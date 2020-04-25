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УзбМинюст предлагает штрафовать узб-госслужащих "за нарушение закона о госязыке"
10:35 26.04.2020

Госслужащих предлагается штрафовать за нарушение закона о госязыке
Минюст предлагает штрафовать на сумму от 2 до 5 БРВ за несоблюдение требований законодательства о государственном языке в работе госорганов и организаций.

Министерство юстиции Узбекистана опубликовало для обсуждения законопроект о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности.
В кодексе предлагается дополнить частью 2 статью 42 (нарушение законодательства о государственном языке).
Сейчас часть 1 предполагает штраф за нарушение прав граждан на свободный выбор языка в воспитании и обучении, создание препятствий и ограничений в использовании языка, пренебрежение к государственному языку, а также к другим языкам наций и народностей, проживающих в Узбекистане от 1 до 2 базовых расчетных величин (от 223 тысяч до 446 тысяч сумов).
Предлагаемая часть 2 (несоблюдение требований законодательства о государственном языке в работе государственных органов и организаций) предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 2 до 5 БРВ (от 446 тысяч до 1,115 млн сумов).
Разработчики документа отмечают, что дополнение в кодекс позволит обеспечить переход работы госорганов на государственный язык, повысить ответственность должностных лиц, а также развивать и повышать интерес к госязыку.

"Согласно положительному опыту ряда зарубежных стран определены основные задачи и политика государства по использованию, защите и развитию государственного языка, а также ответственность за несоблюдение этого правила и недостаточный контроль над ним", - говорится в пояснении к проекту.
Отмечается, что нарушение языкового закона в Украине влечет штраф от 3400 до 6800 грн (от 1,3 до 2,5 млн сумов), в Литве - от 86 до 173 евро (от 944 тысяч до 1,9 млн сумов), в Латвии - от 35 до 285 евро (от 384 тысяч до 3,1 млн сумов), при повторном нарушении - от 285 до 710 евро (от 3,1 до 7,8 млн сумов), в Таджикистане - от 30 до 40 расчетных величин (от 1,7 до 2,3 млн сумов).
Ранее Минюст сообщил, что отныне на портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов (Regulation.gov.uz) проекты, не имеющие версии на узбекском языке, будут автоматически отклоняться.

Источник - gazeta.uz
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