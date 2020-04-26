Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 6 - Б.Кощанов

01:59 27.04.2020

К 75-летию Великой Победы



ВКЛАД КАРАКАЛПАКСТАНА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ



6. ЦЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



Война отняла у нашей страны четыре года, растянувшиеся в целую историческую эпоху. Все более четко обрисовывалась великая цена военной и экономической победы нашей страны. Она была достигнута путем предельного напряжения сил, огромных затрат материальных и людских ресурсов.



За годы войны колхозы республики сдали государству 285 тыс. тонн хлопка-сырца, 764 тонна коконов, более 60 тыс. тонн зерна, 17 тыс. тонн шалы, свыше 15 тыс. тонн мяса, 541 тонну животного масла, более 600 тонн шерсти и много других сельскохозяйственных продуктов и сырья.



В порядке оказания братской помощи промышленным центром Средней Азии, в том числе крупных заводам г. Ташкента, колхозы Каракалпакстана вывезли в годы войны для снабжения рабочих большое количество продуктов: рыбы, мяса, жиров, зернопродуктов и т.д.



В южной части Аральского моря добывалось и перерабатывалось около 90% всей рыбной продукции Узбекистана. За годы войны Муйнакский мясорыбоконсервный комбинат произвел 20 млн. банок мясных и рыбных консервов для продовольственного снабжения армии. Коллективом Муйнакского рыбоконсервного завода для фронта на комбинате было освоено производство рыбной пищевой муки, являвшейся весьма питательным продуктом, один килограмм рыбной муки заменял 8 кг. свежей рыбы.



Для укрепления производственной базы рыбного хозяйства были выделены капиталовложения в размере 123,4 тысяч руб. В этот период был создан Амударьинский рыбный трест в составе, которого находились 3 рыбозавода.



В артелях Каракалпакского промышленного союза установлено 100 ткацких станков "Самолет", 12 шелкомотальных котлов, 10 челночных машин, реконструирован кожевенный завод в Турткуле. Положительным в работе местной промышленности Каракалпакстана считалось освоение новых производств, расширение ассортимента изготовляемых товаров и, наконец, рост местных кадров в промышленности. Общая численность рабочих в местной промышленности увеличилась за годы войны с 452 до 1.301 человек, в промысловой кооперации - с 1.628 до 3.545 человека в кооперации инвалидов - с 413 до 671 человека. Увеличение численности рабочих шло в основном за счет привлечения на производство женщин и молодежи.



Еще более возросло в условиях военного времени значение Нукусского мотороремонтного завода - единственного в Каракалпакстане предприятия по ремонту моторов и машин. Завод производил ремонт тракторов, автомашин, сельскохозяйственного инвентаря, землеройных снарядов. Выпуск валовой продукции Нукусского мотороремонтного завода увеличился более чем в 3 раза - с 119 тыс. руб. в 1941 г. до 380 тыс. руб. в 1945 г.



Был построен кожевенный завод в Ходжейли. В Нукусе вступили в строй обувная фабрика 50-60 тыс. пар обуви в год, швейная фабрика мощностью на 2,5-3 млн. м. тканей в год.



Острый недостаток в тканях был значительной степени восполнен производством тканей (маты), используемой для изготовления спецодежды, готового верхнего платья, мешков для сбора хлопка и других целей.



Районные промышленные комбинаты и кооперативные артели ККАССР только в 1944 г. выпустили 160 тысяч метров этой кустарной ткани. Она производилась не только из завозной пряжи, но и из пряжи, изготовлявшейся в самих артелях промысловой кооперации. В 1945 г. кооперативные артели выработали на своем прядильном оборудовании 36 тонн пряжи.



Большую роль сыграла промысловая кооперации Каракалпакстана в обеспечении населения топливом. Артели Каракалпакского промышленного союза были единственным поставщиком топлива для нужд народного хозяйства и населения. Объем продукции этой отрасли увеличился с 13 тысяч рублей в 1940 г. до 3.216 тысяч рублей в 1945 г. За время войны выпуск товаров широкого потребления в целом по автономной республике увеличился с 5,9 до 16 млн. рублей.



За годы войны намного выросла роль мясной промышленности и промысловой кооперации Каракалпакии в производстве товаров широкого потребления и продовольствие на базе использования местных ресурсов и отходов государственной промышленности.



В годы Отечественной войны из Каракалпакии были отправлены на фронт: 32.430 кг. мяса, 14.179 кг. риса, более 5.800 кг. зерна, 2.327 полушубков, 1.258 пар рукавиц, 3.150 пар носков, 1.000 пар шерстяных носков, 1.000 комплектов теплого белья, 1.500 курток, 3.900 пар валенок, более 7 тысяч ватных брюк и фуфаек. Одновременно трудящиеся автономной республики на приобретение подарков (посылок) фронтовикам внесли 817.229 рублей. Хлопкоробы, животноводы, рыбаки, рабочие промышленных предприятий, учителя Каракалпакстана собрали значительные средства на строительство авиаэскадрильи "Колхозник Узбекистана" и танковой колонны "Колхозник Узбекистана". Только от рыбаков Муйнакского района поступило на эти нужды 1 млн. рублей.



Звания героев были присвоены каракалпакстанцам Н.Сараеву, М.Балмагамбетову, А.Пищулину, А.Симонову, И.Махорину, И.Лебедеву, О.Абдуллаеву. За проявленную доблесть А.Аманбаев стал полным кавалеров ордена Славы, а также Р.Сайпназаров из Шуманая. За активное участие в освобождении Минска государственными наградами были отмечены каракалпакстанцы К.Сапаров, П.Алиев, А.Байдуллаев, К.Мамутов, Б.Дуйсенов.



За проявленный героизм в боях за освобождение народов Европы от фашизма Героями Советского союза стали призванные из Каракалпакстана И.Банифатов, Б.Тихомолов, полными кавалерами орденов Славы стали А.Зайко, Е.Беспалов.



На фронтах войны участвовали 66 тыс. каракалпакстанцев, из них 34 тысяч человек не вернулись домой. Более 14 тысяч воинов-каракалпакстанцев за боевые заслуги были отмечены боевыми государственными орденами и медалями, 20 каракалпакстанцев стали героями Советского Союза, 6 - полными кавалерами ордена Славы. На прифронтовых тыловых работах были задействованы свыше 25,5 тысяч человек, более 75.400 молодых парней и девушек выполняли свой гражданский долг на других участках войны. В тылу от холода, голода, эпидемии умерли 90 тыс. человек.



Выдающийся государственный деятель Каракалпак-стана Каллибек Камалов справедливо воздает должное деятельности исторических личностей второй мировой войны: "Конец тридцатых годов, вторая мировая война, восстановление народного хозяйства. Именно в эти годы пришлось руководить республикой нашим аксакалам (имеются в виду: Пиржан Сеитов, Наурыз Жапаков, Матеке Джуманазаров - Б.К.). Как известно, это были годы полные лишений и невзгод, когда резко ухудшились условия жизни людей, намного сократилось государственное обеспечение. Землю пахали на быках или на ослах, а то и вовсе - кетменем, поливали ее чигирем. В эти тяжелые годы испытаний аксакалы честно служили для блага отечества, расцвета и дальнейшего развития республики, кормили-поили людей, бережно храня единство народа".



Б.Кощанов

доктор исторических наук, профессор,

отличник народного образования РК