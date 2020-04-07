Мобилизационный проект Трампа. Спастись от пандемии на Луне.., - В.Овчинский

16:55 26.04.2020

Мобилизационный проект Трампа

спастись от пандемии на Луне



Владимир Овчинский



22 апреля 2020 года на сайте NEW ATLAS (США) опубликована самая полная и комплексная на сегодня геологическая карта Луны. Карта имеет гипердетализацию в масштабе 1 : 5 000 000 и свободна для загрузки любым желающим. Ее составили специалисты из Геологической службы США, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Лунного и планетарного института. В основу проекта легли карты районов шести старых миссий "Аполлон", которые были дополнены современными данными, полученными со спутников.



Корпорации США получили в руки базовый документ, который позволит планировать разведку полезных ископаемых на Луне.



Фактически началась реализация американского мобилизационного проекта по выходу из пандемии и экономического кризиса.



Команда Трампа и группы влияния в глубинном американском государстве, которые стоят за Трампам, прекрасно понимают, что им в ближайшие месяцы предстоит решить две труднорешаемые задачи – выйти из глубочайшего экономического кризиса и победить на президентских выборах 2020 года. Для этого недостаточно с наименьшими людскими потерями выйти из пандемии, раздать деньги избирателям, поддержать банки, промышленность, средний и малый бизнес. Нужны новые сплачивающие и мобилизующие американцев на преодоление трудностей идеи в рамка концепта "Сделаем Америку снова великой (Make America Great Again)".



Думается, что именно в этих целях Трамп 6 апреля 2020 года подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах: "У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц", - отмечается в указе.



Сама торжественная церемония подписания документа проходила в духе классического пропагандистского спектакля: в Овальном кабинете, в окружении членов недавно созданного Национального Совета по космосу, а также выдающихся астронавтов - Базза Олдрина (вместе с Нилом Армстронгом в 1969 году были первыми людьми на Луне), Джека Шмитта (летал на Луну на Аполло – 17 в 1972 году), Пегги Уитсон (первая женщина - командир МКС, три полета в космос) и Кристины Кох (обладатель рекорда продолжительности космического полета среди женщин – 328 дней на Союзе МС – 13).



Содержание указа Трампа носит безусловно наступательно – пропагандистский характер. В нем подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года: "В связи с этим госсекретарю следует противодействовать любым попыткам со стороны любого другого государства или международной организации рассматривать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право".



И Трамп, и вице-президент США Майк Пенс в своих выступлениях на церемонии использовали классические мобилизационные лозунги прошлого, в частности, подчеркнули, что новый лунный проект поможет создать рабочие места для страны, укрепит национальную безопасность и потенциал обороны для народа США.



Лунный мобилизационный проект готовился под новые выборы. Еще весной 2019 года NASA объявила, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.



Но полет на Марс – это не конечная цель космо–мобилизационного проекта Трампа. В отдельном заявлении NASA сказано, что в рамках лунного проекта разработана миссия по высадке на приближающиеся к Земле астероиды роботизированных зондов, а затем и людей с целью их перенаправления в сторону от нашей планеты.



Собственно, о добыче ископаемых на Луне на церемонии подписания указа не говорили. Трамп понимает, что это произойдет уже не при его возможном втором президентстве. А, скорее всего, даже не при его жизни. При этом известно, что главный международный спор на Луне может возникнуть в будущем за добычу вещества под названием гелий-3, редкого изотопа гелия, который миллиарды лет приносит на поверхность солнечный ветер. По подсчетам ученых, его там сотни тысяч тонн. А стоит он примерно 1200 долларов за литр. При этом 30 тонн в качестве источника энергии вполне хватило бы всему населению Земли на целый год (LIFE, 07.04.2020).



У многих ученых вызывает сомнения возможность длительной работы на Луне людей. Но почему это должны быть люди, а не высокотехнологичные роботы?



Жив бы был Герберт Уэллс, назвал бы он Трампа по аналогии с Лениным – Вашингтонским мечтателем. Но правда такова, что Кремлевский мечтатель Ленин сделал из "России во мгле" Россию реализованного плана ГОЭРЛО. А у Вашингтонского мечтателя Трампа есть все шансы осуществить свой лунный проект, вывести Америку из пандемии и вновь стать президентом США.



Потому что есть МЕЧТА. Потому что только мечта может мобилизовать ресурсы и сплотить нацию.



P.S. Почему Трамп должен реализовывать мечту освоения Луны? Да, на Луне первыми были американцы. Но в космосе первыми были русские. И нет больше нигде такого воплощения мечты о единстве человека и космоса как в философии РУССКОГО КОСМИЗМА (Николай Федоров, Константин Циолковский, Владимир Вернадский, Александр Чижевский и другие наши выдающиеся соотечественники). И практической реализации этой мечты в подвиге Гагарина и Королева. Да и вряд ли у американцев есть более продвинутые современные проекты полета на Луну, чем российские ("Федерация", "Рывок", "Рывок -2"). Но у Трампа есть другое – оформленная и реализуемая информационно – пропагандистская концепция мобилизации нации на преодоление пандемии и экономического кризиса через лунную программу.