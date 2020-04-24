Во сколько Казахстану обходится мнимая цифровизация? - А.Омирбек

20:05 26.04.2020 В начале апреля президент Токаев поручил своим подчиненным перестать заниматься строительством мифических цифровых крепостей и создать, наконец, реальное цифровое государство. Причина известна всем и каждому - долгие годы взращиваемые и жиревшие на бюджетных миллиардах потешные "диджитал войска" окончательно и бесповоротно доказали свою несостоятельность. И хоть их командующие из Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и пытались защитить "честь мундира", Касым-Жомарт Токаев оказался непреклонен. Президент потребовал подготовить план вывода IT-сферы на качественно новый уровень.



Старые песни на новый лад



Министерство, конечно, тут же взяло "под козырек", в считанные дни сформировало пул экспертов и уже в ходе первого заседания специальной рабочей группы поделилось направлениями будущей трансформации.

Конечно, пока преждевременно делать какие-либо выводы, но, судя по первому впечатлению, будущие "победы" на цифровом фронте снова могут обернуться серией поражений. По крайней мере, на такую мысль наталкивает формат мероприятия, в рамках которого парадом снова командует исключительно само министерство, хотя по логике, для чистоты эксперимента, оно должно было бы чуть отойти в сторону и попытаться взглянуть на свою деятельность чужими глазами. Но оно предпочитает не менять привычные для себя тактику и стратегию, и двигаться проторенной дорожкой. Уже определены подгруппы, назначены их руководители, и снова мы слышим все те же старые песни о главном - о цифровой безопасности, о цифровом обществе, цифровой коммерции, инновационных экосистемах, и не слова о том, что казахстанцам в массе своей нужно что-то простое, понятное, удобоваримое, а главное, - безотказно работающее. Мы, конечно, могли бы напомнить министру и его команде, что там у них крякнулось, а что накрылось медным тазом и как при этом бледно выглядели их объяснения. Но понимаем, что бесполезно, поскольку очень похоже, что главная загвоздка все же не в вольном или невольном намерении профанировать задачу, поставленную главой государства, а в условии, поставленном Касым-Жомартом Токаевым: "Без дополнительных финансовых затрат". А это, как все понимают, уже совсем другой коленкор, особенно зная, как бережно министерство хранит в тайне информацию о своих бюджетных расходах – с одной стороны вывешивает на своем официальном сайте ссылки на соответствующие документы, с другой, лишает к ним доступа всякого любящего считать деньги в чужом кармане.

Но мы все-таки попытаемся понять, куда же уходят государственные миллиарды, выделяемые Министерству цифрового развития. Благо есть источники и помимо его официального сайта.



"Маленькие радости" за большие деньги



Начать, наверное, стоит с обеспечения деятельности самого министерства. Забегая вперед, скажем, что ведомство, как кто-то мог подумать, в роскоши не купается. По крайней мере, в установке золотых унитазов или покупки роскошных мебельных гарнитуров его сотрудники не замечены. Как говорится, все как у всех. Солидную статью расходов занимают закупки услуг по предоставлению (аренде) служебных автомобилей. Речь о седане представительского класса за 7,1 миллион тенге и пяти автомобилей бизнес-класса, на предоставление которых из бюджета потрачено почти 29 миллионов тенге. Плюс еще три автобуса за 15,2 миллиона тенге. Все вкупе – чуть более 50 миллионов тенге.



Сумма, безусловно, солидная, особенно, по нынешним временам. Но на самом деле она выглядит сущей "мелочью" на фоне расходов министерства на телефонную связь и интернет. Ежегодно они обходятся в сумму, превышающую 90 миллионов тенге.

Вообще же, на текущие административные расходы в этом году (на содержание уполномоченного органа, которые предусматривают выплату заработной платы работникам центрального аппарата и его ведомств, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств и на представительские расходы) из бюджета предусмотрено выделение свыше 2,3 миллиарда тенге, ели верить данным портала "Открытые бюджеты".



