После предложений лечить вирус светом и инъекциями антисептиков Трамп отказался от ежедневных выступлений. Попросили заткнуться?

08:11 27.04.2020

Дональд Трамп изолировался от брифингов

После предложений лечить вирус светом и инъекциями антисептиков президент США отказался от ежедневных выступлений



Президент США Дональд Трамп, похоже, отказывается от ежедневных брифингов по коронавирусу, которые сначала повысили его популярность, однако затем оказали на нее негативное влияние. Глава государства впервые после Пасхи пропустил субботнее выступление перед журналистами.

"Какой вообще смысл в пресс-конференциях в Белом доме, если унылые мейнстримовые медиа только и делают, что задают каверзные вопросы, а потом отказываются передавать правду и факты?" - задался вопросом Дональд Трамп в своем Twitter после того, как впервые со времени начала ежедневных брифингов пропустил пресс-конференцию в субботу (предыдущий пропуск в субботу был уважительным - это были пасхальные выходные). Президент пояснил, что, поступая таким образом, СМИ получают рекордные рейтинги, а американский народ вынужден довольствоваться фейковыми новостями. "Не стоит времени и затраченных усилий!" - резюмировал глава государства.

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Пропуск субботнего брифинга - не единственное свидетельство того, что президент решил реже появляться перед телекамерами. Его пятничная пресс-конференция была гораздо короче обычной и продлилась всего 25 минут, в то время как встреча с прессой в предыдущую пятницу заняла более полутора часов. Зато много шума наделала его пресс-конференция в четверг, 23 апреля, на которой Дональд Трамп предложил лечить вирус путем "светового излучения внутрь тела через кожу или как-то еще" и задался вопросом, нельзя ли проводить инъекции антисептика, поскольку он эффективно уничтожает вирус на поверхностях.



В итоге производители обеззараживающего средства вынуждены были заявлять, что пить антисептик или вводить его путем инъекций недопустимо. По словам источников NBC News, такие заявления президента вызвали шок даже среди его соратников. Как они пояснили изданию, глава государства, по-видимому, исказил информацию, которую с ним обсуждали эксперты,- об эффективности светового и ультрафиолетового излучения для борьбы с вирусом, а также об использовании антисептика и мыла для дезинфицирования кожи рук и других поверхностей. День спустя господин Трамп пояснил, что его ремарки были сарказмом, однако, по-видимому, этого не поняли ни его сторонники, ни пресса.

Как сообщило издание Axios, ближайшие соратники Дональда Трампа уже давно убеждали его отказаться от ежедневных появлений перед прессой, потому что он слишком часто общается с журналистами и это не идет на пользу его популярности.

"Я сказал ему, что пользы это не приносит. Старшие советники относятся к этому с опасением, да и его перебранка с прессой - это не то, что людям бы сейчас хотелось видеть",- рассказал один из собеседников Axios.

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Тем временем основной конкурент Дональда Трампа - демократ Джо Байден, практически гарантировавший себе выдвижение от Демократической партии на президентских выборах в ноябре,- гораздо реже появляется в новостных сводках, однако это не вредит его популярности. Проведенный Washington Post онлайн-опрос показывает разочарование американцев в своем президенте. В то время как его традиционно поддерживает большинство республиканцев (92%) и очень незначительная часть демократов (6%), избиратели без твердых политических предпочтений скорее ставят ему неудовлетворительную оценку (его курс по борьбе с вирусом одобряет лишь 39% из них). А господину Трампу поддержка независимых избирателей нужна, поскольку они составляют приблизительно 32% электората (для сравнения: среди всех американцев, по статистике, приблизительно 38% демократов и 31% республиканцев).



Согласно опросу Washington Post, большинство американцев с различными политическими убеждениями считают, что успешно борющийся с эпидемией лидер должен слушать экспертов, действовать быстро и принимать нужные решения, даже если они непопулярны. Результаты говорят сами за себя: 50% американцев проголосуют за Джо Байдена, 42% - за Трампа.

При этом рейтинги кандидатов в том, что касается эффективности управления экономикой, равны - резонно предположить, что к ноябрю эпидемия будет хотя бы частично побеждена, и главным вопросом для избирателей будет эффективность кандидатов в восстановлении экономики.



Сам Джо Байден, похоже, в курсе этой динамики и активно предлагает экономические меры для борьбы с эпидемией. В интервью изданию Politico он предложил, чтобы следующий пакет помощи экономике - пятый по счету - был "ощутимо, значительно больше" принятого в марте рекордного пакета на $2 трлн и содержал бы значительные средства на помощь властям штатов и округов, чтобы избежать увольнения врачей, полицейских и пожарных.



В целом из интервью может сложиться ощущение, что господин Байден пытается переманить на свою сторону сторонников выбывшего из гонки демократического социалиста Берни Сандерса - бывший вице-президент активно критиковал банки и большие корпорации и призывал поддерживать малый, в том числе семейный, бизнес. Помимо прочего, Джо Байден также поддержал популярную среди демократов-радикалов идею "зеленого пакета помощи", предусматривающего значительные государственные инвестиции в легкорельсовый транспорт (своего рода гибрид трамвая и легкого метро), системы водоочистки и станции для зарядки электромобилей, чье появление должно подстегнуть рост популярности такого рода транспорта.

Это предложение заслужило отповедь со стороны представителя штаба Дональда Трампа Тима Мертоу, который обвинил господина Байдена в попытке протащить зеленые инициативы под видом помощи экономике. По мнению господина Мертоу, они приведут к потере миллионов рабочих мест в энергетическом секторе.



Джо Байден помогал проводить худший курс экономического восстановления со времен Второй мировой войны, так что его советы в области экономики - сомнительный товар",- пояснил соратник действующего президента.

В любом случае очевидно, что "битва при коронавирусе" станет главным сражением президентской гонки 2020 года, и оба основных кандидата - и Дональд Трамп, и Джо Байден - это понимают.

Алексей Наумов



"Коммерсантъ" от 26.04.2020,