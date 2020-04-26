КазВирус-2780 (+63)

09:59 27.04.2020

63 новых случая COVID-19 выявили в Казахстане



В Казахстане выявили сразу 63 новых случая заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Больше всего больных зафиксировали в Нур-Султане - сразу 31 человек. В Павлодарской области заразились 10 человек. Восемь находятся в Карагандинской области. В ЗКО - шесть, в Шымкенте - четверо, в Атырауской области - двое, в Алматы и Жамбылской области - по одному.



Число заразившихся COVID-19 в Казахстане выросло до 2780.