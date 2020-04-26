Южный Йемен провозгласил свою автономию, разваливая антихуситский альянс, - "НГ"

00:34 27.04.2020

Йеменский конфликт ссорит Эр-Рияд и Абу-Даби



Сепаратисты объявили о самоуправлении на юге республики



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

26 апр. 2020



Сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) объявил режим самоуправления в южных районах Йемена. Это одностороннее решение вступило в силу 26 апреля. Представители движения жалуются, что центральное правительство не выполняет обязательств, взятых при подписании мирного соглашения в ноябре 2019 года в Эр-Рияде. В правительстве же в ответ замечают, что режим самоуправления является возобновлением вооруженного мятежа, и предупреждают о катастрофических последствиях.



ЮПС сообщил о начале работы автономных органов власти на всех подконтрольных ему территориях, включая портовый город Аден. Кроме того, речь идет о введении чрезвычайного положения. "Йеменское правительство упорно отказывается выполнять свои обязательства и использует имущество и ресурсы йеменцев для финансирования своей коррупционной деятельности на фоне неоправданного молчания братьев из арабской коалиции", – утверждают в ЮПС. Официальный представитель южан Альхадер Сулейман пояснил телеканалу "Аль-Джазира", что решение "не возникло из ниоткуда". "Виной всему бесхозяйственность, некомпетентность власти", – отметил он.



Международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббо Мансуром Хади назвало инициативу сепаратистского движения фактическим срывом мирных договоренностей. "Объявление так называемого Переходного совета о намерении сформировать собственные административные органы на юге страны является возобновлением вооруженного мятежа и декларацией об отказе от эр-риядского соглашения и о полном выходе из него, – говорится в размещенном в Twitter заявлении МИД Йемена. – Объявление так называемого Переходного совета может привести только к опасным и катастрофическим последствиям".



Некоторое время назад ЮПС и законное правительство выступали союзниками в борьбе с шиитским движением хуситов "Ансар Аллах", которая обострилась в 2015 году с введением в Йемен сил аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Важным различием между ЮПС и правительством Хади на протяжении военного конфликта оставалось то, что центральные власти были опорой саудовского руководства, в то время как ЮПС – опорой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), другого важного участника коалиции. Год назад сепаратисты захватили Аден, попытавшись лишить Хади позиций на юге. Это дало повод говорить не только о развале антихуситской коалиции, но даже о столкновении интересов ОАЭ и Саудовской Аравии.



Осенью 2019-го саудовцы попытались урегулировать конфликт между ЮПС и йеменским правительством, инициировав переговоры. 5 ноября в Эр‑Рияде состоялась церемония подписания мирного соглашения между руководством Йемена и южанами. Документ включал в себя пункты о создании 24‑местного кабмина, портфели в котором должны быть распределены между южными и северными районами. В кабмин должны были войти политики, которые с начала вооруженного конфликта между правительством и южанами не были замечены в этих событиях. Все вооруженные соединения должны были быть объединены и подчинены Министерству обороны.

К тому моменту ОАЭ подчеркнуто снижали внешнеполитический приоритет йеменского конфликта, а перед самой Саудовской Аравией возникла задача минимизировать проблемы с безопасностью по периметру своих границ – в преддверии запланированной на ноябрь подписки инвесторов на первичное размещение акций (IPO) нефтедобывающего гиганта Saudi Aramco. Большим ударом по инвестклимату королевства накануне этого события стали осуществленные с территории Йемена атаки на нефтеперерабатывающие объекты Aramco с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне стало известно даже об открытии каналов обратной связи между саудовскими чиновниками и представителями "Ансар Аллах".



Сейчас ситуация с распространением коронавируса нового типа дает непосредственным участникам йеменского конфликта большую возможность повысить свои ставки в спорах. Тем более что 8 апреля аравийская коалиция объявила, что формально приостанавливает боевые действия в стране на две недели с целью создания условий для борьбы с опасным заболеванием. А 24 апреля официальные представители ее командования сообщили, что "режим тишины" будет временно продлен. При этом они выразили надежду, что перемирие поможет подготовить почву для установления "всеобъемлющего и постоянного режима прекращения огня" в Йемене, а также для достижения договоренностей по конкретным шагам.



Однако формальная гуманитарная пауза оказалась никому не нужна. Свободу действий представителям ЮПС отчасти может давать понимание, что Саудовская Аравия вряд ли станет увеличивать свое участие в вооруженном конфликте в условиях, когда ее экономике нанесен огромный ущерб так называемой нефтяной войной. В то же время возможности ЮПС не стоит переоценивать: саудовские государственные СМИ сообщили, что йеменские южные провинции Абьян, Шабва, Хадрамаут, Махра, а также Сокотра отказались от режима самоуправления. Интригой остается лишь то, дали ли в Абу-Даби карт-бланш представителям ЮПС, ведь их действия по большому счету приводят к столкновению интересы ОАЭ и Саудовской Аравии.