не могли сесть или лечь. Они были вынуждены спать стоя. В большинстве камер не было дневного света. И повсюду крики других заключенных, подвергавшихся пыткам".
"Раслана обвиняют в преступлениях против человечности, убийстве 58 человек, изнасилованиях и тяжком сексуальном принуждении. 57-летнему мужчине грозит пожизненное заключение. В первый день судебного заседания он молчал", - передает издание.
"Вместе с Расланом в пособничестве преступлениям против человечности обвиняется и Эйяд Альгареб. (...) Согласно обвинению, Альгареб руководил группой захвата службы госбезопасности, брал штурмом квартиры и дома оппозиционеров. После насильственного подавления демонстрации осенью 2011 года он арестовал как минимум 30 демонстрантов и доставил их на автобусах в тюрьму 251-го отдела. Задержанных избивали уже по пути в тюрьму, а в ней подвергали пыткам".
"Впервые в мире члены режима Асада предстали перед судом по обвинению в осуществлении пыток в интересах государства. Юридическим основанием для этого является принцип универсальности международного права: такие преступления, как геноцид, военные преступления или преступления против человечности, могут преследоваться в Германии, даже если они были совершены за границей и ни преступник, ни жертва не являются гражданами Германии", - поясняет автор статьи.
"Этот процесс важен не только для меня лично, но и для тех, кто еще сидят в тюрьмах Сирии и тех, кого больше нет в живых, - говорит Вассим Мукдад, выступающий в качестве частного обвинителя. - Мы говорим о преступлениях системы, которые доходят вплоть до высших уровней власти", - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587885960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие во внеочередном заседании ЕМПС
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №227
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №230
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2020 года №234
- Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть вторая
- Сенаторы рассмотрели вопросы использования атомной энергии
- Казахстан побеждает в Высоком Суде Англии в процессе по вопросам активов Национального банка
- Назначено более 4,1 млн соцвыплат из ГФСС в связи с потерей доходов в период ЧП
- 1,2 трлн тенге из бюджета страны будет потрачено на обеспечение экономической стабильности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  