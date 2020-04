Какой нам мир уготовят после "коронавируса" его создатели..., - С.Шакарянц

16:59 26.04.2020 Какой нам мир уготовят после "коронавируса" его создатели...



Самое интересное – пандемия коронавируса не закончилась, судя по сообщениям из Испании, Франции, Италии, США, Турции, Израиля... А миру, да еще из Англии, уже подбросили новую "тему" - люди, вам нужно мировое правительство для "победы на коронавирусом".



СЕРГЕЙ ШАКАРЯНЦ



На планете разрастается шум и паника. Выразим мнение - ситуация облегчила многие проблемные вопросы, которые неумолимо стояли перед глазами как правительств сверхдержав мира, так и "мелких князьков" разных "республик" или "эмиратов". Самое интересное - пандемия коронавируса не закончилась, судя по сообщениям из Испании, Франции, Италии, США, Турции, Израиля… А миру, да еще из Англии, уже подбросили новую "тему" - люди, вам нужно мировое правительство для "победы на коронавирусом". Параллельно вбрасывается еще одна "тема" - каким будет наш мир "после коронавируса"?



Мы уверены - не только в маленькой Армении или громадной России СМИ уделяют огромное время этим проблемам и версиям. Анализ новостных лент из разных стран говорит о том, что эта провокационная пропагандистская атака на умы людей идет из разных государств и даже - определенных кругов в той или иной стране. А бывает, общественности подбрасывают якобы простые, но тоже провокационные вопросы: а когда он (т.е. коронавирус) уйдет? А вдруг он вернется?



Скрывать бессмысленно - мы тоже пытаемся суммировать и анализировать самые разные сведения о коронавирусе из самых разных стран мира. Мы напомнм читателям, что картина сегодняшнего распространения коронавируса странным образом совпадает с важной частью сюжета американо-немецкого кинофильма (2006 г.) "V - означает вендетта". Вначале заражаются страны-враги, затем и свое население. Правда, в том фильме есть "хэппи-энд" - общество уничтожает то, что принято называть "мировым правительством". А в 2020 г. эту преступную модель пытаются навязать планете… Более того, где-то с середины марта 2020 г. открылся и факт того, что пандемия коронавируса почему-то совпадает по срокам с ведением "нефтяной войны", начатой США против Ирана и России, причем опять "руками" Саудовской Аравии. И вдруг - сторонники сланцевой нефти в США терпят поражение. Вдруг - мировые агентства пишут о том, что Саудия потерпела поражение от России, а сейчас бьют тревогу - мол, под вопросом и судьба американской "нефтянки". Конечно, все перечисленное - не случайное совпадение. Как и не случайны напоминания из разных стран Азии и Европы о том, что коронавирус был создан искусственно в… неизвестно каком году, но ЦРУ США "предупреждало" о "вероятности" эпидемии "тяжелой инфекции" в 2009 г., а американский миллиардер Билл Гейтс "пророчил" об этом в 2017 г. И вдруг еще в феврале 2020-го начал предлагать некую "вакцину" против коронавируса. Да еще пару месяцев назад, когда только разрасталась эпидемия в Китае, надо было руководителям мировых держав, начиная с самого Китая, спросить открыто - а что, у американца Гейтса на руках был вирус, раз уж у него уже есть антивирус, а?



Гейтс тем самым (впрочем, США, а не только Гейтс) "слил" сам себя. И вдруг "очнулись" - а нет никакой вакцины, есть там "что-то", и американский президент Дональд Трамп как-то мельком предложил - мол, "время поджимает", а давайте испытания некой наработки будущей вакцины начнем сразу же на людях проводить. Попытаемся разобраться. Не станем предполагать версии, что - а нет никакого коронавируса! Вон, в конце 60-х годов на всей территории СССР буквально свирепствовал некий вирус с условным наименованием "гонконгский грипп" - поверьте, читатели, течение этого вируса у людей и последствия были не менее тяжелыми, чем то, что пишут о течение инфекции при коронавирусе Covid-19. В 1968-1970 гг. гонконгский грипп, согласно разным источникам, унес жизни от 700 тысяч до 1 миллиона человек по всей планете, и основную группу пострадавших составили люди преклонного возраста (от 65 лет и старше). Основные симптомы гонконгского гриппа: 1) выраженная боль в горле; 2) насморк; 3) рост температуры тела; 4) физическая слабость, повышенная утомляемость; 5) дискомфорт и болевые ощущения в области мышц. Подобная картина держалась до 1 недели (порядка 6 дней), после чего грипп либо бесследно исчезал, либо провоцировал серьезные осложнения (в особенности, у детей первого года жизни и людей преклонного возраста) и смерть. Удивительно, но спасительная вакцина от данного недуга была изобретена практически сразу, а свое широкое распространение она получила лишь после того, как недуг охватил собой весь мир. Что - не "корона", да? Или - ну не совсем "корона"? Мы уж не упоминаем о том, что с 2005 г. в мире шла ажиотажная паника: мол, в США (! - опять в США…) вирус "испанки" (т.е. испанского гриппа) воссоздали. Мол, американские вирусологи на протяжении 10 лет упорно восстанавливали генетическую последовательность развития испанского гриппа, и в качестве материалов для своего эксперимента они использовали клетки тела обнаруженной на Аляске женщины, пролежавшего долгие годы в арктических льдах. Планета обо всем этом не помнит, планете выгодна пандемия "коронавируса Covid-19", потому как, покамест нет умерших, как от "гонконга", в количестве "от 700 тысяч до 1 миллиона человек", пока "всего" около 200 или более 200 тыс. умерших?..



Автор данных строк все прекрасно помнит - и сам перенес "гонконг", чуть не умерев, кстати. И не было бы необходимости на любительском уровне (есть же профессионалы-врачи, вирусологи и т.д.) к этому возвращаться, если бы не та трагедия, в которую вогнали свои народы руководители стран мира. Какой карантин? В СССР на карантин в те шестидесятые годы были поставлены учебные заведения и дошкольные учреждения, все остальное работало. Конечно, на особом режиме, но - работало. И свобода передвижения не ограничивалась так, как это делают сейчас. Во всяком случае, День Победы, 9 Мая не переносился. А в Армении день Траура - 24 апреля, никем не "отменялся", как действовали власти России и Армении в этом году… И все это на фоне серьезнейшей информационной уже войны, в которой главенствующие роли у тех же США, предпринимающих нападки, естественно, на Китай, а также на Иран с Россией. Вот и будем разбираться…