Много это или мало и заслуживают ли ее чиновники, работа которых была подвергнута обструкции как со стороны первых лиц государства, депутатов, так и всего населения – вопрос, как говорится, на засыпку. Но для сравнения можно привести другие цифры. Чуть немногим больше текущих административных расходов министерства - сумма покрытия государственных обязательств по проекту "Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи", которому особое значение придает министр Жумагалиев, любящий повторять, что "повышение доступности к сети Интернет в сельских населенных пунктах является базовым элементом реализации других проектов государственной программы "Цифровой Казахстан", таких как электронное здравоохранение, оказание электронных услуг" и "что послужит сокращению цифрового разрыва между городом и селом, а предоставление жителям возможности полноценного использования цифровых технологий дает толчок к развитию экономики Казахстана". Проект, конечно, сбоит, и в срок не реализовывается по причине… "плохих погодных условий", как указано в отчете ведомства, в результате чего социальные сети переполнены роликами школьников, лазящих в по деревьям в поисках сети, а также их родителей, вынужденных везти своих чад за интернетом, без которого сегодня школьные знания не получить, в соседние аулы. Но все же через ведомство Аскара Жумагалиева в этом году из бюджета на его реализацию направляется 2,6 миллиарда тенге…



Под знаком золотого тельца, или Посидим – поговорим

Несмотря на то, что министерство демонстративно отказывается от трат на имиджевые мероприятия (в прошлом году оно завернуло проведение дорогущего Digital forum, который обошелся бы казне в сумму, превышающую 114 миллионов тенге, в этом году отменило закупки услуг по информационному и имиджевому сопровождению общей стоимостью почти что 250 миллионов тенге, а также отказалось от расходов на консалтинговые услуги – а это порядка 90 миллионов тенге), в подобного рода "радостях" оно себе все же не отказывает. Например, расходы в этом году на "Проведение широкой пропагандистской деятельности по инновациям, охватывающей максимальное количество людей среди различных слоев населения" заложено 36,9 миллиона тенге. На проведение аналитических исследований в области информационной безопасности, а также в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан" министерство в прошлом году потратило свыше 123 миллиона тенге, в этом – обездолило бюджет на сумму, вдвое большую: социологические опросы и консалтинговые услуги по этому направлению обойдутся уже в 226,1 миллиона тенге.

Отдельной статьей идет проведение мероприятий за счет средств, заложенных на представительские затраты, а это прием иностранных делегаций, семинары, конференции, торжественные мероприятия и прочее. В этом году на это, судя по данным портала "Открытые бюджеты", заложен 161 миллион тенге.



"Вишенкой" же на этом многоярусном "торте" вполне можно считать проведение в этом году отмененного ранее Digital forum, от которого Казахстан получил разве что бочку с елеем в подарок. Об этом можно судить по многочисленным публикациям наших коллег со ссылкой на участников данного мероприятия: "работу вашего цифрового правительства можно ставить всем в пример", "можно было бы организовывать туры, чтобы иностранные специалисты могли увидеть, как строится цифровое государство и как предоставляют услуги в Казахстане"… Да и сам Аскар Жумагалиев в своем посте на "Фейсбук" недвусмысленно давал понять, что на большее и рассчитывать не стоит: "Такие проекты, как eGov mobile, Smart Bridge, Smart Data Ukimet, Astana Hub, IT-University, школа alem, это те компоненты цифрового Казахстана, результативность которых эксперты сегодня особо отмечали", - отметил он и заключил: "А проблемы, с которыми мы сталкиваемся в процессе интеграции баз данных, работы с большими данными, обучения наших граждан IT-навыкам неизбежны и абсолютно идентичны вызовам, с которыми сталкиваются цифровизаторы по всему миру".



Кстати, буквально несколько дней после финиша форума и пропетых на нем дифирамбов, президент Касым-Жомарт Токаев говорил о том, что пока поставленная перед Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности цель по внедрению передовых и современных технологий не достигнута...

