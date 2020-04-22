Несколько слов о цифровом юане и об экономической теории, - Мих.Хазин

08:31 27.04.2020

22.04.2020

Михаил Хазин



Сейчас много говорится о введении Китаем цифрового юаня, в том числе объясняется, что он быстро заменит доллар, с которыми явные проблемы. И вот тут я позволю себе усомниться, поскольку в реальности все не так просто Суть современных проблем в следующем. Бреттон-вудская модель включает в себя не только доллар как единую меру стоимости, то есть, соответственно, шкалу ценности товаров и услуг. Кроме этой самой шкалы (то есть функции метрологии, единой системы "мер и весов"), она еще и включает в себя систему балансировки всех товарных и финансовых потоков. То есть, делает так что даже если товарные потоки не балансируются (ну, например, США товаров потребляют существенно больше, чем производят), то взамен балансировка производится потоками финансовыми. В том числе, созданными за счет эмиссии.



Кризис мировой финансовой системы связан не столько с тем, что доллар США больше не может обеспечивать свои метрологические функции (это пока возможно), сколько с тем, что сломался балансировочный механизм. Я не буду в этом тексте вдаваться в детали, почему так произошло, но отмечаю, что больше эта система работать в прежнем режиме не может, более того, ее эффективность быстро падает. Для примера, только две цифры: доля финансового сектора в перераспределении прибыли на сегодня около 50%, а для ее нормальной работы сегодня нужно, чтобы она была уже под 100%. А доля США в мировом ВВП уже меньше 20% (то есть меньше, чем было у СССР в 80-е годы прошлого века), а было на начало проекта, в 1944 году, более 50%. Если просто отказаться от доллара и ввести другую шкалу оценки стоимости, будь то цифровой юань или золото, то автоматически придется отказаться и от остатков упомянутого балансировочного механизма (поскольку он на эмиссии доллара основан). А он за время своего существования (с 1944 года) существенно перекосил товарные потоки. И поскольку создать новый механизм - это даже не годы, а десятилетия, то автоматически экономическая система начнет возвращаться в сбалансированное состояние. В частности, расходы и доходы домохозяйств во всем мире станут согласованными, структурные перекосы, во многом, естественным образом нивелируются. Я не буду здесь повторять тезисы книги "Воспоминания о будущем", напомню только, что в так называемых "развитых" странах (они же - страны "золотого миллиарда") потребления домохозяйств существенно (на 20-25%) превышает тот объем средств, которые они могут получить на условном предыдущем экономическом цикле. Ровно за счет тех самых балансирующих финансовых механизмов, о которых я упоминал выше. Апартаменты с отделкой, 80-е этажиapartments.fedtower.ruЛучшие панорамы столицы ваши - в Башне Федерация. Москва-Сити. От 21,7 млн руб.Записывайтесь на показСделка за 1 деньПринимаем наличныеКаталогАдрес и телефонПроектная декларация на рекламируемом сайте…Яндекс.ДиректНапомню, что в предыдущий раз, когда эти дисбалансы самопроизвольно выправлялись, в 1930-32 годах, ВВП США довольно сильно упал. А тогда структурный разрыв составлял только 15%, то есть был существенно меньше, чем сейчас. Отметим, что тогда балансировочный механизм тоже был финансовым, но, в отличие от нынешнего, эмиссионная составляющая в нем была выражена значительно меньше. Собственно, именно за счет отказа от золотого содержания доллара (с 15 августа 1971 года) удалось так развить балансировочный механизм мировой экономики, что позволило существенно поднять жизненный уровень значительной части населения мира.



Проблема в том, что, как и тогда, этот механизм больше не работает. Точнее, его эффективность стремительно падает. И если отказаться от доллара, как мировой валюты (то есть разрушить бреттон-вудскую финансово-экономическую систему окончательно), то темпы самопроизвольного восстановления сбалансированной мировой экономической системы станут только выше. Пока как-то удается затыкать часть дыр (в том числе, практически неограниченной эмиссией), но скоро это счастье начнет заканчиваться. Другое дело, что это еще не повод, чтобы процесс ускорять. Рациональный выход состоит в том, что глобальную систему балансировки (восстановить которую невозможно) нужно заменить на несколько региональных. И, не исключено, что именно этим Китай как раз и занимается: создает соответствующий инструмент. Вначале он его обкатает на отдельных регионах, потом выведет на национальный уровень, а дальше начнет его выводить и за пределы Китая. Но это, все-таки, как минимум несколько лет работы. И серьезных теоретических исследований на предмет того, какие модели лучше всего будут описывать соответствующие процессы. К слову, аналогичный балансировочный механизм нужен и нам. Во времена СССР он был и включал в себя в качестве главного инструмента Госплан СССР, а в качестве вспомогательных - Госбанк и Совет экономической взаимопомощи, СЭВ. Сегодня мы полностью вставились в долларовую систему, и даже, в чем-то, получали от нее какие-то "пироги и пышки" (за счет высоких цен на сырьевой экспорт). Но больше их не будет - так что нужно восстанавливать то, что было. Причем достаточно срочно.



Ну и отказ от доллара как шкалы пока форсировать не нужно. Поскольку минусов от этого на нынешнем этапе будет больше, чем плюсов. Нужно сначала построить альтернативную систему.

Подробнее на https://khazin.ru/articles/6-jekonomika/78719-neskol-ko-slov-o-tsifrovom-juane-i-ob-jekonomicheskoy-teorii