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Нам нужна одна Победа: студенты МГУ из разных стран спели песню о Великой Отечественной войне
16:53 26.04.2020

75 лет Победы

Самоизоляция не повод не быть вместе!

В преддверии Дня Победы студенты Высшей школы перевода МГУ записали клип, в котором исполняют одну из самых проникновенных песен о Великой Отечественной войне "Нам нужна одна победа" (слова и музыка Б. Ш. Окуджавы).

Песню исполнили студенты из Армении, Бельгии, Греции, Ирака, Испании, Марокко, Казахстана, Китая, Кипра, Республики Корея, России, Панамы, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Швейцарии.


Источник - Высшая школа перевода МГУ
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