На фоне такого "бюджетного пиршества" многие, более практичные статьи расходов, выглядят бедными родственницами. Например, на базовое финансирование государственных и приравненных к ним субъектов научной и (или) научно-технической деятельности заложено всего 231,6 миллиона тенге в текущем году. Чуть-чуть не дотянула до 294 миллионов тенге "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы". За этой мудреной фразой, на минуточку, скрывается вполне реальная попытка достичь хоть какую-то цель в так называемом инновационном развитии. Речь идет не только о проведении соответствующих аналитических исследований, но и о мерах "содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в организации производства новых или усовершенствованных товаров, поиске потенциальных инвесторов, продвижении совместных проектов по трансферу технологий, коммерциализации технологий, создании тесного взаимодействия, как с ученными и НИИ иностранных государств, так и между предприятиями для получения конкретных результатов в виде реализованных проектов". Мы уже не говорим о таких "слезах", как обучение и повышение квалификации сотрудников министерства – расходы на эти цели едва превышают 8 миллионов тенге.

В мутных водах цифровизации

Несмотря на прозвучавшие в последнее время от чиновников заявления, что на цифровизацию они шибко много не тратят – всего-то сорок миллиардов за пару лет, речь на самом деле идет о куда больших суммах.



В уточненном республиканском бюджете на 2020 год расходы на "Развитие "электронного правительства", инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности" составляют свыше 70 миллиардов тенге (если точнее, то цифра выглядит так: 76 423 642 000). Чуть ранее, при размещении на портале "Открытые бюджеты", речь шла о сумме в 72 миллиарда тенге. При этом в тексте обоснования трат имелось уточнение, которое в свете последних провалов выглядит как насмешка над здравым смыслом: "Расходы направлены на развитие отрасли информационных коммуникационных технологий и совершенствование процессов оказания государственных услуг в целях повышения качества и доступности государственных услуг для населения. Расходы увеличены на 6 300 830 000 тенге по сравнению с 2018 годом в связи с увеличением обслуживаемого оборудования и необходимостью обеспечения отказоустойчивости информационных систем, увеличением заявок государственных органов на услугу выделения виртуальной машины (Хостинг) и обеспечением государственных органов технической поддержкой лицензионного программного обеспечения. Изменения расходов планового периода связано с выделением дополнительных средств в размере 6 082 594 000 тенге для увеличения пропускных способностей каналов связи для информационных систем государственных органов, в целях предотвращения риска нарушения бесперебойного функционирования сетевой инфраструктуры и взаимодействия информационных систем всех государственных органов". Словом, было бы смешно, если б не было так грустно, особенно учитывая, что глубинных, структурных изменений эти траты не предполагают.

Отдельного внимание заслуживает такая статья расходов по данному направлению, как "Услуги по обучению населения в рамках "электронного правительства". На эти цели заложен аж 81 миллион тенге. Именно столько будет стоит 25 показов медийной рекламы и реализация соответствующего спецпроекта в интернете. Для справки, в прошлом году на "Продвижение веб-портала "электронного правительства" в сети Интернет" уже было потрачено 72,3 миллиона тенге. Куда ушли эти деньги? Есть ли от таких трат хоть какой-то толк?



Ответ на эти вопросы очевиден. Несмотря на выделенные из бюджета сотни миллионов тенге, казахстанцы, "утопающие" в мутных водах отечественной цифровизации, вынуждены спасать себя сами, на полном серьезе создавая секты свидетелей eGov – общедоступные группы в социальных сетях, в которых на пальцах объясняется, как пользоваться порталом, да волонтерские движения, на добровольных началах помогающих всем страждущим получить нужные услуги.

