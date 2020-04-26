 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.04.2020
09:28  Вирус уложил в лазарет в.ч. 01731 в южно-казахстанском Таразе
09:20  В Казахстане режим ЧП продлен до 11 мая. Токаев заметил "упущения системного характера в работе госорганов"
08:31  Несколько слов о цифровом юане и об экономической теории, - Мих.Хазин
08:15  БРИКС во время и после COVID-19, - Дмитрий Суслов
08:11  После предложений лечить вирус светом и инъекциями антисептиков Трамп отказался от ежедневных выступлений. Попросили заткнуться?
01:59  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 6 - Б.Кощанов
01:06  Дольче бита: как Италия проходит пик эпидемии

01:03  Останутся ли США демократией после 2020 года? – American Interest
01:02  Беженцы, хаос и Рамадан дома. Как коронавирус изменил жизнь на Ближнем Востоке
00:58  Высунув язык... УзбМинюст сознательно провоцирует народ, - Б.Эргашев
00:57  Индонезийская столица Джакарта - тонет! Медленно, но верно
00:46  Зачем Э.Рахмон призвал тадж-дехкан перенести пост в Рамадан? - Haber7
00:38  Китай претендует на роль спасителя мира от инфекции, - В.Скосырев
00:34  Южный Йемен провозгласил свою автономию, разваливая антихуситский альянс, - "НГ"
00:10  Какими казахстанцы выйдут из коронавирусного кризиса, - С.Бейсембаев
Воскресенье, 26.04.2020
21:17  Умер итальянский журналист и писатель Джульетто Кьеза
21:16  Что опаснее: коронавирус или борьба с ним? - А.Куликов
20:20  МосВласти ринулись спасать безработных мигрантов. О россиянах позаботятся власти Таджикистана? - "МК"
20:05  Во сколько Казахстану обходится мнимая цифровизация? - А.Омирбек
17:06  Астрология и мечты элит о небесном порядке, - Д.Уськов
17:02  О глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса, - С.Глазьев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
БРИКС во время и после COVID-19, - Дмитрий Суслов
08:15 27.04.2020

Какие задачи стоят перед председательствующей в объединении Россией

Об авторе: Дмитрий Вячеславович Суслов – эксперт клуба "Валдай", замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

26 апр. 2020

В Москве надеются, что востребованность БРИКС в мире будет расти.
Пандемия коронавируса временно подморозила большинство форматов многостороннего сотрудничества. Ничего не слышно о G7, в которой председательствуют погруженные в предвыборную кампанию и конфронтацию с Китаем США. Виртуальный саммит G20 оставил удручающее впечатление. Одобренное выделение 5 трлн долл. для предотвращения глубокого экономического кризиса явно недостаточно. Российская инициатива о временной приостановке санкций и торговых войн не поддержана. Решение же более тесно сотрудничать по борьбе с COVID-19 на фоне приостановки Вашингтоном финансирования ВОЗ и вовсе смехотворно.
Не стал пока исключением и БРИКС – формат сотрудничества Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Хотя на конец апреля назначено виртуальное совещание глав МИДов, а на май – встреча старших должностных лиц этих стран по вопросам здравоохранения, пока он проявил себя в борьбе с пандемией и спровоцированным ею экономическим кризисом весьма слабо. Сотрудничество ведется в основном на двустороннем уровне, не было традиционной онлайн-встречи лидеров БРИКС в преддверии совещания G20, а также заявления о намерении совместно увеличить финансирование ВОЗ на фоне американского демарша.

Несмотря на это, будем надеяться, что временное промедление, востребованность БРИКС и для России, и для других участников, и для международного сообщества в целом будет расти. Причина – главные тенденции развития международных отношений и интересы стран-участников. Они же определяют, куда развитие БРИКС следует направлять председательствующей в этом году России.
Усиливается соперничество великих держав, обостряется конфронтация США с Китаем и Россией, при этом соревнование с Китаем превращается в магистральное направление внешней политики США и центральную ось международных отношений. Это ведет к дальнейшему росту конфликтности, превращению практики санкций и торговых войн в долгосрочную норму, а также "осыпанию" правил и институтов международной безопасности и глобального управления.
Для БРИКС это означает, с одной стороны, угрозу внутренних расколов и снижение релевантности. США будут пытаться ослабить БРИКС изнутри. Они уже пытаются втянуть Индию в противостояние с КНР.