Интересно идет словесная "война" между Ираном и США вокруг темы о коронавирусе. В канун праздника Новруз (иранский Новый год) министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф несколько раз заявил, что Вашингтон своими санкциями убивает иранцев во время пандемии. Действительно, США на фоне распространения коронавируса в Иране несколько раз вводили новые санкции, продлевая прежние, заявляя, что с их помощью стремятся максимально ограничить нефтяную торговлю и доходы Ирана и обвиняя Тегеран в поддержке терроризма. Иран, в свою очередь, обвиняет США в "экономическом терроризме" против иранского народа, а также в том, что Вашингтон мешает получить медицинское оборудование и лекарства, необходимые для борьбы с коронавирусом. А насчет действий истинных террористов на Ближнем Востоке, - хотим напомнить миру, Иран с лета 2014 года с доказательствами обвиняет США и Израиль в создании террористической группы "Исламское государство" (ИГ) и в ведении террористической войны против Ирака, Сирии и Ирана. После подлого убийства генерал-лейтенанта Кассема Солеймани Иран открыл уголовное дело против США и подал документы в Международный суд. Кто-то считает, что это - не взаимосвязанная с коронавирусом тема? Зря, если так…



И вот госсекретарь США Майк Помпео, понимая, что обвинения Ирана слишком опасны для Вашингтона, 20 марта заявил, что гуманитарная помощь для Ирана в свете коронавируса не является объектом санкций, и США готовы ее оказать. Видимо, в Тегеране сильно удивились, вплоть до насмешек над Вашингтоном. Ведь сообщения о распространении в Иране инфекции идут еще с февраля, и Иран много раз давал понять, что готов принять помощь любой страны, но не США или Израиля. Мы хотим ознакомить граждан Армении с ответом самого Верховного лидера Ирана, аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи, который был дан Америке еще 22 марта. "Руководство США заявляло, что готово оказать нам медицинскую помощь и помочь лекарствами. Это очень странные слова. Во-первых, у вас дефицит, как следует из поступающих из США новостей, - сказал Хаменеи в ходе выступления, которое транслировалось иранским телевидением. - Во-вторых, вас, американцев обвиняют в создании вируса. Я не знаю, насколько эти обвинения верны, но когда такие обвинения существуют, какой разумный человек станет принимать от вас лекарства. Может, ваши препараты - это инструмент для еще большего распространения болезни. Вам нельзя доверять".



Верховный лидер Ирана также назвал США главным врагом Исламской Республики и шарлатанами. "Наиболее скверным нашим врагом являются США. Конечно, у нас немало врагов, но самым мерзким являются США. Американские чиновники - лжецы, посмотрите на их действия, послушайте, что они говорят - шарлатаны", - сказал он в ходе выступления, показанного иранским телевидением, сообщил сайт иранского государственного телевидения IRIB. Мы обязаны понимать, что более жестких оценок из Ирана не прозвучит - слова аятоллы Хаменеи, как Верховного главнокомандующего страны, являются приказом для всех иранских граждан. Более того, это - и сигнал для глав других государств, в том числе и для Армении. Никакого "ирано-американского улучшения" не предвидится, пока США не признают поражения и не капитулируют перед Ираном. И даже мольба Трампа от 4 апреля - мол, пусть мне позвонит президент Хасан Роухани, и "мы договоримся", тоже останется безрезультатной. Приказ Верховного главкома Ирана - никаких переговоров с Америкой, а Роухани - всего лишь глава правительства Ирана, а не глава государства. Трамп за годы своего президентства никак этого не может запомнить и понять. Не от того должностного лица "ждет звонка" президент США…



А затем Израиль, наконец, косвенно признался, что имеет прямое отношение к вирусной атаке на Иран, что и ожидалось, если честно сказать. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что Исламская республика Иран "должна понимать, что ее способность должным образом лечить жертв коронавируса находится под угрозой из-за санкций, которые душат ее экономику". 26 марта этот представитель сионистов призвал Иран приостановить ядерную программу, чтобы "получить помощь Запада в связи с пандемией коронавируса". Израильтянин Данон, демонстрируя верх цинизма США (именно - США), заявил, что любая такая помощь должна быть предоставлена "в обмен на обещание аятолл приостановить любую ядерную деятельность и прекратить спонсирование того, что Израиль и США считают глобальным терроризмом". Стоит напомнить господину Данону, США и руководству Израиля, что Иран характеризует все свои действия, как самую обычную самооборону от внешней экспансии американцев и сионистов. И что именно Иран на протяжении десятилетий подвергается попыткам агрессии со стороны различных террористов, состоящих на содержании у спецслужб США и Израиля. И это не только группировка ИГ - например, это и группировка белуджей "Джундуллах", которая почила в бозе после того, как Иран ее обезглавил, выкрав (арестовав) с борта самолета киргизских авиалиний ее главаря Абдулмалика Рига (в 2010 г.), судив и казнив преступника, который на суде признался в том, что он работал на США и Израиль. Свято место пусто не бывает, как говорится, и сейчас на осколках "Джундуллах" спецслужбы США и Израиля (и тоже в Пакистане) создали другие группировки террористов, например, "Джеиш уль-Адль", которые продолжают антииранские террористические действия в регионе. И кто сказал, что вся эта возня США, Израиля и их "ручных" террористов против Ирана - это не та самая пресловутая "прокси-война"? Так что Тегеран прав на все 100% - он вынужден держать обычную самооборону от США и Израиля.



Дело как раз в том, что буквально за несколько дней до заявлений Данона Вашингтон объявил о новых антииранских санкциях. В ответ на это глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 25 марта раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за его третьесортную пропаганду и поинтересовался, является ли он госсекретарем или секретарем ненависти. "Даже пандемия не остановит Помпео от распространения третьесортной пропаганды, - написал Зариф в Twitter, сообщало IRNA. - Интересно, является ли он госсекретарем или министром ненависти? Никакое количество троллинга не может приукрашивать его печально известное подстрекательство и экономический терроризм, убийство невинных людей и воспрепятствование глобальной борьбе с Covid-19". Именно после слов Зарифа по всему миру раздались призывы вообще покончить с "санкционной практикой", но США уже не остановить - мы выше уже упомянули, что США параллельно с болтовней о "вине" Китая, России или Иран в вопросе распространения коронавируса, озабочены ведением "нефтяной войны" в мире. И вместо США "ответил" Зарифу посол Израиля в ООН Данон… Хотя даже Англия - один из жестких союзников США, обратилась к Вашингтону с предложением если не отменить, то ослабить санкции против Ирана. Уже и внутри США усиливается протест против сионистской политики Белого дома. Две основные американские газеты - "The New York Times" и "The Washington Post" - в отдельных редакционных статьях, 26 марта призвали к "облегчению санкций" и "гуманитарному перемирию"администрацию Трампа. И Трамп вместо ответа выставляет миру израильтянина Данона, как бы говоря - что вы хотите от меня, это все Израиль…



