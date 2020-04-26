Высунув язык... УзбМинюст сознательно провоцирует народ, - Б.Эргашев

00:58 27.04.2020

БАХТИЕР ЭРГАШЕВ: "ТУПОСТЬ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?"



Воскресенье, 26 Апреля 2020



По поводу проекта НПА, которое предложил Минюст РУз относительно обязательной публикации всех документов на государственном, узбекском языке, и введении системы штрафов за подготовку документов не на государственном языке в государственных организациях.



В принципе, ничего нового и сверхординарного. Эта работа в стране идет. По моим расчетам, не менее 90 процентов документооборота уже сейчас и так идет на государственном языке.



Но вот что меня заставляет задуматься.



1. В стране действует жесткий карантинный режим. Подавляющая часть населения находится в режиме самоизоляции. Люди устали от этого. У людей накапливается негатив. Любая мелочь может привести к взрыву. И в этот момент, наш доблестный Минюст публикует проект этого НПА. Почему именно сейчас? Они хотят взрыва общественного недовольства? Ну, так они его получили. Прочитайте, что творится в Инете. И возникает вопрос: это тупость? Или осознанная провокация?



2. Президент Узбекистана несколько дней назад выступил с инициативами, направленными на то, чтобы обеспечить социальную стабильность, общественное согласие в этот трудный период. Он предлагает объединить усилия населения и бизнеса, с целью снижения негативного воздействия пандемии на общественную жизнь, доходы людей, на экономику. И вдруг этот проект НПА. Это тупость? Или осознанная провокация?



3. Летом намечен государственный визит Президента Узбекистана в РФ. И на этом фоне кто-то решил этой провокацией "расширить" список вопросов для обсуждения на переговорах? Понятно же, что теперь, в той или иной форме, такой вопрос будет поднят и необходимо его обсуждать. Зачем это сделано именно сейчас? Это тупость? Или осознанная провокация?



4. Интересная вещь. В обосновательной части документа, авторы данного проекта НПА издевательски написали о том, что при его подготовке был изучен пример Украины, Латвии, Эстонии и т.д. Интересно… Наверное, завтра они предложат, на основе украинского опыта, внедрить институт "языковых инспекторов"? Они предложат завтра, чтобы эти инспекторы штрафовали людей на рынках и магазинах за то, что они не говорят на государственном языке? Это же тоже международный опыт и пример для подражания для этих людей? Вопрос: они тупые? Или это осознанная провокация, направленная на подрыв общественного согласия и стабильности?



5. Самое главное. Сегодня Узбекистан реализует комплексную стратегию политических, экономических и социальных реформ. Положительные результаты большинства этих реформ только будут. И в этих условиях у кого-то чешется в одном месте, и они решили спровоцировать общественное недовольство? Этим вопросом - полноценного внедрения государственного языка в документооборот государственных учреждений нужно заниматься. Но заниматься им надо так, как это делалось до сих пор: спокойно, эволюционно, без потрясений. Может стоило дождаться реальных результатов реформ и потом уже заниматься публикацией таких проектов НПА? Добиться ликвидации дефицита бюджета, обеспечить положительное сальдо внешней торговли, остановить рост внешней задолженности, поднять уровень доходов и только потом уже будоражить общество такими проектами НПА? И я снова задаю этот вопрос: это тупость? Или осознанная провокация?



И в заключении несколько реплик.



А) Я с начала 90-х годов, как аналитик, исследователь отслеживаю ситуацию с государственными языками. Не только в Узбекистане, но и в странах ЦА и постсоветском пространстве в целом. И давно заметил одну вещь - вопросы языка в основном будируют тупые, малообразованные, закомплексованные людишки. У них нет нормальных знаний, образования, они не смогли ничего нормального в этой жизни сделать. И дикие вопли по вопросу о статусе языка - это единственное, что они могут. Мне жаль их…



Б) Данный проект НПА - этот тот случай, который очень точно характеризуется одной студенческой пословицей: "когда обезьяне нечего делать, она чешет яйца" (пардон за мой французский). Наверное, они решили в режиме удаленной работы подготовить и выставить на обсуждение этот провокационный проект документа. Наверное, им больше нечем было заняться.



В) И последнее. Я лично, как основатель и директор независимого, негосударственного аналитического/исследовательского Центра в этом вопросе исхожу из принципа: "Неважно на каком языке человек думает и пишет. Главное, чтобы он ДУМАЛ". При реализации каждого проекта моего Центра, если возникает вопрос о языке подготовки материала, я говорю нашим исследователям: "Неважно, на каком языке вы подготовите свой материал. Хоть на узбекском, хоть на русском, хоть на английском. Да хоть на языке племен Папуа-Новой Гвинеи. Не напрягайтесь. Я разберусь. Главное - подготовить качественный материал".



Может поэтому мой Центр так эффективен и в год реализует около десятка самых различных проектов? Потому что мне важно главное- результат. А на каком языке оформлены мысли человека- мне не важно.



Но это важно тем людишкам, которые готовят проекты таких документов, осознанно провоцируя общественное недовольство, кризис и проводя разделительные линии в узбекистанском обществе по языковому принципу, в сложнейший период реформ.



Бахтиер Эргашев