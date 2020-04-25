Астрология и мечты элит о небесном порядке, - Д.Уськов

17:06 26.04.2020 Астрология и мечты элит о небесном порядке



Астрология и алхимия часто воспринимаются как предтечи астрономии и химии. Мол, раньше люди не могли избавиться от предрассудков и потому верили в черти что, во всякие там знаки зодиака, философские камни и прочее. Зато сегодня, когда мы избавились от предрассудков, место алхимии и астрологии наконец-то заняла наука без всяких архаических прибамбасов. Однако, подобные представления как минимум крайне узки, а отчасти и попросту не верны.



ДАНИЛА УСЬКОВ



Астрология и алхимия часто воспринимаются как предтечи астрономии и химии. Мол, раньше люди не могли избавиться от предрассудков и потому верили в черти что, во всякие там знаки зодиака, философские камни и прочее. Зато сегодня, когда мы избавились от предрассудков, место алхимии и астрологии наконец-то заняла наука без всяких архаических прибамбасов. Однако, подобные представления, как минимум, крайне узки, а отчасти и попросту не верны.



Так, например, советский химик Николай Дмитриевич Зелинский (1861 - 1953), параллельно с химией занимался и алхимией. Сталин на это закрывал глаза, в том числе и по причине особой ценности этого ученого. Причем Зелинский и Сталин вряд ли особенно переживали за то, что эта крамола могла стать известной широкой общественности. Ведь обществом владеют те узкие представления, которые я оговорил выше, и поэтому оно, если что, просто списало бы странные занятия Николая Дмитриевича на сугубо историко-научный интерес, ну или, в крайнем случае, на "задвиг" талантливого человека.



Но зачем химику Зелинскому понадобилась алхимия? Дело в том, что астрономия и химия - это науки. А науки занимаются только истиной, причем ищут ее согласно представлениям эпохи просвещения, используя научный подход, который был сформирован этой эпохой. Астрология же и алхимия являются предшественницами этих наук только в том смысле, что у них сходные предметы изучения, да и то, это так только на первый взгляд.



Алхимия по-настоящему занималась не веществами, хотя конечно и ими тоже, а человеком. Строение небес же было главным предметом астрологии лишь постольку-поскольку, ибо главной целью астрологов было предсказание будущего. Но главное состоит в том, что алхимия и астрология были не науками, а учениями или частью учений. А любое учение, в отличие от науки, взыскует целостности, то есть не одной только истины, а ее единства с добром и красотой. Поэтому, зачастую, алхимия и астрология шли рука об руку и обычно ими занимались одни и те же люди. Кроме того, и астрология, и алхимия во многом развивались внутри герметической философско-религиозной традиции. Ее основатель - легендарный Гермес Трисмегист (Гермес Триждывеличайший), который, по сути, являлся синкретическим божеством, был и астрологом и алхимиком. Поэтому связь астрологии и алхимии с соответствующими науками далеко не такая прямая - методы разные, предметы, по сути, тоже.



Такое фундаментальное отличие учений от наук порождало то, что одни и те же люди занимались и наукой и часто были интегрированы в ту или иную религиозно-философскую традицию, ибо классическая наука не может по своим свойствам заменить полноценное учение. Именно это обстоятельство главным образом объясняет феноменальную живучесть и алхимии и астрологии.



Сегодня многие считают, что наука противостоит как христианской, так и более древней религиозности. Однако, даже в самый разгар эпохи просвещения о чистой, безценностной рациональности говорили не многие. Французские революционеры понимали, что для построения мира на новых основаниях одной науки мало. Кроме того, понимали они и то, что и сама наука требует веры хотя бы в силу разума и прогресс. И потому Робеспьер говорил о культе Верховного Существа. Более того, были изданы соответствующие указы, запрещающие дехристианизацию. В итоге ценности христианской культуры были сохранены. Таким образом, противоречия между наукой и религией даже тогда не носили характер фундаментального противостояния.



Но сегодня некоторые воинствующие атеисты под одну гребенку чистят и христианство, и любые иные верования, называя все подряд "мракобесием". Однако, при этом как-то забывается, что христианство воевало с мракобесием еще более жестко, чем эпоха просвещения с христианством. Причем, надо признаться, воевать было с чем. Я не собираюсь обелять инквизицию, я просто понимаю, что многие из тех, кого она сожгла на костре, действительно были представителями и представительницами очень мрачных дохристианских верований. Как понимаю я и то, что под сурдинку борьбы с христианским "мракобесием" воинствующие атеисты, по факту, работают на реанимацию именно дохристианских верований, причем, прежде всего, именно антигуманистических.