Но не только население намерено "оцифровать" министерство. Под раздачу попали и государственные служащие. В начале этой недели на портале госзакупок был размещен лот стоимостью без малого 90 миллионов тенге. Называется он "Услуга по обучению и осведомленности в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных для государственных служащих". Если перевести на человеческий, то речь о создании онлайн платформы для обучения и тестирования чиновников по вопросам информационной безопасности. Ликбез, как ожидается, должны пройти порядка 50 тысяч госслужащих. Длительность курса для каждого – 3 месяца.

В принципе, дело нужное, и даже, можно сказать, архиважное, учитывая недавний скандал с заявками на передвижение в закрытой на карантин столице, которые казахстанцы массово слали на почту российского блогера. Но вопросы все равно остаются. И касаются они как самой программы обучения (включающей такие темы как "Пароли", "Социальная инженерия", "Вирусы", "Безопасная работа в интернете", "Безопасность мобильных устройств", "Правила работы с USB-накопителями", "Защита персональных данных"), так и ее стоимости. В первом случае очевидно, что о неких сверхзнаниях, отличавших бы чиновников от рядовых пользователей, речи не ведется. Во втором – оценить, насколько адекватны представленные цифры, физически не представляется возможным. Обычно данная категория бюджетных расходов ограничивается суммами в 5 – максимум 8 миллионов тенге. И то, когда речь идет о повышении квалификации и усовершенствовании медиков.



И подобных проектов в портфеле министерства – воз и маленькая тележка. Взять для примера проведенные в прошлом году конференцию по популяризации среди молодежи и школьников безопасного использования информационно-коммуникационных технологий, стоимостью 8,2 миллиона тенге. Или социологическое исследование среди населения "Осведомленность об угрозах информационной безопасности", обошедшееся в 11,1 миллиона тенге. На создание отраслевых видеороликов для презентации деятельности министерства, оно выложило больше 8 миллионов тенге…

Учитывая все вышесказанное, уверены, что Аскар Жумагалиев, если захочет, по сусекам наскребет на будущий цифровой рывок. А мы готовы дать еще одну подсказку.



Странно, конечно, но в недавно произошедшей корректировке показателей республиканского бюджета, затраты на обеспечение функционирования Astana Hub не то что не были сокращены, а выросли больше чем наполовину. Для тех, кто не в курсе, следует уточнить, что это международный технопарк IT-стартапов, проект создания которого реализован в рамках государственной программой "Цифровой Казахстан". Его основная задача - в развитии стартап-культуры и поддержке высокотехнологичных проектов для укрепления экономики.



Проект этот, по сути, грамотный, с начала своего старта показывал неплохие результаты, является предметом чиновничьей гордости. Но с учетом текущей ситуации, когда небывалый по силе экономический кризис уже на пороге, перспективы Astana Hub выглядят далеко не безоблачными.

Россия, например, устами главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимира Верхошинского, уже похоронила эпоху стартапов: "На ближайшую перспективу время стартапов закончилось". Стартапы в США же сегодня красочно иллюстрируют то, насколько близка такая перспектива для многих стран мира. Американские СМИ констатируют, что в последние недели более 50 стартапов в Кремниевой долине сократили десятки тысяч сотрудников, а еще больше десятка и вовсе закрылись. Причина – в отсутствии инвестиций, которых нет и не предвидится. Кстати, в числе схлопнувшихся и хорошо известная в Казахстане OneWeb. 21 марта компания с Байконура вывела на орбиту 34 новых спутника, что являлось частью ее проекта по строительству спутникового интернета стоимостью 3 миллиарда долларов. 28 марта же марта OneWeb объявила себя банкротом.

Конечно, все проходит, и пройдет пандемия коронавируса. Но предсказать, когда это будет, не способен никто. По разным оценкам, тот хаос, в который окунулась планета, может продлиться и три месяца, и три года. Так что с этой точки зрения, предусмотренные в бюджете на этот год свыше 2,9 миллиарда тенге (ранее речь шла о сумме в 1,3 миллиарда), вполне могут вылететь в трубу.

Автор: Асель Омирбек

24 апр. 2020 Источник - camonitor.kz

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