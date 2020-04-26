 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.04.2020
12:51  Гражданская война в Йемене окончательно запуталась фронтами, - М.Беленькая
11:11  Вроде не бездельники и могли бы жить... КырДепутаты, под предлогом карантина, пытаются продлить свои полномочия до 2021
10:06  Нужно ли казахам квазигосударство? - Д.Ашимбаев
09:59  КазВирус-2780 (+63)
09:46  Известная аферами в Казахстане американская нефтекомпания Diamond Offshore объявила о пред-банкротстве
09:28  Вирус уложил в лазарет в.ч. 01731 в южно-казахстанском Таразе
09:20  В Казахстане режим ЧП продлен до 11 мая. Токаев заметил "упущения системного характера в работе госорганов"

08:31  Несколько слов о цифровом юане и об экономической теории, - Мих.Хазин
08:15  БРИКС во время и после COVID-19, - Дмитрий Суслов
08:11  После предложений лечить вирус светом и инъекциями антисептиков Трамп отказался от ежедневных выступлений. Попросили заткнуться?
01:59  Вклад Каракалпакстана в Великую Победу. Ч. 6 - Б.Кощанов
01:06  Дольче бита: как Италия проходит пик эпидемии
01:03  Останутся ли США демократией после 2020 года? – American Interest
01:02  Беженцы, хаос и Рамадан дома. Как коронавирус изменил жизнь на Ближнем Востоке
00:58  Высунув язык... УзбМинюст сознательно провоцирует народ, - Б.Эргашев
00:57  Индонезийская столица Джакарта - тонет! Медленно, но верно
00:46  Зачем Э.Рахмон призвал тадж-дехкан перенести пост в Рамадан? - Haber7
00:38  Китай претендует на роль спасителя мира от инфекции, - В.Скосырев
00:34  Южный Йемен провозгласил свою автономию, разваливая антихуситский альянс, - "НГ"
00:10  Какими казахстанцы выйдут из коронавирусного кризиса, - С.Бейсембаев
Воскресенье, 26.04.2020
21:17  Умер итальянский журналист и писатель Джульетто Кьеза
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
КазВирус-2780 (+63)
09:59 27.04.2020

63 новых случая COVID-19 выявили в Казахстане

В Казахстане выявили сразу 63 новых случая заражения коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Больше всего больных зафиксировали в Нур-Султане - сразу 31 человек. В Павлодарской области заразились 10 человек. Восемь находятся в Карагандинской области. В ЗКО - шесть, в Шымкенте - четверо, в Атырауской области - двое, в Алматы и Жамбылской области - по одному.

Число заразившихся COVID-19 в Казахстане выросло до 2780.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587970740
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента РК – Елбасы
- Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела меры поддержки системообразующих предприятий РК
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилья в столице
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №233
- Нужно ли нам квазигосударство?
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсуждается законопроект по вопросам чрезвычайного положения
- Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть третья
- Во сколько Казахстану обходится мнимая цифровизация?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  