Но алхимия и астрология пережили и светскую и христианскую эпохи. Эти учения донесли до нас "контрабандой" как представители так называемого научного мировоззрения, так и христианские богословы. Одного "контрабандиста" - Зелинского я уже упомянул. Что же касается богословов, то, в частности, алхимией занимались доминиканцы Фома Аквинский и его учитель Альберт Великий, написавший трактаты "Пять книг о металлах и минералах" и "Малый алхимический свод". Разумеется, эта "контрабанда" провозилась под маркой борьбы с этими учениями…



Астрология и алхимия, как впрочем и любое древнее учение, были в основном прерогативой элит. Однако, о них имелись и народные представления. Причем эти представления никуда не делись и сегодня. Несмотря на все атеистические заверения, под тонкой пленкой так называемого научного мировоззрения скрывается бог знает что, и астрология в том числе. Чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в интернет, а то и просто доверительно поговорить со своим окружением. Нет, нет, а кто-то обязательно спросит вас о вашем знаке зодиака, и, возможно, предложит составить гороскоп. В чем причина этого явления?



Как писал в "Политике" Аристотель о науках ухода за домом:



"Все подобного рода науки - рабские, господская же наука - как пользоваться рабом, и быть господином вовсе не значит уметь приобретать рабов, но уметь пользоваться ими".



Так как алхимия всегда относилась к "умению пользоваться" рабами, а относящиеся к ней тексты обычно серьезно зашифрованы, она даже в своих профанных вариантах мало интересует обывателя. Но обывателю очень хочется узнать предсказания о своем будущем, ибо он очень часто уверен, что оно уже где-то записано, то есть, иными словами, он склонен сам же себя лишать перспектив. А между тем еще Эсхил в "Прометее прикованном" говорил о лишении дара предвиденья как о "благодеянии":



Прометей

"Еще у смертных отнял дар предвиденья".



Предводительница хора

"Каким лекарством эту ты пресек болезнь"?



Прометей

"Я их слепыми наделил надеждами".



Предводительница хора

"Благодеянье это, и немалое".



Но еще в большей степени всегда хотела знать о своей судьбе власть. Ее-то как раз "перспективы" интересовали не часто, ибо, в ее случае, они сулили ее свержение. Желание заморозить ситуацию является почти неотъемлемым властным инстинктом. Кроме того, даже очень устойчивая власть все равно существует, как "на иголках" - возможность переворота возможна почти всегда. В связи с этим мы обнаруживаем, что около власти крайне часто находились астрологи.



В 1564 году знаменитого Нострадамуса (1503 - 1566) приглашают ко двору французского короля Карла IX и назначают королевским медиком и астрологом. При дворе императора Священной римской империи Фридриха II был астролог из Шотландии Микеле Скотто (1175 - 1232), из книг которого Данте почерпнул значительную часть своих астрологических познаний. Согласно хроникам римского историка Светония, император Рима Октавиан Август вместе со своей женой Агриппой пользовались услугами астролога Феогена. Астрологом Ивана Грозного долгое время был Елисей Бомелий, он же Элизеус Бомелиус (ок. 1530 - 1579). Ближайшим соратником Петра I был знаменитый "колдун с Сухаревской башни", представитель шотландского рода Брюсов Яков Вилимович Брюс, именем которого назван переулок в Москве. Этот список можно было бы продолжить.



Разумеется, астрологи выполняли не только функции предсказателей, но также часто были и придворными медиками и философами. Кроме того, такая возможность влияния на сознание монарших особ часто могла иметь и спецслужбистскую подоплеку. Главное же заключается в том, что астрология всегда была частью соответствующих учений, согласно которым идеальное правление должно осуществляться в соответствии с движением небес. Ведь нет ничего более стабильного и стройного, чем движение светил.



В политическом трактате "Монархия" Данте, который сам имел какое-то влияние на императора Священной римской империи Генриха VII Люксенбургского, что явствует из его писем императору, излагает концепцию, согласно которой идеальный вселенский император Рима должен править в соответствии с движением небес. Помогать в этом императору должен философ, который знает, как устроены небеса и чего они хотят.



Более того, если в одно предложение дать ответ на вопрос, что собой представляет "Божественная комедия", то он звучит так: "Божественная комедия" описывает посвящение Данте в философы, который, в том числе, ведает движением небес. Это произведение заканчивается так:



"Здесь изнемог высокий духа взлет;

Но страсть и волю мне уже стремила,

Как если колесу дан ровный ход,

Любовь, что движет солнце и светила".