С другой стороны, эта же тенденция повышает значимость БРИКС как многостороннего института в условиях, когда из-за конфронтации США с Китаем и Россией большинство инструментов глобального управления, включая ООН и G20, будут парализованы. Не втягиваясь в противостояние США–Китай и США–Россия, фокусируясь на глобальных вызовах вместо соперничества государств и продвигая объединительную повестку дня, БРИКС будет выступать важным фактором укрепления многосторонности в международных отношениях.
На это же указывает и другая подогреваемая пандемией тенденция – общее усиление государственного эгоизма, стремления решать проблемы на национальным уровне и в одностороннем порядке в ущерб коллективным действиям. Глобализация будет еще больше восприниматься как фактор уязвимости. В результате многостороннее сотрудничество по борьбе с общими вызовами будет слабеть, а ключевые его институты – выхолащиваться.
В этих условиях БРИКС следует открыто позиционировать себя как институт глобального управления. Повестку дня соответственно надо фокусировать не только на отношениях в формате пяти, а на диалог пяти о мире.

Для этого есть все предпосылки. С самого начала БРИКС был важен участникам не только для продвижения своих интересов через многостороннее сотрудничество, но и для общего усиления голоса развивающихся стран. С присоединением в 2011 году ЮАР он стал куда более представительным и географически глобальным. Страны БРИКС существенно продвинулись по части выработки общей позиции по наиболее актуальным вопросам мировой экономики, политики и безопасности.

При этом БРИКС гораздо больше подходит роль объединительного начала в международных отношениях, чем, скажем, G7, которая все больше возвращается к традиционной роли инструмента консолидации Запада в условиях глобального противостояния. В отличие от G7 БРИКС не имеет ценностного измерения, и сотрудничество его участников выстраивается в соответствии с интересами. Это – преимущество, так как ценности и идеология снова превращаются в фактор глобального раскола. При этом БРИКС не претендует на центральность и эксклюзивность, на роль некоего мирового правительства.

Еще одна фундаментальная тенденция, которая определит развитие БРИКС, – децентрализация международных отношений. Повсеместно повышается роль малых, средних и региональных игроков. Эта тенденция полностью соответствует стратегическому приоритету БРИКС – формированию справедливого и инклюзивного полицентричного миропорядка, в котором развивающиеся страны обладали бы соразмерными их весу голосом и ответственностью. Однако она же требует, чтобы одним из главных приоритетов БРИКС стало сотрудничество с третьими странами, разделяющими его стратегический приоритет. Осуществлять эффективное глобальное управление без вовлечения региональных держав уже невозможно.
В связи с этим приоритетом российского председательства в БРИКС следует сделать укрепление имеющихся форматов взаимодействия с третьими странами – "БРИКС+" и аутрич. "БРИКС+" целесообразно ориентировать на постоянный диалог со странами, приверженными формированию полицентричного миропорядка, проводящими независимую политику и полезными в решении конкретных вопросов. Прежде всего это участники G20 – Саудовская Аравия, Турция, Индонезия, Южная Корея.

Наконец, и новый мировой экономический кризис, и долгосрочность односторонних санкций и торговых войн требуют от стран БРИКС наращивать сотрудничество друг с другом, понижать роль доллара во взаиморасчетах и укреплять независимые от США финансовые инструменты и институты развития по типу Нового банка развития БРИКС. n

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587964500
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента РК – Елбасы
- Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела меры поддержки системообразующих предприятий РК
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилья в столице
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №233
- Нужно ли нам квазигосударство?
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсуждается законопроект по вопросам чрезвычайного положения
- Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть третья
- Во сколько Казахстану обходится мнимая цифровизация?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  