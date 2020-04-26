Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество, - Г.Мирзаян

12:14 26.04.2020

Соединенные Штаты преодолели важный психологический рубеж – от коронавируса погибло уже более пятидесяти тысяч американцев. Сама по себе эта цифра уже оказывает колоссальное влияние на американское общество, американскую политику и выборы президента США, которые должны пройти уже осенью. Каким образом и в какую сторону?

Сейчас многие любят говорить фразу "мир после коронавируса никогда уже не станет прежним". Но мало кто говорит о том, что именно в мире изменится. Попробуем раскрыть эти тезисы – на примере США.

Так, Соединенные Штаты ожидает серьезная дискуссия относительно базовых принципов, на которые зиждется Америка. Вдруг оказалось, что закон джунглей "каждый сам за себя", вокруг которого строилась американская психология, не спасает людей от современных угроз.

Европейские ветры либерализма и социального государства уже пошатнули этот принцип. Маргинальные "социалистические" (в понимании американцев) идеи всеобщей бесплатной системы высшего образования и всеобщей доступной медицины не только распространялись по американским кухням. Благодаря сенатору от захолустного штата Вермонт Берни Сандерсу они вышли на общенациональный уровень, стали обсуждаться в рамках предвыборной кампании. И еще в 2016 году (во время первого подхода Берни Сандерса к снаряду демократической номинации) выяснилось, что значительная часть американского электората поддерживает эти идеи.

И тогда, и сейчас их носитель не смог занять Белый дом из-за козней элиты Демократической партии, выбравшей другого кандидата. Однако падающий флаг этих идей (и прежде всего всеобщего доступного здравоохранения) подхватил ураган коронавируса. И после окончания активной стадии эпидемии – когда нужно будет понимать, как исправлять явно провалившую борьбу с болезней систему здравоохранения – либералы и консерваторы начнут дискуссию о том, что эта система должна из себя представлять. "По мнению представителей демократической партии, здравоохранение – это универсальное право. Право, которое должно быть доступно для всех людей, - поясняет газете ВЗГЛЯД преподаватель Университета Ратгерса, специалист по американской системе здравоохранения Сергей Костяев. – Республиканцы же рассматривают эту систему как товар. Который покупает тот, кто может себе это позволить".

Да, система уже не совсем товар. За последние три четверти века в США были приняты ряд программ, предоставившие медицинские услуги за счет государства для различных групп населения (бедняков, пенсионеров и т.п.). Да, пример коронавируса (стоимость лечения которого у больного в США в среднем 80 тысяч долларов) показывает, как болезнь может приводить к массовым банкротствам. Однако, по мнению Сергея Костяева, торжество концепции "права" на фоне последствий коронавируса все-таки маловероятно. "Разве что если от вируса погибнет миллион американцев", - добавляет эксперт. В ином случае провал системы здравоохранения спишут исключительно на человеческий фактор (Трамп недосмотрел), на недостаток инвестиций и на козни врагов.

Выборы, выборы...

Еще один выбор в связи с коронавирусом американцам придется сделать уже через полгода – и он тоже не будет простым. Жюри из почти 250 миллионов американцев (то есть тех, кто может голосовать) будет решать, виноват ли Трамп в столь колоссальном числе погибших.

А по меркам Соединенных Штатов (с их островной психологией) 54 тысячи погибших все-таки очень большая цифра. За пару месяцев коронавируса от него погибло столько же американцев, сколько на почти 10 лет войны во Вьетнаме. Если коронавирус будет развиваться и дальше такими же темпами, то еще через пару месяцев потери от коронавируса могут превзойти потери Соединенных Штатов в Первой мировой войне (где полегло более 110 тысяч американцев).

И эти цифры – серьезная проблема для Дональда Трампа. Далеко не самого бестолкового хозяина Белого дома ожидают в ноябре президентские выборы, и там ему припомнят эти жертвы. И не только ему – под ударом оказалась вся республиканская партия. Если раньше она бравировала тем, что выступает "за жизнь" ("pro-life" - в смысле против права на аборты, за которые топили демократы), то упор президента на экономическое развитие уже приводит к тому, что ее называют "Партией смерти".

Поэтому команда Трампа уже разработала ответную стратегию действий, которая зиждется на трех важнейших и при этом взаимосвязанных тезисах: "Трамп-спаситель", "Остальные хуже" и "назначим правильных врагов".

Он работает

Первый тезис достаточно авантюрен. Трамп действительно пытается спасти простых американцев, но не от коронавируса (от которого он, будем объективными, сейчас защитить не в силах), а от последствий краха экономики. Потери рабочих мест, банкротства бизнеса, и, наконец, личных банкротств. Успех этой стратегии во многом зависит от того, как скоро президенту удастся снять экономические ограничения, а также от того, будет ли осенью вторая волна эпидемии.

Если Трампу повезет, если экономика будет спасена и станет быстрыми темпами восстанавливаться, то президент США сможет не только позиционировать себя как спасителя – он превратит демократов в тех, кто препятствовал спасению. Тех , кто выступал против снятия ограничений, всячески мешал федеральному правительству бороться с вирусом, покушался на гражданские права американцев. А также (пока Трамп находится на передовой борьбы с вирусом) - заныкался в бункер и через видеообращения учил американцев жизни – речь тут, понятно, о Джозефе Байдене, кандидате от демократов на президентских выборах.

Конечно, даже при самом хорошем раскладе 50 с лишним тысяч погибших из предвыборной повестки никуда не денутся – однако тут включается третий тезис. Вина за эти жертвы будет переложена на внешнего врага. И хоть некоторые особо одаренные американские СМИ уже возложили ответственность за погибших американцев на Владимира Путина, но генеральная линия партии уже назначила виноватым Китай.

Американский Карфаген

В США уже несколько недель раскручивается масштабная кампания по возложению вины на Пекин. Ее главный тезис – "китайский" вирус стал угрозой для мира либо по недосмотру властей КНР (экспериментировавших с биологическим оружием или новыми болезнями), либо вообще являлся китайским заговором против мировой экономики и либерального порядка.

И конгрессмены уже разрабатывают рецепты наказания Пекина. Например, предлагают снять юридические ограничения на подачу американскими гражданами исков к Китаю в американские суды (ныне действующий Закон об иммунитетах иностранного государства 1976 года позволяет подавать такие иски, но лишь в исключительных случаях). И если суды примут положительное решение по множеству исков, то Китай должен будет платить.



Либо деньгами, либо своей собственностью на территории США.



Успех этой кампании имеет важнейшее значение для США. И не только по причине обеспечения переизбрания Трампа. И даже не только как ответ на резкое усиление КНР на международной арене. Он важен потому, что американскому Риму очень нужен свой Карфаген. Сопоставимый по мощи враг, который будет мобилизовывать и консолидировать американское общество. Враг, без которого общество начинает гнить, разваливаться на части и искать врагов внутри себя.

Процесс этого поиска внутри США уже дошел до критической отметки – гражданского конфликта и крестового похода "либералов" против "неправильного президента". И сейчас коронавирус дал американцам шанс на спасение. Шанс, который американские элиты упускать не собираются.



Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

26 апреля 2020,