К его сожалению, Данон и весь Израиль плохо представляют, на что способен Иран в борьбе с билогической агрессией. Еще 15 марта иранская армия провела масштабные общенациональные учения с целью повысить готовность перед лицом биологической угрозы для страны на фоне распространения нового коронавируса COVID-19. И вот с 24 марта сухопутные силы КСИР Ирана начали беспрецедентные учения по биологической обороне по всей стране в координации со штаб-квартирой Национальной кампании по борьбе с коронавирусом в соответствии с политикой Генштаба Вооруженных сил Ирана. Учения будут проводиться в 3000 местностях страны и в 100 точках в Тегеране с участием сухопутных войск КСИР и подразделений народного ополчения "Басидж", сообщало агентство Fars News. Сформировано 100 подразделений сухопутных войск КСИР, которые работают на 10 базах для дезинфекции по всей стране. Дополнительно развернуты 6 полевых госпиталей КСИР. План военных учений биологической защиты был обнародован главнокомандующим армией генерал-майором Абдолрахимом Мусави во время внеочередного совещания, проведенного для координации усилий в битве против COVID-19. По словам генерала Мусави, военные учения начались под командованием армейской базы биологической защиты и под наблюдением заместителя начальника армии по координации контр-адмирала Хабиболлы Сайяри. Учения армии по биозащите соответствуют указу Верховного лидера Исламской революции аятоллы Хаменеи, в котором он предупредил, что вспышка вируса может быть результатом "биологической атаки" против Ирана.



В рамках усилий по борьбе со вспышкой нового коронавируса, КСИР, в свою очередь, открыл отдельно три полевые больницы в северных и южных провинциях Ирана. "Учитывая вспышку коронавируса в стране и потребность людей в доступе к медицинским и санитарным центрам, в городе Боразджан начали работать две больницы на 30?40 койко-мест и 54-местный передвижной госпиталь в порту Бандар-э-Аббас", - рассказал командующий Военно-морским флотом КСИР контр-адмирал Алиреза Тансири. Он добавил, что в северном городе Решт открылась еще одна мобильная больница на 74 койко-места и отметил, что вместимость больницы может быть увеличена до 120 койко-мест для предоставления большего количества услуг подтвержденным пациентам с коронавирусом. Теперь миру должен быть понятен ответ главкома КСИР генерал-майора Хоссейна Салами, который он озвучил 27 марта в кулуарах учений Ирана по биологической защите, отреагировав на заявления различных американских чиновников, в том числе Трампа и его госсекретаря Майкла Помпео, как и на циничные заявления израильтянина Дэнни Данона. "Когда американцы говорят, что хотят помочь иранской нации в этих условиях, это не что иное, как демагогия, - сказал главком КСИР, сообщает англоязычный иранский телеканл "Press TV". - Они сами страдают от этой вирусной вспышки, и их инфраструктура здравоохранения не может защитить американцев от этого явления. Если американская нация нуждается в помощи, мы можем оказать им помощь, но нам не нужна их помощь". Мы бы на месте США приняли помощь, предложенную генерал-майором Салами…



Между тем, мы хотим предложить на изучение еще одну фразу, произнесенную аятоллой Хаменеи перед иранским народом: "Часть этого вируса, как говорят, была создана для Ирана с использованием генетического материала, который они собрали у иранцев, что, конечно, является частью их враждебности. Наш 40-летний опыт показывает, что Иран способен противостоять любым вызовам и проблемам на любом уровне". Итак, аятолла Хаменеи очень медленно и осторожно, но приблизился к теме, о которой многие позабыли, но которая прямо ведет к противозаконной деятельности США на территориях целого ряда стран, если не сказать - на всей планете. Мы предлагаем всем вспомнить, как еще в 2015?16 гг. президент России Владимир Путин объяснял решение о высылке нескольких групп американских "ученых" и ограничении деятельности и прав их российских "помощников" из числа членов так называемых "неправительственных организаций" (НПО). После этого обвинения В. Путина значительная часть НПО вынуждена была признать себя "иностранными агентами". Суть обвинений В. Путина: разъезжают по всей стране, собирают человеческий - генетический - материал… "Для чего? Какие у вас цели?" - публично спрашивал целых 2 года подряд российский президент у США. Как мы знаем, правдивого ответа американцы так и не дали, хотя уже 2020 год. Зато есть некий коронавирус, а Иран говорит об "использовании генетического материала", который собирался у иранцев. Все встало на свои места? Кстати, обвинения аятоллы Хаменеи подтвердил профессор Калифорнийского государственного университета UCLA Дэвид Ягубян в интервью корреспонденту иранского информационного агентства IRNA заявил, что президент США Дональд Трамп ведет медицинский терроризм против иранского народа: "Антииранская политика Трампа уже достигла стадии медицинского терроризма, которая препятствует усилиям страны по борьбе с коронавирусом". По его словам, Белый дом усилил свою политику коллективных наказаний в отношении Ирана во время распространения коронавирусной инфекции.



Поражает вот еще что. Как быстро сообразили и мелкие "удельные князья", что могут манипулировать фактором коронавируса в политических, а то и геноцидальных целях. Обратим внимание: в последние дни идут сообщения о том, что в Азербайджане местные власти… насильственно эвакуируют зараженных коронавирусом Covid-19 на юг, в Талышстан. Естественно, что талыши не довольны, хотя до крупных акций протеста еще не дошло. Зато 24 марта бакинские СМИ, явно по приказу сверху, начали распространять ложь о том, что якобы Иран "сознательно распространяет здесь наркоманию и различные опасные заболевания, в том числе коронавирус". Баку умышленно объявил центром борьбы с этим недугом Талышстан, и именно сюда в последние дни направляются самолеты из-за рубежа с возможными носителями коронавируса. Деятели талышских освободительных сил уверены - власти Азербайджана стремятся именно Талышстан объявить "карантинной зоной". Правда, лидер общественной организации "Талышское возрождение", член Общественного Совета Государственного бюджетного учреждения "Московский Дом национальностей" Исмаил Шабанов пока говорит о "мягком геноциде" талышей: "Учитывая, что талышский регион является самой густонаселенной территорией после Апшеронского полуострова, цель всей этой акции очевидна - изменить постепенно этнический состав населения региона". Да, но талыши - по сути, те же иранцы, генетический материал талышей и фарси должен быть схож или даже идентичен. А вдруг цель иная - умертвлять талышей, а не только "постепенно изменить этносостав" Талышстана?.. Это же - тоже к теме "каким будет мир после коронавируса"… Ведт кто его знает - что под вывеской "борьба с коронавирусом" сейчас имеет место, допустим, в курдонаселенных регионах Турции или на оккупированных Израилем арабских землях?.. Или, допустим, еще в каких-нибудь "проблемных" регионах планеты?.. И ясно, что таких разоблачителей, как Шабанов, будут пытаться заставить молчать, будут запугивать…



