Почему узбекский хлопок не пускают на мировой рынок, - доктор Холод

10:32 26.04.2020

Почему узбекский хлопок не пускают на мировой рынок – мнение



Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод о том, почему узбекский хлопок до сих пор под международными санкциями и каковы перспективы у республики в этой отрасли. Международная организация производителей хлопка Cotton Campaign не торопится снимать бойкот узбекскому сырью, упрекая республику в применении принудительного труда на полях. По мнению российского эксперта, в такой позиции присутствует политический подтекст, основанный на экономических расчетах ведущих игроков отрасли. "Думаю, эти аргументы из серии "прицепиться хоть к чему-то". Я был в Узбекистане осенью прошлого года, на поля ездил - да нет там каких-то детских садов или колючей проволоки. На сезонных работах люди получают неплохие деньги, зарабатывают на этом. Подход совершенно нормальный, он много где применяется, в том числе в России. Например, много сезонных рабочих на сборе ягоды. Просто положение вещей выгодно подавать именно в таком негативном свете", - пояснил Холод. Он заметил, что опасения участников этого глобального, хотя и маргинального по сравнению с сырьевыми, рынка понять несложно. Узбекистан еще с советских времен обладал хорошей базой для развития хлопководства, поэтому появление на мировой арене еще одного крупного игрока, разумеется, мало кому понравится. "В этом отношении страна идет правильным путем, развивая собственную перерабатывающую промышленность, чтобы уже торговать готовой продукцией. Тут будет сложнее применить нерыночные барьеры, а казна получит дополнительный доход и укрепит позиции в мировой торговле", - уверен эксперт. Комментарий экономиста слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.



24 апр. 2020