Останутся ли США демократией после 2020 года? – American Interest

01:03 27.04.2020 Процессы, разрушающие либерально-демократический фундамент США, имели место и до избрания Дональда Трампа. Тем не менее именно с его приходом на них началось настоящее наступление. В связи с этим уместен вопрос, как не дать стране стать недемократическим государством после грядущих выборов.



АЛЕКСАНДР БЕЛОВ



Из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая в значительной степени осложняет проведение выборов демократическим образом, США могут в скором времени превратиться в первую либеральную недемократию, пишет политолог Ларри Даймонд 24 апреля в статье для The American Interest.



По словам Даймонда, в начале каждого учебного года он спрашивает студентов-первокурсников: "Когда США стали демократией?" Этот вопрос выявляет важную особенность в определении демократии. Правилен ли ответ - 1776 год, когда американские штаты объявили о своей независимости от английского короля Георга III; или 1781 год, когда были ратифицированы Статьи Конфедерации и вечного союза; или 1788 год, когда была ратифицирована действующая Конституция США? Быть может, верен ответ 1789 год, когда эта конституция (а позднее и Билль о правах) вступила в силу? Стали ли США демократией в 1865 году, когда 13-й Поправкой было отменено рабство, или в 1868, когда афроамериканцы смогли, наконец, проголосовать по всей стране? Возможно, стоит считать моментом становления США как демократии 1920 год, когда 19-я поправка к Конституции наконец дала женщинам право голоса?



Как исследователь демократии, Даймон полагает, что единственный правильный ответ - это 1965 год, когда в США был принят Закон об избирательных правах, который запретил расовые барьеры для голосования и тем самым положил конец отвратительной расовой сегрегации, которая не позволяла чернокожим Юга осуществлять свои демократические права. Наличие у большинства американцев, то есть белых американцев, права голосовать и баллотироваться на выборах до этого было недостаточным, чтобы назвать США демократией. Надежной защиты свободы прессы и основных гражданских свобод - опять же для большинства, но не для всех американцев - было также недостаточно.



Демократия требует, чтобы люди - все люди посредством всеобщего избирательного права - могли выбирать своих лидеров и заменять их на свободных и справедливых выборах. Либеральная же демократия требует большего: надежной защиты основных свобод, справедливого обращения со всеми гражданами, независимо от расы, религии или пола, гарантии соблюдения принципа главенства права, при котором все граждане равны перед законом и никто не стоит над ним. Требует это социальное устройство и независимой судебной системы для поддержки этого принципа, независимых надзорных органов для контроля коррупции и предотвращения злоупотребления властью. Необходимо для либеральной демократии и активное гражданское общество для защиты интересов граждан; и политическая культура взаимной терпимости, уважения и сдержанности.



Даймон отмечает, что неоднократно обращал внимание на то, что либеральные элементы нынешней американской демократии сильно ослабли. Политическая поляризация, напротив, усилилась: люди стали менее терпимыми, факты - искажаться или выдумываться, а политика приобрела характер игры с нулевой суммой.



Когда Дональд Трамп объявил о своей кандидатуре на пост президента в 2015 году, этот процесс шел уже полным ходом. Тем не менее заблуждением было бы утверждение, согласно которому Трамп является скорее симптомом, нежели причиной нынешних трудностей американской демократии: лидеры (особенно избранные лидеры) оказывают огромное влияние на судьбу демократии, а в длинном ряду американских президентов Трампу нет равных ни по уровню демагогии, ни по уровню обмана и враждебности по отношению к нормам и институтам демократии.



Раз за разом Трамп, нарушая основные демократические нормы, устанавливал все новые антирекорды: он проявлял враждебность по отношению к СМИ, называя их "фейковыми новостями" или "врагами народа", он поощрял межпартийную ненависть и теории заговора, проявлял пренебрежение к судебной власти, критикам и оппонентам, которые, по его словам, были предателями или не годились ему даже в подметки.



Трамп попрал даже самые простые этические стандарты, злоупотреблял властью - в том числе во внешней политике - в своих электоральных интересах. Он неоднократно выступал с нападками на такие профессиональные и независимые ведомства и группы, как ФБР, министерство юстиции, разведывательное сообщество, военное командование, карьерные государственные служащие и другие. Более того, объектами его нападок стали и медики, которые подвергли сомнению его неосведомленные теории относительно того, что остановит пандемию COVID-19.



После избрания Трампа многие эксперты, озабоченные этой риторикой и поведением главы Белого дома, стали высказывать опасения за будущее либеральной демократии в США. Эти аналитики, в число которых входили и члены Демократической и Республиканской партий, задались вопросом, как в условиях этого непрекращающегося презрения к основополагающим принципам США могут выстоять основные свободы, система сдержек и противовесов, а также принцип верховенства права? Сейчас, на четвертый год правления Трампа, который совпал с тяжелейшим внутренним и глобальным кризисом со времен Второй мировой войны, появляется все больше причин для беспокойства.



Поразительно то, что многие из либеральных элементов американской демократии пока держатся под огромным давлением. Пресса остается в значительной степени несломленной, и в этот трудный период в истории американской демократии ей принадлежит ряд самых энергичных и бесстрашных репортажей за несколько поколений. Судебная система политизирована, но она не раздавлена: рискуя своей карьерой, принципиальные государственные служащие отказываются поддаваться политическому давлению.



Возможно, неожиданно, но именно демократическая составляющая либеральной демократии в настоящее время подвергается наибольшему риску, что повышает риск того, что США могут стать первой либеральной недемократией. Основная проблема, стоящая перед страной, заключается в том, смогут ли США перед лицом пандемии, которая может затянуться надолго или вернуться осенью, сохранить основной элемент демократии - всеобщее избирательное право. Для выполнения минимальных требований, благодаря которым США смогут по-прежнему считаться демократией в этом году, необходимо выполнить ряд условий.



Среди них политолог выделяет четыре: обеспечение возможности каждому взрослому гражданину США отдать свой голос, недопущение барьеров по признаку расы, этнической принадлежности, дохода или партийных предпочтений, своевременный подсчет голосов и готовность разрешать споры нейтральным образом, а также согласие с тем, что пост президента займет тот, кого определит голосование.



Такие требования не единственные для обеспечения свободных и справедливых выборов. И это не единственный случай, когда справедливость выборов ставится под сомнение. Даже после 1965 года в США к власти дважды приходил президент, победивший в Коллегии выборщиков и проигравший во всенародном голосовании (в 2000 и 2016 годах). В 2000 году противоречия были урегулированы только благодаря спорному решению Верховного суда. Честность же выборов 2016 года также была омрачена "вмешательством" в них России.



Даймонд предлагает на время отложить вопрос "гротескно несправедливой и устаревшей" Коллегии выборщиков, а также "уверенность" в том, что в выборы вновь вмешается Россия, стремящаяся посеять путаницу и помочь Дональду Трампу вновь стать президентом, и обратить внимание на два других требования. Для их выполнения в условиях пандемии все политические силы должны гарантировать доступ на избирательные участки всех, кто хочет проголосовать, а также честный подсчет голосов. Добиться этого автор предлагает с помощью почтового голосования, с одной стороны, и выработки новых требований для подсчета бюллетеней и объявления результатов в ночь выборов. Источник - REGNUM

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