На время "отойдем" от ирано-американского конфликта. Между тем, на другой части планеты, то есть в стороне китайско-американских отношений, тоже идет "горячая" информационная война. С тех пор, как коронавирус начал распространяться по США, Вашингтон и Пекин ведут глобальную информационную войну из-за национальной ответственности за вспышку этого заболевания. Президент Дональд Трамп пытается возложить ответственность на Китай. Однако Трамп был подвергнут критике за пренебрежение опасностью и огромные неудачи в американском ответе на заболевание даже у себя в стране. Сейчас от информационных выпадов стороны переходят к практическим действиям. Администрация президента США рассматривает возможность выдворения из США десятков китайских дипломатов, журналистов и других лиц, которые, как полагают американцы, занимаются сбором разведывательной информации. Высылки могут затронуть даже китайскую миссию в ООН, где КНР имеет постоянное место в Совете Безопасности. В администрации Трампа обсуждают возможность закрытия в США любой китайской организации или компании, подозреваемой в том, что она является прикрытием для разведывательной работы.



Планируемые высылки связаны с нарастающей информационной войной между Вашингтоном и Пекином, начавшейся в последние недели из-за оценок пандемии Covid-19. Ранее в марте китайское правительство объявило о том, что оно вышлет из КНР 13 американских журналистов, работавших для трех крупнейших изданий: "Wall Street Journal", "New York Times" и "Washington Post". Пекин также определил, что все работающие в Китае американские новостные организации должны предоставлять китайскому правительству подробную информацию о своих финансовых активах, структуре кадров и другую организационную информацию. Американские журналисты утверждали, что их выслали из КНР за попытку сообщить правду о состоянии дел в Китае с пандемией. Примерно в то же время Трамп и высокопоставленные члены его администрации, включая госсекретаря Майкла Помпео, начали называть "новый коронавирус" - "китайским вирусом" или "уханьским вирусом". Последний термин указывал на китайскую провинцию, где, как полагают, впервые появился вирус. Трамп стал утверждать, что он решил использовать термин "китайский вирус" в ответ на "необоснованные заявления" правительственных чиновников в Пекине о том, что новый коронавирус был завезен в Китай военнослужащими США в октябре 2019 г.



Теория диверсии со стороны США, связывающая вспышку болезни с визитом американских спортсменов на военные Игры в Ухань, впервые была выдвинута представителем Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяном, который написал об этом в Twitter в начале марта. (Китайский чиновник сказал: "Возможно, именно армия США принесла эпидемию в Ухань. Будьте прозрачными! Обнародуйте свои данные! США должны нам объяснить!".) Затем версию американской диверсии повторили другие официальные лица и государственные новостные агентства Китая. Однако затем посол Китая в США Цуй Тянькай в интервью американскому изданию "Axios" отверг теорию "диверсии" как "сумасшедшую". Но… американцы "не поняли" этого жеста доброй воли со стороны Пекина - хотя читалось все до примитивного просто: снимите свою пропаганду и овбинения, и Китай сделает то же самое. 26 марта ведущая газета "New York Times" сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность выдворения из США большого количества китайских граждан, работающих дипломатами или журналистами. В отдельных случаях Белый дом, как сообщается, рассматривает возможность закрытия бюро некоторых китайских СМИ в США. По мнению ряда чиновников администрации Трампа, многие китайские журналисты, работающие в США, на самом деле являются тайными сотрудниками китайской разведки и регулярно отчитываются перед Министерство государственной безопасности - главным управлением внешней разведки Китая. У Народно-освободительной армии Китая (НОАК) также имеется собственная разведывательная сеть под прикрытием за рубежом, работающая в том числе в США. Некоторые из этих предполагаемых работающих под прикрытием тайных сотрудников китайской разведки предположительно связаны с китайской глобальной телевизионной сетью - иностранным подразделением Государственного центрального телевидения Китая (CCTV). Пропагандистские издания, которые отчитываются перед Компартией Китая, являются иностранными агентами, а не "журналистами", - заявила в Twitter пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.



2 марта 2020 г. администрация Трампа ввела квоты на количество иностранных граждан, которым разрешено работать в китайских медиа-организациях в США. Китайские медиагруппы выполнили эту директиву и отозвали в Китай более 60 своих сотрудников. Однако теперь в Белом доме полагают, что значительное число из оставшихся 100 китайских журналистов, которые продолжают работать в США, являются тайными сотрудниками разведки. В результате первого отзыва произошла "концентрация" "китайских шпионов" в США, полагают американцы. Тем временем 25 марта китайское англоязычное официальное издание "Global Times" повторило утверждение о том, что "новый коронавирус" был привезен в Китай американским велосипедистом, который посетил Ухань в октябре прошлого года, чтобы принять участие в 7-x Всемирных военных играх. "Global Times" утверждало, что китайские граждане и эксперты призывают США опубликовать подробности о спортсменах, которые побывали в Ухане. Подобные обвинения, распространяющие мнение о том, что новый коронавирус был сделан в военной лаборатории в США, быстро набирают популярность в китайских социальных сетях. Но администрация Трампа, похоже, не желает отступать от использования того, что многие в этой стране называют "расистским языком о коронавирусе". Хотя в интервью каналу Fox News Трамп заявил, что он не будет использовать термин "китайский вирус. Трамп сказал, что он начал использовать понятие "китайский вирус" только из-за теорий заговора, разделяемых китайскими чиновниками. Но Помпео продолжает настаивать. 25 марта Помпео провел телеконференцию с лидерами альянса G-7. Но G-7так и не смогла договориться о совместном заявлении по глобальной пандемии, потому что, по словам источников американского ресурса ABC News, Помпео настаивал на том, чтобы любое заявление обязательно включало понятие "уханьский вирус".



