Китай претендует на роль спасителя мира от инфекции, - В.Скосырев

00:38 27.04.2020

Дипломатия Пекина ведет информационные бои с США

Владимир Скосырев

26 апр. 2020



Для КНР и США коронавирус превратился в орудие борьбы за глобальное лидерство. Пекин заявляет, что именно его государственное устройство позволило справиться с инфекцией, и все предположения, будто ее масштабы скрывались, не более чем выдумка. Под нажимом КНР Евросоюз смягчил критику ее действий в сфере пропаганды. Но Вашингтон от своих обвинений не отказывается. Более того, Республиканская партия решила положить разоблачение китайской политики в основу предвыборной стратегии.

"Мы готовы послать команды медиков в те государства, которые в этом нуждаются", – заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Такие группы были ранее направлены в 16 стран. Это Россия, Казахстан, Филиппины, Камбоджа, Пакистан, Малайзия, Саудовская Аравия, Лаос, Мьянма, Ирак, Иран, Эфиопия, Буркина-Фасо, Сербия, Италия, Венесуэла.



Большей частью одновременно с китайскими врачами отправлялись тест-системы, защитные костюмы и другое оборудование. Их получили более 125 стран и четыре международные организации. Только в марте и апреле Китай передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 50 млн долл.

"Китай жаждет показать, что может играть ведущую роль или роль, которую США в данный момент не желают взять на себя. Месседж от Китая таков: "Мы всегда готовы поддержать страны в трудную минуту", – говорит Илариа Карроза, сотрудница Института исследований мира в Осло.



Но Дэниэл Линч, профессор университета City в Гонконге, считает, что Пекин руководствуется не только гуманитарными мотивами. По существу, он защищает самого себя. Во-первых, если не помочь другим странам остановить эпидемию, она вернется в Китай. Во-вторых, Китай охраняет свои долгосрочные интересы в странах, охваченных проектом Нового шелкового пути. Это поможет сохранить инвестиции, вложенные в этот проект.

В более широком смысле речь идет о восстановлении репутации Китая. Ведь мало того, что именно в Поднебесной родился коронавирус. Пекину никак не удается опровергнуть обвинения в том, что он сознательно утаивал от мира масштабы опасности.

Джонатан Хиллмен, директор азиатского проекта в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, говорит: "В краткосрочном измерении отправка врачей и оборудования найдет позитивную оценку. Но я не думаю, что кто-нибудь забудет о происхождении эпидемии. Многие из стран-реципиентов нуждались срочно в любой помощи и потому были готовы какое-то время не обращать внимания на попытку Китая скрыть правду о вирусе".



Во всяком случае, в Вашингтоне делают все возможное, чтобы и мир, и сами американцы считали Пекин виновным в постигших их бедах. На дипломатических фронтах об этом неустанно толкуют госсекретарь Майкл Помпео и руководители разведывательных служб. А сенаторы от Республиканской партии решили положить пропагандистские атаки на Китай в основу предстоящей кампании по выборам президента. Именно на это нацеливает активистов партии Национальный сенатский комитет республиканцев.



В меморандуме, распространенном этим комитетом, сформулировано три главных тезиса: Китай породил эпидемию, "скрывая ее"; Демократическая партия мягко относится к Китаю; нужно добиваться введения санкций против Китая. Активисты могут столкнуться с вопросом: виноват ли президент США Дональд Трамп в распространении вируса? Совет дается такой: "Не защищайте Трампа, атакуйте Китай".



А еще до публикации меморандума республиканцы распространили видео в Интернете, где показано, что Джо Байден, главный демократический претендент на пост президента, хорошо ладит с авторитарным Китаем. Эта критика пока не коснулась Мишель Обамы, супруги бывшего президента Барака Обамы. Но если Мишель, как многие полагают, станет кандидатом от демократов в вице-президенты, то и ей достанется от республиканцев по полной программе.



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил: "Еще четыре месяца назад ожидали, что Трамп будет с триумфом переизбран. Экономика была на подъеме, безработица снижалась. И тут, с одной стороны, сюрприз с коронавирусом, с другой – экономический кризис, обвал цен на нефть, который нанес удар и по американской экономике. Весь этот шторм может иметь самые негативные последствия для нынешнего американского президента. Поэтому советы, которые даются в меморандуме, направлены на то, чтобы как-то отвлечь внимание избирателя от этих проблем. Остается обвинять во всем Китай".

Пекин, в свою очередь, не дает спуску американской пропаганде. Причем в контратаках все чаще принимают участие послы Китая в зарубежных странах. Например, посол Китая в Швеции предупредил местную прессу, чтобы она не подхватывала американские тезисы: "Учтите – тот, кто поднимет на нас камень, отшибет себе ноги".

Язык явно недипломатический, но Пекину иногда удается воздействовать на западных критиков. Как сообщило издание Hill, ЕС собирался выступить с резким заявлением, касающемся дезинформации, которую якобы распространяет Пекин. Китай пригрозил, что урежет медицинскую помощь Европе, – и текст заявления ЕС был смягчен.