Модель идеального царства, в которой все происходит в согласии с движением небес, прочно связана с мифом о "Золотом веке". Эту связь можно проследить как минимум, начиная с произведения древнегреческого поэта и астролога Арата из Сол (ок. 315 до н. э. - 240 до н. э.) "Явления". Арат сам был приглашен около 276 года до н.э. ко двору македонского правителя Антигона II Гоната. То, что он излагает в "Явлениях", на самом деле является стихотворным переложением астрономических сведений из сочинения Евдокса Книдского (408 до н. э - 355 до н. э), но с определенной идеологической привязкой. Согласно Арату, земную ось стерегут Киносура (Малая Медведица) и Гелика (Большая медведица), которые именуются "критянками". Вот что пишет Арат об этих "критянках":



"Если преданья не лгут, вам родина - Критские земли. Звездным сиянием вас облек повелитель Олимпа, Спутницам преданным дар воздав за то, что когда-то Верно его колыбель охраняли, покуда Диктейской Слуги богини - народ Корибантов - десницею лживой Били в кимвальную медь, испуганной матери хитрость Пряча, чтоб мальчика плач не коснулся отцовского слуха. Так, владыку богов возрастив, Киносура с Геликой, Вы засияли с небес. Гелика богаче огнями, Грекам дорогу дает, Киносура ведет финикийцев".



То есть Арат привязывает миф о рождении Зевса на Крите к созвездиям-хранительницам земной оси. Эти сведения особенно интересны в связи с тем, что, согласно распространенной трактовке, путешествие Данте в "Божественной комедии" осуществлялось вдоль земной оси, на одном из концов которой, как считалось, расположен Иерусалим. Кроме того, этот миф о рождении Зевса прочно связан с именем богини Кибелы, спутниками которой были Корибанты. Как считают многие специалисты, культ Кибелы был занесен в Грецию именно из Финикии. В свою очередь, Арат прямо связывает свои астрологические построения с "Золотым веком", в котором обитала богиня справедливости Астрея:



"Чтобы восславить тебя, многочтимую всюду богиню. Некогда, в век золотой, ты правила миром спокойным. Неоскорбленная злом Справедливость, о Дева благая (Звезд ли родитель Астрей, - а молва его так именует - Был отцом и тебе, иль погублена временем долгим Правда о роде твоем), ты радостно людям являлась, Высь покидая небес, не гнушаясь при этом нисколько В хижины те заходить, чьи хозяева праведны были, Даруя жизни уклад, смягчающий дикость людскую, Честным ремеслам уча, помогающим всякой работе. Не обнажала тогда свой меч безумная ярость, Распрей не знали, раздор соплеменникам был неизвестен, Путь был неведом морской, и людям для жизни хватало Им уделенной земли, и алчность, ветрам доверяя Слаженный хитро корабль, отдаленных богатств не искала. Без принужденья плоды приносила спокойным селянам Почва, и знак межевой не нужен был малым наделам, Чтоб пребывала земля у владельцев цела и сохранна.



Лишь иногда, повстречав беспокойные сонмы народа, Горький бросала упрек: "О потомство, забывшее предков! Ты на смену себе родишь, вырождаясь, сквернейших. Что мне до ваших молитв, коль мои наставленья забыты? Новую надо искать мне обитель, а вас оставляю".



О царстве этой Астреи, со ссылкой на своего кумира Вергилия, Данте в "Монархии" пишет следующее:



"Кроме того, мир лучше всего устроен, если высшую силу в нем имеет справедливость; вот почему Вергилий, желая похвалить тот век, который, казалось, зарождался в его времена, пел в своих "Буколиках": Вот уже Дева грядет и с нею Сатурново царство".



И далее сам же комментирует:



"Ибо Девой именовалась Справедливость, которую именовали также Астреей; Сатурновым же царством называли лучшие времена, которые звались также золотым веком. Справедливость имеет высшую силу лишь при монархе, следовательно, для наилучшего устройства мира требуется монархия или империя".



Что ж, если мода на гороскопы имеет широкое распространение и сегодня, что свидетельствует о том, что очень многие не хотят пришествия никакого будущего, а вслед за властью хотят гарантий, то астрология со всем что идет с ней "в комплекте", по-прежнему остается актуальной. Ибо верно высказывание: каждый народ достоин той власти, которую заслуживает. Источник - REGNUM

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