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что Китай совершил некоторые "ошибки" в своих первых шагах со вспышкой болезни. Но в итоге ВОЗ позитивно оценил реакцию китайских властей на коронавирусный кризис. Однако власти США продолжают возлагать вину за глобальную пандемию на "неправильное обращение" Пекина с кризисом. "Сначала Китай попытался подавить эту новость. Затем он работал, чтобы защитить свое собственное население, избирательно обмениваясь критической информацией, такой как данные о генетических последовательностях, и продолжая оказывать сопротивление международным органам здравоохранения, которые предлагали помощь, запрашивали доступ и искали дополнительную информацию", - утверждал 26 марта в публикации лондонской "Times" посол США в Великобритании Вуди Джонсон. Как видим информационная война между США и Китаем относительно коронавируса продолжается и может распространиться на новые сферы двухсторонних отношений. Шутки кончились.



24 апреля, на страницах ленты агентства Associated Press американский политический обозреватель Дэйк Канг написал, что в эти апрельские дни, "от Азии до Африки и от Лондона до Берлина китайские посланники устраивают "дипломатические огненные штурмы", применяя тактику "боевой защиты" всякий раз, когда их страну обвиняют в недостаточно быстрых действиях, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса Covid-19". Уместна еще одна цитата из строк Д. Канга: "Посланники Пекина принадлежат к новому поколению дипломатов "волков-воинов", именуемых так по аналогии с патриотическим блокбастером, где китайский коммандо расправляется с американскими "плохими парнями" в Африке и Юго-Восточной Азии буквально голыми руками. Более жесткий подход ведения дел на дипломатической арене выстраивался в течение нескольких лет при председателе КНР Си Цзиньпине, который эффективно отбросил подход бывшего китайского лидера Дэн Сяопина скрывать амбиции Китая и выжидать удобный момент. Правительство Си Цзиньпина требует от своих дипломатов приложить все силы, чтобы содействовать восстановлению исторического статуса Китая в качестве мировой державы. "Дни, когда Китай может быть поставлен на покорную позицию, давно прошли", - говорится в редакционной статье в "Global Times" ("Хуаньцю шибао") государственной газете КНР. Пекин больше не удовлетворен вялым дипломатическим тоном".



Китайские чиновники злятся на то, что они считают западным лицемерием. Они говорят, что президент Дональд Трамп и другие лидеры Запада сами проигнорировали на начальном этапе угрозы пандемии, а затем сделали Китай козлом отпущения, как только "вирус прибыл на их берега". Маленькая тонкость - к словам "западное лицемерие", к примеру, иранские коллеги китайских чиновников добавляют еще и высказывание "глобальное высокмерие". Как мы видим, китайцы начали рассуждать как иранцы. И есть на то веские причины. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон поставил под сомнение оперативность реакции Китая на вирус, заявив в беседе с британской "Financial Times", что "произошли определенные события, о которых мы не знаем". Министр иностранных дел Великобритании и первый министр (с 24 июля 2019 г.) Доминик Рааб указал, что его страна уже не может вернуться к "обычному бизнесу" с Китаем. Посольство Китая в Берлине ранее опубликовало открытое письмо в адрес немецкого журнала "Bild", в котором обвинило этот таблоид в "дурном вкусе". "Bild" до этого упрекнул китайские власти в сокрытии реальных масштабов распространения коронавируса на своей территории и пустился подсчитывать, сколько КНР должна ФРГ в виде "компенсации за свою неспособность сдержать пандемию".



Можно ли на фоне не ослабевающей информационной войны (США-Иран, США-Китай) предполгать, что планету ждет возрождение? Думается, что - нет. И первое, что ждет мир "после коронавируса" - это продолжение или даже усиление информационной войны, но уже с участием России. Разъясним - почему. "Подача" пошла… из Ирана - конечно, из Ирана. В районе середины марта этого года по многим мировым СМИ была распространена интересная и заставившая ой как многих в странах СНГ задуматься - группа иранских врачей написала письмо некоторым региональным главам государств, призывая их принять необходимые меры для уничтожения "всех биологических лабораторий США" на фоне сообщений и предположений о том, что глобальная вспышка коронавируса была вызвана неопознанными лабораториями, распространяющими эпидемию в качестве части "биологической войны". В письме, адресованном лидерам Грузии, Ирака, Киргизии, Казахстана, Пакистана, Афганистана и некоторых "других стран" (хотя изначально понятно - каких именно, достаточно просто вспомнить, с кем граничит Иран…), 101 иранский врач, специализирующийся на инфекционных и легочных заболеваниях, астме и аллергии, призвал эти страны к немедленным действиям, учитывая быстрое распространение C?vid-19, сообщал иранский англоязычный телеканал Press TV. "Мы, как группа иранских врачей, специализирующихся на инфекционных и легочных заболеваниях, астме и аллергии, являемся свидетелями того, что многие наши соотечественники инфицированы вирусом, и, как и все врачи по всему миру, мы стараемся изо дня в день вылечить и спасти их", - сказано было в том письме. "Но есть много свидетельств, как в ведущих научных статьях мира, так и в СМИ, цитирующих генетиков и биологов, а также документы WikiLeaks, которые подкрепляют предположения о манипуляциях C?vid-19 в биологических лабораториях и о биологической атаке США посредством этого вируса против конкурирующих стран", - говорится в письме, указывая, например, на уже выше упомянутые более ранние замечания представителя МИД Китая Чжао Лицзяна, который написал в своем Twitter, что американские военные могли принести новый коронавирус в Китай, и что он возник вовсе не в китайском городе Ухань, как принято считать. Врачи Ирана заявили, что в США уже давно использовалось биологическое оружие, подчеркивая, что "необходимо сохранить человеческие жизни и не дать будущим поколениям осудить нас за молчание и наше возможное бездействие в отношении этого огромного преступления в истории человечества".



В письме указывается на выход США из различных международных соглашений и договоров, и, по всей видимости, Вашингтон, скорее всего, не будет придерживаться международных соглашений, регулирующих разработку биологического оружия, таких как "Женевский протокол" и "Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия". США также отказались подписать протоколы по профилактике микробиологического оружия, говорится в том мартовском письме. Но это был лишь, так сказать, "общественно-медицинский посыл" из Тегерана, который, к слову сказать, касается (в Закавказье) не только Грузии, но и Азербайджана с Арменией, на территориях которых также имеются и функционируют референс-биолаборатории, финансировавшиеся или даже продолжающие финансироваться Пентагоном США. И, кстати, об этом немало писалось в 2016?18 гг., в особенности после летних (2018 г.) заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встрече глав МИД стран-членов ОДКБ в Алма-Ате. Все стало намного серьезней и тревожней (для стран, перечисленных в письме иранских врачей), когда 21 апреля глава Организации гражданской обороны Ирана бригадный генерал Голямреза Джалали в интервью государственному телевидению IRIB заявил: "25 американских лабораторий 4-го уровня проводят секретные операции без какого-либо надзора международных организаций вблизи Ирана, России и Китая в рамках плана биологического сотрудничества. Эти лаборатории способны манипулировать вирусами, превращая их в биологическое оружие". Для всех соседей Ирана, в том числе и для Армении и Азербайджана, будут последствия. И довольно тяжелые, если эти страны не попытаются услышать предупреждения, уже во второй раз поступающие из Тегерана.



