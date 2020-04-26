Дольче бита: как Италия проходит пик эпидемии

01:06 27.04.2020 Власти заговорили о постепенном выводе страны из карантина



Екатерина Постникова



В Италии на протяжении недели фиксируют спад смертельных случаев от инфекции COVID-19. Власти уже анонсировали постепенный выход из карантина, который был продлен до 3 мая. Однако жители страны не уверены, что это произойдет так скоро. "Известия" пообщались с итальянцами и россиянами, проживающими в различных уголках республики, и узнали, как они переживают карантин, насколько жестко его соблюдают и когда ждут его отмены.



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На сегодня Италия занимает второе место по числу заражений и первое по количеству смертей от COVID-19 - по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), к 25 апреля в стране зарегистрировано 192,9 тыс. и 25,9 тыс. случаев соответственно. Однако в последние дни ситуация пошла на спад - если пик пришелся на конец марта (по данным Worldometer, 6,5 тыс. заражений произошло 21 марта и 919 смертей 27 марта), то месяц спустя эти показатели сократились в 2,5 раза.



Карантин, введенный 10 марта, власти продлевали дважды. Нормы действуют по всей стране - для выхода из дома необходимо распечатать форму, опубликованную на сайте МВД, вписать персональные данные, указать маршрут и одну из трех причин выхода (поход в магазин, к доктору или на работу). Нарушение чревато административным штрафом от €300 до €3 тыс. в зависимости от региона.



В связи со спадом начались разговоры о "второй фазе" самоизоляции. Она означает постепенный отказ от ограничений и должна начаться после 3 мая. Однако жители не уверены, что все закончится так скоро. Где и стоит ждать послаблений, так это в южных регионах - там статистика выглядит гораздо более обнадеживающе, чем на севере.



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Хуже всего ситуация сложилась в северных регионах Италии. В пятерку наиболее пострадавших вошли Ломбардия, ставшая источником распространения болезни в республике (там, по информации сайта Statista от 24 апреля, насчитывается 71,2 тыс. заражений и 13,1 тыс. летальных исходов), соседние Эмилия-Романья (23,9 тыс. и 3,3 тыс.), Пьемонт (23,8 тыс. и 2,6 тыс.) и Венето (17,2 тыс. и 1,2 тыс.), а также расположенная южнее Тоскана (8,8 тыс. и 742).



Очевидцы в Милане рассказывают, что, несмотря на жесткие меры, их нарушали даже в разгар пандемии. Например, на православную Пасху некоторые жители города пошли на мессу в одну из местных церквей. Туда приехали полицейские и оштрафовали около 40 человек.



Вместе с тем миланцы говорят, что за последние две недели ситуация стала гораздо спокойнее. Как рассказал "Известиям" 27-летний финансист Франческо, сейчас у жителей "появился шанс вернуться к нормальной жизни" - уже на следующей неделе власти могут опубликовать рекомендации по выходу из самоизоляции.



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23-летняя студентка Марта учится в Риме, но на время самоизоляции она вернулась домой - в небольшой городок Удине неподалеку от Венеции (Венето). По ее словам, ситуация сложная, но не такая критичная, как в других областях страны. Более строго карантин соблюдают именно молодые люди, отмечает она.



- Мы с моими университетскими знакомыми обучаемся на дому, и нам этот карантин пошел на пользу - ни на что не отвлекаешься. Я 100% времени уделяю учебе и тем вещам, которые не успевала в "обычной" жизни, - поделилась с "Известиями" Марта. - Сейчас власти говорят о "второй стадии", но на деле мы не уверены, что она начнется в мае. Возможно, так они пытаются переключить внимание на что-то более позитивное.



- Если не читать новости, то живется здесь вполне себе спокойно, - говорит Артур, 28-летний российский студент из Турина (столицы Пьемонта).



- Первые полторы недели [после введения карантина] все раскачивались, но потом мы обсудили, как хотим эту самоизоляцию соблюдать. В итоге на домашнем собрании решили, что правилам будем следовать жестко, - рассказал "Известиям" Артур, который делит квартиру с четырьмя соседями. - Лично я больше сторонник "шведского варианта", но спорить с ребятами на этот счет не стал. Меня больше беспокоит, как после обучения найти работу, с которой здесь и так непросто. Сейчас я не уверен, что смогу устроиться хотя бы официантом.



"Каждый вечер поют гимн с балкона" - Рим



Регион Лацио с центром в итальянской столице Риме - своего рода мостик между севером и югом - по количеству случаев занимает промежуточное положение: на 25 апреля там зарегистрировано 6,1 тыс. заражений и 384 летальных исхода. Однако, по словам собеседников "Известий", кризис и угроза COVID-19 здесь не менее ощутимы, чем в северных городах.



