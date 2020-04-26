Вирус уложил в лазарет в.ч. 01731 в южно-казахстанском Таразе

09:28 27.04.2020

20 больных Covid-19 зарегистрированы в воинской части 01731 в Таразе

Опубликовано: 24 Апреля 2020 Автор: Галина ВЫБОРНОВА | Тараз



Самым крупным очагом распространения коронавирусной инфекции в Таразе стала воинская часть 01731 регионального командования "Юг". На сегодняшний день там зарегистрировано 20 больных Covid-19.

Все заболевшие сейчас находятся в инфекционном стационаре, контактные – в провизорных госпиталях. Сама часть после тщательной дезинфекции закрыта на карантин.



Как случилось, что вирус проник в святая святых – в подразделение Минобороны – военная тайна. Скорее всего, военнослужащие заразились при дезинфекции улиц, которую они осуществляют по заданию акимата. То есть, по сути, находясь на боевом посту.

Известно, что все заболевшие – воины-контрактники. Солдат-срочников среди них нет, да и быть не могло, поскольку данная часть – не боевая, а технического обеспечения. Тем не менее в час беды все ее военнослужащие вышли на передний край борьбы с инфекцией: одни лечат больных в военном госпитале, другие проводят дезинфекцию, третьи патрулируют улицы и стоят на блокпостах. То есть все – на передовой. И возникает резонный вопрос: разве военные и полицейские, постоянно подвергающие себя риску, не заслуживают прибавки к жалованью, аналогичной получаемой медиками?