Генерал Джалали официально поставил под сомнение обоснованность 25 спонсируемых США лабораторий 4-го уровня в Азии и в Закавказье. "Лаборатории 4-го уровня используются для диагностической работы и исследования легко передаваемых патогенов, которые могут вызывать смертельные заболевания. К ним относятся ряд вирусов, которые, как известно, вызывают вирусную геморрагическую лихорадку, такие как вирус Марбурга, вирус Эбола, вирус Ласса и геморрагическая лихорадка Крым-Конго", - продолжал командующий Организации гражданской обороны Ирана. Он предупредил о "великих опасностях, с которыми сталкиваются страны, в которых расположены лаборатории США 4-го уровня" после вспышки вируса COVID-19, и призвал международное сообщество разработать механизм мониторинга для надзора за ними. Генерал Джалали назвал США главным подозреваемым в разработке коронавируса, подразумевая, что у США есть средства и стимулы для биологической инженерии смертельного вируса. Итак, начнем прямо называть страны, соседние с Ираном, в которых работают референс-биолаборатории, финансируемые (или финансировавшиеся) Пентагоном США. В алфавитном порядке: 1) Азербайджан; 2) Армения; 3) Афганистан; 4) Грузия; 5) Ирак; 6) Пакистан; 7) страны Персидского залива; 8) Туркмения; 9) Турция. Ну, а через Каспийское море - также Казахстан и Россия. Поскольку Россия сама с лета 2018 г. ставит серьезные вопросы о том, что "потеряли" американские референс-биолаборатории на территории стран-участниц блока ОДКБ, то мы понимаем - сейчас и Казахстан в числе подозреваемых пособников США, что подтверждается и письмом иранских врачей. Афганистан - вообще, вряд ли кем, кроме американцев, контролируется. Пакистан и Турция - прямые союзники США, они "подчиненные" для Вашингтона. Ирак - тоже находится в полном хаосе, хотя понятно, что американцы главным образом "хозяйничают" в Иракском Курдистане. Так что и иракские курды причастны к деятельности американских референс-биолабораторий. Готовы ли власти и элиты указанных стран, а также бывших советских республик, нести ответственность перед Ираном, Россией и Китаем? Ведь в скором времени вопрос будет уже прямо поставлен и адресован именно этим республикам.



Вот теперь, после того, как мы упомянули о заявлении иранского генерала Джалали, пора сказать, что в промежутке между письмом иранских врачей и косвенными обвинениями этого военачальник с его угрозами в адрес соседей о "великих опасностяъ", к вопросу о "деятельности" референс-биолабораторий - естественно, вблизи российских границ, - на территориях бывших советских республик вернулась и Россия. Причем на официальном уровне. 17 апреля, как передавало ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских биолабораториях, расположенных за рубежом. По ее словам, на Смоленской площади отмечают усиление биологического присутствия США, в частности на территории бывших республик СССР. Захарова подчеркнула, что МИД РФ не исключает, что американцы ведут в третьих странах в референс-лабораториях работы по созданию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях. В качестве примера она сообщила, что в Грузии функционирует американо-грузинский центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, который официально включен в состав глобальной военной системы США по контролю за распространением инфекционных заболеваний. Она указала, что в центре недавно побывали высокопоставленные представители министерства обороны США, предложившие властям Грузии расширить диапазон разработок. Захарова отметила, что данный факт беспокоит Россию, поскольку такая опасная инфраструктура находится вблизи ее границ.



Это - вполне себе достойный ответ Москвы на те многозначительные "намеки" из США о том, что якобы Россия тоже "что-то скрывает" о ситуации с коронавирусом, причем мы не можем сказать, что заявления Марии Захаров от апреля 2020-го это нечто новейшее. Глава МИД РФ Сергей Лавров последовательно это озвучивал, да и в 2019-м напомнил об этом так называемому "революционному" правительству Армении, властям Казахстана, Грузии и т.д. Обратим внимание - Китай просто и наотмашь обвиняет Пентагон США и американских военныз, Иран и Россия свои обвинения акцентированно адресут тем референс-биолабораториям, которые действуют в бывших советских республиках и финансируются (или были профинансированы) тем же самым Пентагоном США. Карты легли в одном направлении - Китай, Россия и Иран откровенно показывают Вашингтону, что постоянно ожидают диверсий и провокаций, в том числе военного характера, включая военно-биологические агрессивные действия. Тем не менее, к концу апреля 2020-го - это, все-таки, пока только лишь ответные действия в информационной войне, а не превентивная нейтрализация пусть хотя бы и информационной войны, развязанной со стороны США…



Так что, как видим, первый ответ на вопрос "каким будет наш мир после коронавируса?" просматривается со всей очевидностью - он будет все таким же, каким был и "до коронавируса". Разве когда "гонконский грипп" в 1968?70 гг. убил от 700 тысяч до 1 миллиона человек, кто-то отменил глобальное противостояние на планете? Нет. И информационная война (кстати, опять с малозавидной ролью Европы), свидетелями которой являются все земляне, только убеждает в том, что даже с "отменой коронавируса", информационная война будет углубляться и даже ужесточаться. Во всяком случае, Китай, Россия и Иран предупредили США - знаем и готовы. Дело доходит в этой войне до смешного. Штат Миссури 20 апреля подал в суд на правительство КНР за его "запоздалое" реагирование на вспышку коронавируса Covid-19 и "дезинформацию" относительно реальной эпидемиологической ситуации в Поднебесной, которая имела место в Ухане и впоследствии привела к "тяжелым экономическим потерям для штата Миссури". В гражданском иске, поданном в федеральный суд генеральным прокурором Миссури Эриком Шмиттом, указанный американский штат обвиняет правительство Китая, помимо прочего, и в "халатности". В нем говорится, что Миссури и его жители понесли экономические потери, возможно на десятки миллиардов долларов, и содержится требование о денежной компенсации. "Правительство Китая лгало миру об опасности и инфекционном характере Covid-19, заставляло молчать информаторов и мало что сделало, чтобы остановить распространение болезни", - говорится в заявлении Шмитта. В тот же день 20 апреля 20 апреля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ответ на критику относительно "прозрачности" Пекина в вопросе происхождения коронавируса Covid-19 заявил на брифинге для журналистов: "Американцам должно быть ясно, что Китай не является их врагом. Международное сообщество должно объединиться, чтобы победить в борьбе с вирусом. Информационные атаки на Китай не вернут потерянное время или потерянные жизни. Мы надеемся, что люди в США с уважением относятся к фактам, науке и международному консенсусу. Они должны прекратить нападать на Китай и обвинять его, перестать делать безответственные замечания и больше сосредоточиться на сдерживании коронавируса внутри своей страны и на международном арене".