- Когда смотришь все в новостях, угрозы не чувствуешь. Но когда умирают люди, которых ты знал лично, она становится реальной, - рассказывает 29-летняя консалтинг-менеджер Ксения. - У наших друзей - им чуть больше 30 - умер отец, которому было 60 лет. Сначала заразились они, потом вирус передался ему. Скончался утром на католическую Пасху.



Людей на улицах практически нет. В магазины пускают по одному человеку, из-за чего на улице формируются очереди с интервалами по метру между людьми. Ходить в магазин может лишь один человек от семьи, а гулять разрешается разве что с собакой, и то в радиусе не более 20 м от дома.



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Наказание за нарушение карантина в Италии довольно жесткое. Работа бизнеса сейчас ограничена, власти обозначили небольшой список компаний, сотрудники которых могут работать из офиса. Ксения столкнулась с ситуацией, когда ее работодатель потребовал от своих сотрудников присутствовать на месте, несмотря на то что ее компанию не включили в список "разрешенных". Это значит, что ее поход на работу не будет уважительной причиной, если она столкнется с полицией.



- Кроме крупного штрафа, нарушителям в Италии грозит уголовное наказание, то есть в личном деле будет стоять клеймо, равносильное тому, как если бы ты отсидел в тюрьме, - рассказала "Известиям" Ксения. - Мой знакомый в Милане оказался в той же ситуации, как и я. Он инженер и может работать из дома. Когда его остановили полицейские, он объяснил, что ситуация от него не зависит. В итоге, когда выяснилось, что компании в списке нет, ему выписали штраф в €3 тыс. и еще объявили "уголовку". Сейчас они с адвокатом пытаются решать проблему через суд, чтобы как-то очистить его историю.



Несмотря на то что самоизоляция запрещает столь привычные и даже жизненно необходимые для итальянцев встречи в барах и ресторанах, люди здесь относятся к карантину ответственно. Если сначала все боялись штрафов, то через две недели поняли, насколько все опасно, говорит 34-летний повар Андреа.



- В Италии люди очень трепетно относятся к своему здоровью - при недомогании они обязательно берут больничный. Сидеть дома тяжело, но у нас каждый вечер в шесть часов поют гимн с балкона - такая национальная эмоция, - рассказал "Известиям" итальянец. - Про спад [летальных исходов] сейчас много говорят по телевизору, но число заражений по-прежнему высоко, поэтому я не особо верю, что страну начнут открывать после 3 мая.



"Экономика просела жутко" - Юг



Спокойнее дела обстоят на юге: количество зараженных в каждом регионе здесь не превышает 4,5 тыс. человек, а число смертей - не более 400.



- Ситуация здесь не такая критичная, доктора и вирусологи говорят, что Сицилия сможет начать выходить из карантина уже в конце апреля, - рассказал "Известиям" 42-летний работник туриндустрии Тони, живущий в Палермо. - Атмосфера в городе странная - впервые на улицах тихо и нет людей. Если ты не соблюдаешь карантин, ты должен заплатить €500. Поэтому на юге люди на улицы практически не выходят. С изоляцией все справляются по-разному - мы с друзьями проводим "виртуальные аперитивы". Многие стали гораздо больше готовить - я, например, в этот карантин сделал свою первую пиццу (смеется).



Как рассказали "Известиям" два россиянина из Палермо, пожелавшие остаться анонимными, к концу апреля людей на улицах визуально стало больше - хорошая погода и некоторые послабления (уже неделю как разрешены прогулки, открыты магазины с книгами и товарами для детей, идет обустройство пляжей) делают свое дело.



- Никаких проблем с правопорядком не было, даже наоборот, - отмечают россияне. - А вот экономика просела жутко, все же завязано на туризм и сервис. Многие остались без доходов, записались на получение разных пособий, продуктовых наборов, дотаций в профсоюзных кассах взаимопомощи.



28-летняя педагог Елена живет в Милане. Месяц назад она с мужем уехала к родителям в городок Казерта (регион Кампания) неподалеку от Неаполя. Карантин заставил их продлить свою поездку, поскольку из-за жестких ограничений вернуться в Ломбардию им не удалось. Вполне возможно, что они смогут это сделать в ближайшие дни - в Милан уже есть билеты на 2 мая, однако пока этот вопрос остается открытым - все зависит от начала обещанной "второй фазы". Источник - Известия

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