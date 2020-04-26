МосВласти ринулись спасать безработных мигрантов. О россиянах позаботятся власти Таджикистана? - "МК"

20:20 26.04.2020

До 120 тысяч в месяц: такую работу будут предлагать безработным мигрантам

Оставшихся не у дел гастарбайтеров в Подмосковье решили не оставлять без средств к существования



Мигрантам, потерявшим работу в период самоизоляции, будет помогать с трудоустройством Единый миграционный центр Подмосковья. На территории области десятки компаний, которые продолжают свою работу, и им нужны рабочие



На сегодняшний день у миграционного центра постоянно контактирует с крупными работодателями, и, как это ни парадоксально, число вакансий постоянно растет.



Так на какую же работу может устроиться мигрант в Подмосковье?

МАГАЗИН. Практически в каждом городском округе региона требуются кассиры- операционисты и работники торговых залов. Зарплата в зависимости от степени занятости от 35 до 60 тысяч рублей.

ПРОИЗВОДСТВО. В Подмосковье хватает производств - от мясоперерабатывающих до автомобильных. Мигрантам могут предложить вакансии разнорабочих - от погрузки-разгрузки до упаковки. Работа там в основном возможна вахтовым методом. Труд в этой области оценивается за месяц от 45 до 54 тысяч рублей.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ. Здесь требуются комплектовщики, которые готовы формировать заказы по накладным. Основные обязанности: фасовка, маркировка, сборка, упаковка, стикеровка. Потенциальным работникам обещают зарплату от 40 тысяч рублей.

ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА. Многим фермерам и просто богатым людям сейчас требуются помощники по хозяйству, которые готовы проживать на территории и ухаживать за садом, либо готовить пищу, либо следить за фермерскими животными, либо работать в теплице. На фермерских подворьях их труд оценят в 50 тысяч рублей, а в частных домах - до 120.



Светлана Репина