Китай уже, наверное, в десятый-двадцатый разы отвергает высказанные в США утверждения о якобы лабораторном происхождении коронавируса Covid-19, "источником" которого за океаном называют одно из исследовательских учреждений в Ухане. Доказательств лабораторного происхождения вируса не существует, заявил еще 16 апреля представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сославшись на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Это заявление запомним - ниже станет ясно для чего. Как указали тогда в китайском внешнеполитическом ведомстве, многие признанные в области медицины эксперты подтвердили, что утверждение об утечке вируса из лаборатории в Ухане "не имеет научных оснований". И это второе предложение Пекина американцам - замолчите, и тогда мы тоже притворимся, что "ничего не понимаем". А 22 апреля МИД Китая назвало обвинения со стороны США и поданный штатом Миссури судебный иск против правительства КНР "по меньшей мере, абсурдными" и не имеющим фактической или правовой основы, передает государственное информагентство "Синьхуа".



А вот 14 апреля поступили двусмысленные сообщения из Вашингтона, в которых содержится элемент доказательств о сценарии захвата власти в США военными, который был ранее опубликован в американском журнале "Newsweek". Оказывается, Вооруженные силы США считают неубедительными аргументы в пользу того, что коронавирус Covid-19 возник в одной из исследовательских лабораторий Китая. Перед этим в США вновь появились сообщения о том, что американские чиновники якобы два года назад предупреждали об угрозе безопасности в научно-исследовательском учреждении в Ухане - эпицентре глобальной пандемии коронавируса, передала 15 апреля радиостанция "Голос Америки". "У нас был большой объем разведданных, позволяющий тщательно изучить этот вопрос, - заявил вечером 14 апреля, журналистам глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. - На данный момент такая версия - об утечке из некой лаборатории - неубедительна, имеющиеся данные указывают на естественное происхождение коронавируса, но мы не знаем наверняка". За несколько часов до этого заявления газета "The Washington Post" опять сообщила, что американские чиновники были обеспокоены "неадекватными мерами безопасности в лаборатории в Ухане, где проводились исследования по коронавирусу на летучих мышах". Согласно этой газете, американские чиновники, посещавшие лабораторию, отправили в Вашингтон дипломатические депеши, в которых сообщили о недостатках в системе безопасности и управления в лаборатории, а также о том, что ее работы по коронавирусу сопряжены с угрозой пандемии. Однако, по сути, начальник американского Генштаба генерал Милли ставит под вопрос "выводы" дипломатов США. Впрочем, и не только их.



Но что более чем заметно? Генерал Милли… опровергает заявления представителей высшей власти США 14 апреля - через 2 дня представитель МИД КНР Чжао Лицзянь вторит ему, ссылаясь на ВОЗ. Тем не менее, начиная с 20 апреля, американская "игра" в информационную войну возобновляется. США попытались "найти виновного", причем действовали внаглую, но натолкнулись на консолидированные (и тоже в форме "намеков") ответы Китая, Ирана и России. Вернемся к заявлениям, прозвучавшим из Пентагона США от 14 апреля. Попытаемся понять, что скрыто за словами американского генерала Милли о "естественном происхождении коронавируса". Первая цель очевидна - подорвать волну антиамериканской пропаганды, распространяющейся в связи с пандемией Covid-19, в особенности - из Ирана и Китая. Можно ожидать, что через некоторое время американцы попробуют снова убедить мир, что этот вирус якобы - последствие "поедания летучих мышей" и так далее. Но это будет глупо - карантины в Китае сняты, на рынках опять торгуют всякими дикими животными. В том числе - и летучими мышами. Так что ответа на вопрос - а каковыми могут быть иные цели Пентагона США, пока нет. Однако заметно следующее: фактически генерал Милли лишает президента Трампа и госсекретаря Помпео их любимой сказки о "китайском вирусе". Вот мы и получаем картину, приблизительно подтверждающую пророчество журнала "Newsweek" о том, что на волне коронавирусе военные могут захватить власть в США. А журнал "Newsweek" это весьма осведомленное американское издание. И приказы в Пентагоне от 1 февраля 2020 г. о различных "этапах", о которых поведал миру "Newsweek" - явно не случайность, военные США прекрасно знали, что и они "на крючке", например, у китайской разведки. Ведь, в лице генерала Милли, Пентагон открыто выступил против высшей политической власти в Вашингтоне. Еще раз - вместе обращаем внимание: высшая гражданская власть США продолжает "играть в китайский/уханьский вирус", генерал Милли косвенно это опровергает, говоря о "естественном происхождении коронавируса" на основе "большого объема разведданных". Ведь понятно, что кто-то из них врет: либо Белый дом с Госдепартаментом, либо же - Пентагон…



Итак, ждем усиления и ужесточения информационной войны. Впрочем, это уже началось. Угрозы разоблачения создателей коронавируса Covid-19 поступили как с Востока, так и с Запада. Причем Восток по-восточному мягок даже - Запад жестче и конкретней. Глава общества биотехнологий Ирана Сирус Зейнали 17 апреля отметил, что до настоящего времени зарегистрировано примерно 4 тысячи секвенирований коронавируса, в значительной части в Америке, добавив, что иранским исследователям в условиях санкций удалось добиться этого и произвести секвенирование. Указав на генетическую мутацию коронавируса в научном сообществе и в общественной среде, Зейнали пояснил: "Некоторые считали, что в Иране произошла мутация коронавируса и он постоянно меняется, однако согласно секвенированию иранского вида и других случаев, это не так". Глава общества биотехнологий Ирана напомнил: "Благодаря секвенированию коронавируса выяснилось, что в случае создания вакцины от коронавируса или производства медпрепарата от него, их можно будет употреблять во всех странах и нет необходимости производить специальную вакцину для каждого общества в отдельности. У каждого вируса и живой клетки есть генетическое строение, которое гарантирует их существование, а генетическим строением коронавируса является вид RNA. Этот вирус попадая в человеческую клетку изменяется и создает вирус, похожий на прототип вируса, а после появления нового модифицированного вируса каждый новый вирус атакует другую клетку". Позже иранцы сообщили, что разработали устройство, позволяющее выявлять коронавирус без забора крови у потенциально больных людей. По словам Зейнали, иранским специалистам удалось определить геном коронавируса и раскрыть его генетический код.



