Известная аферами в Казахстане американская нефтекомпания Diamond Offshore объявила о пред-банкротстве

09:46 27.04.2020

Крупные американские нефтедобытчики на грани банкротства



Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore объявила себя близкой к банкротству. Как сообщает Wall Street Journal, компания попросила предоставить ей защиту от кредиторов для проведения реорганизационной деятельности.

По информации издания, в этом году компания выбрала до остатка кредитную линию в размере $ 400 млн и была вынуждена пропустить начисление дивидендов держателем ее долговых обязательств.

Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News, уже заявил, что в правительстве прорабатывают вопрос о государственном кредитовании национальных нефтяных компаний.



Diamond Offshore объясняет свое обращение бедственным положением из-за "резкого ухудшения" состояния нефтедобычи в Соединенных Штатах на фоне пандемии и ценовой войной между некоторыми странами - участницами ОПЕК+.

Следует отметить, что компания владеет 15 буровыми вышками и в ней работают около 2,5 тысяч человек. При обращении в суд Diamond Offshore оценила свои активы в $ 5,8 млрд, долги - в $ 2,6 млрд.