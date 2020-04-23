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    Таджикистан   | 
Зачем Э.Рахмон призвал тадж-дехкан перенести пост в Рамадан? - Haber7
00:46 27.04.2020

Haber7, Турция

Президент Таджикистана призвал мусульман страны перенести пост на более благоприятное время, а пока заняться сельским хозяйством во имя своего здоровья и здоровья своих семей. Турецкие читатели возмущены таким кощунством, по их мнению, такие слова не может произносить мусульманин.
Haber7 (Турция): скандальный призыв относительно поста в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон (İmamali Rahman) призвал занятых в сельском хозяйстве граждан страны отложить пост в Рамадан.
Как сообщает "Рейтер" (Reuters), Рахмон в обращении к народу призвал таджикских мусульман "перенести пост на более благоприятное время".
"Я призываю всех, кто трудится на полях, во имя своего здоровья и здоровья своих семей, ради достатка в своих домах перенести пост на более благоприятное время", - говорится в обращении президента.

Известно, что Рахмон, который правит страной с 1992 года, ранее также предпринимал шаги против предписываемых исламом действий поклонения и норм повседневной жизни.
Антиисламская политика Таджикистана
Большую часть населения страны, в которой платок и закрытое платье черного цвета были отнесены к категории "нерекомендуемых предметов одежды", составляют мусульмане.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в одном из выступлений в 2017 году заявил, что "ношение женщинами платков и черной одежды не соответствует таджикским традициям, а наличие у мужчины бороды не является признаком религиозности".
В стране отмечается усиление давления на мусульман в последнее время. Существуют опасения, что эта политика может принять формы, аналогичные антиисламской политике Китая в Восточном Туркестане (Синьцзян-Уйгурском автономном районе - прим. пер.).
Комментарии читателей:
эмре: Какой светский лидер.
Хасан: Имам Али Рахман. Те, кто скрывался под такими народными и исламскими именами ради предательства, совершили величайшие злодеяния.
Ариф: Ну и ну. Пусть они перенесут пост, а вы простите им этот долг. Что стало с исламом. Уже кто только не выносит фетвы. Жаль, очень жаль…
Ахмет: Тот, кто так говорит, не может быть мусульманином. Это в лучшем случае лицемер, прикидывающийся мусульманином.
дед этхем: Коммунистическое семя, оставшееся со времен Советов…
Али: Ты-то пост не держишь, так что не волнуйся.
Исмаил: Ты кто? Муфтий? Иди управляй государством.
Талат: Это коммунистические рудименты.
Джомерт: Один из лидеров - марионеток Путина в Средней Азии.
Халиль: А футбол вы не переносите.
Хиджран: У христиан есть папа, если бы у нас, у мусульман, тоже был религиозный лидер, то все подряд не обращались бы с религией как с игрушкой, не говорили бы все, что придет на ум. Нам надоело, что люди, которые не имеют ничего общего с религией, пытаются исправлять мусульман.
гражданин: Имя свое измени. Подумай над "Владимиром" или "Евгением".
Полярный Орел: Прошло 30 лет с 1992 года, а эти страны, включая Азербайджан, так и не смогли избавиться от управления агентов СССР.
сердар22: Похоже, немного обрусел.
абдулла: Таджикистан - светское государство.
гражданин: Страна не может ни на шаг продвинуться вперед, поскольку избираются такие лидеры, как этот.
Таджик турок: Эй, турецкий народ, цени своего лидера.
хик.ет: Кто-нибудь пусть обучит этого человека религии.
Zzzzzz: Это мусульманин-коммунист.
картал: Почему в Средней Азии такие "как бы" лидеры?
Хаджи ват: картал, потому что, когда Советы ушли, они оставили вместо себя марионеток.
Ибрагим Алкылыч: Это единственный коммунистический лидер / диктатор, оставшийся после развала Советов. А таджики - самые религиозные, самые благовоспитанные верующие в Средней Азии. Этот коммунист / атеист очень старался, но так и не смог перековать таджиков.

Оригинал публикации: Tacikistan"dan oruç ile ilgili skandal çağrı!
Опубликовано 23/04/2020

Источник - ИноСМИ
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