Зачем Э.Рахмон призвал тадж-дехкан перенести пост в Рамадан? - Haber7

00:46 27.04.2020

Haber7, Турция



Президент Таджикистана призвал мусульман страны перенести пост на более благоприятное время, а пока заняться сельским хозяйством во имя своего здоровья и здоровья своих семей. Турецкие читатели возмущены таким кощунством, по их мнению, такие слова не может произносить мусульманин.

Haber7 (Турция): скандальный призыв относительно поста в Таджикистане



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (İmamali Rahman) призвал занятых в сельском хозяйстве граждан страны отложить пост в Рамадан.

Как сообщает "Рейтер" (Reuters), Рахмон в обращении к народу призвал таджикских мусульман "перенести пост на более благоприятное время".

"Я призываю всех, кто трудится на полях, во имя своего здоровья и здоровья своих семей, ради достатка в своих домах перенести пост на более благоприятное время", - говорится в обращении президента.



Известно, что Рахмон, который правит страной с 1992 года, ранее также предпринимал шаги против предписываемых исламом действий поклонения и норм повседневной жизни.

Антиисламская политика Таджикистана

Большую часть населения страны, в которой платок и закрытое платье черного цвета были отнесены к категории "нерекомендуемых предметов одежды", составляют мусульмане.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в одном из выступлений в 2017 году заявил, что "ношение женщинами платков и черной одежды не соответствует таджикским традициям, а наличие у мужчины бороды не является признаком религиозности".

В стране отмечается усиление давления на мусульман в последнее время. Существуют опасения, что эта политика может принять формы, аналогичные антиисламской политике Китая в Восточном Туркестане (Синьцзян-Уйгурском автономном районе - прим. пер.).

Комментарии читателей:

эмре: Какой светский лидер.

Хасан: Имам Али Рахман. Те, кто скрывался под такими народными и исламскими именами ради предательства, совершили величайшие злодеяния.

Ариф: Ну и ну. Пусть они перенесут пост, а вы простите им этот долг. Что стало с исламом. Уже кто только не выносит фетвы. Жаль, очень жаль…

Ахмет: Тот, кто так говорит, не может быть мусульманином. Это в лучшем случае лицемер, прикидывающийся мусульманином.

дед этхем: Коммунистическое семя, оставшееся со времен Советов…

Али: Ты-то пост не держишь, так что не волнуйся.

Исмаил: Ты кто? Муфтий? Иди управляй государством.

Талат: Это коммунистические рудименты.

Джомерт: Один из лидеров - марионеток Путина в Средней Азии.

Халиль: А футбол вы не переносите.

Хиджран: У христиан есть папа, если бы у нас, у мусульман, тоже был религиозный лидер, то все подряд не обращались бы с религией как с игрушкой, не говорили бы все, что придет на ум. Нам надоело, что люди, которые не имеют ничего общего с религией, пытаются исправлять мусульман.

гражданин: Имя свое измени. Подумай над "Владимиром" или "Евгением".

Полярный Орел: Прошло 30 лет с 1992 года, а эти страны, включая Азербайджан, так и не смогли избавиться от управления агентов СССР.

сердар22: Похоже, немного обрусел.

абдулла: Таджикистан - светское государство.

гражданин: Страна не может ни на шаг продвинуться вперед, поскольку избираются такие лидеры, как этот.

Таджик турок: Эй, турецкий народ, цени своего лидера.

хик.ет: Кто-нибудь пусть обучит этого человека религии.

Zzzzzz: Это мусульманин-коммунист.

картал: Почему в Средней Азии такие "как бы" лидеры?

Хаджи ват: картал, потому что, когда Советы ушли, они оставили вместо себя марионеток.

Ибрагим Алкылыч: Это единственный коммунистический лидер / диктатор, оставшийся после развала Советов. А таджики - самые религиозные, самые благовоспитанные верующие в Средней Азии. Этот коммунист / атеист очень старался, но так и не смог перековать таджиков.



Оригинал публикации: Tacikistan"dan oruç ile ilgili skandal çağrı!

Опубликовано 23/04/2020