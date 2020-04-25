Нам нужна одна Победа: студенты МГУ из разных стран спели песню о Великой Отечественной войне

16:53 26.04.2020

75 лет Победы



Самоизоляция не повод не быть вместе!



В преддверии Дня Победы студенты Высшей школы перевода МГУ записали клип, в котором исполняют одну из самых проникновенных песен о Великой Отечественной войне "Нам нужна одна победа" (слова и музыка Б. Ш. Окуджавы).



Песню исполнили студенты из Армении, Бельгии, Греции, Ирака, Испании, Марокко, Казахстана, Китая, Кипра, Республики Корея, России, Панамы, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Швейцарии.