А вот 18 апреля знаменитый французский вирусолог Люк Монтанье, который в 2008 г. получил Нобелевскую премию за открытие ВИЧ/СПИД, в интервью телеканалу CNEws заявил, что коронавирус нового типа Covid-19 "создан учеными в лаборатории". По его словам, он не имеет природного происхождения, создан искусственно, с добавлением частиц ВИЧ. Монтанье уверен, что с коронавирусом молекулярные биологи "проделали манипуляцию". Однако конкретизировать цель, с которой это было сделано, Монтанье отказался. "Моя работа - представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему", - сказал ученый, предположив, что создатели коронавируса пытались произвести вакцину против СПИДа. Как можно заметить, Иран только намекает - "мы все узнали", французский же вирусолог говорит предельно конкретно, правда, отказавшись признаться, а кто же искал вакцину против СПИДа… Однако же, мир, наверное, не страдает амнезией - и должен помнить, где, в каких странах на протяжении десятилетий чуть ли не хвастали, что, мол, есть у них "панацея" от вируса приобретенного иммунодефицита, не так ли?.. А заодно мир помнит, чьим гражданином является тот же самый Билл Гейтс, где находятся крупнейшие фармацевтические концерны мира и так далее.



Но, так или иначе, мир действительно качественно может измениться после коронавируса. Посмотрите, кто оказался наиболее беззащитным, если верить сообщениям о смертности от современного "испанского" или "гонконгского гриппа" - наши старики, старшее поколение. Например, из Бельгии, из Швеции и др. так и сообщают - погибают большей частью обитатели домов престарелых и других учреждений призрения за людьми. Как правило, это именно тот слой населения планеты, который и является передатчиком информации - в первую очередь, из кладовой своей памяти. Память… А также старики передают информацию о традициях, об обычаях, о привычной этнической морали. Итак, на некий процент уменьшится число лиц, готовых к передаче важной информации молодому поколению. Вопрос: кому это нужно? Ответ: глобалистам, которым будет легче управлять людьми, лишенными памяти (этнической памяти) или получившими ущербную или даже не ущербную, а половинчатую память, не знающими своих традиций, обычаев, морали, или знающими не все из традиций, обычаев, морали. Таким же можно навязать что хотите, таких можно "научить", допустим, что Берлин в 1945 г. штурмом брали англо-саксы, а не советские воины. И это - только самое простое. Например, армян можно будет начать "обучать", что "не было геноцида". Или еще чего-нибудь "не было". Представьте себе, читатели, ведь в каждой стране, в каждой нации есть свои Священные знания об Исторической Памяти… Просто не имеет смысла идти от страны к стране, от народа к народу и пытатьс догадаться, во что (со временем) можно будет "учить" верить поколения, утратившие связь со своими стариками, в силу их массовой гибели. Пусть даже и не от "сегодняшнего коронавируса" - кто сказал, что не будет еще?



Неплохая штука для "мирового правительства", не правда ли - стада послушных переученных рабов, не имеющих памяти, в первую очередь, этнической памяти? Однако тут параллельно ведь решается и немаловажный экономический вопрос. Все сейчас предсказывают вспышку экономического сверхкризиса. Представляете, сколько "сэкономят" правительства во всем мире, лет 5?10, а то и 15?20 не выплачивая пенсии по старости умирающим сейчас пожилым людям? Получается, что одни из заинтересованных в неактивной борьбе с коронавирусом - это либеральные и неолиберальные правительства псевдо-демократов, причем во всем мире. Чем больше стариков погибнет - тем больше "сэкономят". Но, конечно - чем дольше затянешь "борьбу с коронавирусом", тем больше граждан начнет сомневаться, подозревать, а то и вдруг начнет наступать прозрение. А там и до финала фильма "V - означает вендетта" недалеко - миллиарды возмущенных "гвидо-фоксов" взрывают парламенты своих стран, и так далее. Нет, инициаторы "мирового правительства" не для такого финала все разыграли, им еще нужны тысячи ставленников-марионеток в сотнях столиц стран мира.



Значит, пока, как говорят в бильярде, только "пробный шар" - эксперимент. И он завершится быстро. Ну или - относительно быстро. Для стран-врагов могут избрать несколько месяцев, заодно и структуру обороны и безопасности ослабят, а то ведь - вдруг у кого-то "нервы не выдержат"? Для себя и своих послушных "белок в колесе" - 1 или 2 месяца. Статистики подсчитают - а сколько ж миллиардов "сэкономлено" на первой волне пандемии? В зависимости от полученных цифр, и решат - когда ж коронавирусу "надо вернуться"? А возможно, "запустят" некий новый - говорят же, что в Китае уже объявлено о каком-то ханта-вирусе… Почему бы нет? Не у одних же США "привилегия" - изобретать и запускать вирусы на планете. Например, зная, что в составе КСИР Ирана есть специальные войска защиты на случай биологической войны, мы вправе предположить, что иранцы (как минимум, с 2011 г.) готовились не только к обороне от биологического оружия, но и к биологической контратаке против врага. Зная, что во время противостояния иделогий социализма и капитализма, в СССР (т.е. России) и Китае имелись свои возможности биологической, бактериалогической и химической защиты на случай войны, уместно предположить, что Россия и Китай также обладают немалым потенциалом для нанесения контрударов по врагу. Не так ли?



Увы, разговор не закончен - слишком много вопросов возникло из-за сегодняшней ситуации в мире. И большинство вопросов пока не нашли своих ответов. Однако планета ждет, ждут миллиарды рядовых граждан на всех континентах. Настало время, чтобы США многое рассказали миру. В том числе и о том, за что был арестован еще в конце января некий американский же профессор некто Чарльз Либер и его ассистенты, почему коронавирус был запатентован в США, да еще 22 мая 2007 г., как это оказалось в Китае, а потом и в Иране (два жестких конкурента США на мировой арене), а затем и в России, странах Евросоюза, и так далее? Мы, как и вирусолог Монтанье, не хотим тиражировать слухи и домыслы - мы предлагаем США и их союзникам начать, наконец, говорить правду. По крайней мере, человечество имеет право не быть жертвой "игр", ведущихся Вашингтоном. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587909540

