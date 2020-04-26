Вроде не бездельники и могли бы жить... КырДепутаты, под предлогом карантина, пытаются продлить свои полномочия до 2021

11:11 27.04.2020

Депутаты продлевают свои полномочия: Канатбек Азиз о переносе выборов ЖК



27 апреля 2020 - Андрей Заверухин, Екатерина Улитина



По Конституции депутатский срок составляет пять лет и не более, однако некоторые депутаты предлагают под предлогом пандемии коронавируса перенести выборы депутатов Жогорку Кенеша на более поздний срок, примерно на весну 2021 года. Идею поддерживают Наталья Никитенко и Дастан Бекешев. Причины для продления собственных полномочий самые благовидные – забота о бюджете во время экономического кризиса и обеспечение прозрачности избирательного процесса.

Не в первый раз выборы в ЖК под угрозой срыва из-за режима ЧП

Доктор юридических и политических наук, профессор Канатбек Азиз считает, что инициатива депутатов – это попытка продлить свои полномочия на месяц, два или даже на полгода. В интервью VB.KG он рассказал, что для переноса выборов возможно лишь одно законное основание – это продление чрезвычайного положения или объявление военного положения.

- Других оснований для переноса выборов в законодательстве не предусмотрено. Но, и в этом случае следует обратиться к политической истории. Было время, когда срыв парламентских выборов был вполне реален. В 2010 году при июньских событиях и после апрельской революции, с мая по июнь Временное правительство во главе с Розой Отунбаевой 6 раз объявляло о режиме чрезвычайного положения. Но, 9 августа 2010 года, Роза Отунбаева отменила все декреты о ЧП и в этот же день, как президент республики, руководствуясь Конституцией от 27 июня 2010 года, издала указ о назначении выборов в Жогорку Кенеш на 10 октября. Этот шаг был сделан, несмотря на очень сложную политическую и экономическую ситуацию, которая была хуже сегодняшнего положения. Тем не менее, если уж мы назвались парламентской страной и хотели войти в правовое поле, президент приняла это решение. Сейчас некоторые депутаты в пользу идеи о переносе выборов приводят довод об экономическом кризисе. Во-первых, в 2010 году ситуация была еще сложнее. Во-вторых, в бюджете на 2020 год уже заложены средства на проведение выборов и с их финансированием проблем не возникнет. Более того, я считаю, что отдельные депутаты идут вразрез со своими же ранее сделанными заявлениями, - сказал Канатбек Азиз.

Выборы должны состояться в срок

Три года назад в 2017 году отечественная политика уже сталкивалась с попыткой продления собственных полномочий. Тогда идея принадлежала не депутатам, а действующему в то время президенту Алмазбеку Атамбаеву. Он заявил, что следующие президентские выборы состоятся 19 ноября, тогда как срок президентских полномочий истекал 1 декабря, то есть всего через 11 дней после предполагаемого дня голосования.

- Сразу скажу, что президент вообще не имел права говорить о дате выборов президента. Это основа нашей системы сдержек и противовесов: президентские выборы назначает Жогорку Кенеш, выборы в ЖК объявляет президент. Тогда, мы доказали, что администрация президента и ЦИК были не правы. Алмазбек Атамбаев и сам признал, во время своего выступления 9 мая, что не имеет права занимать президентский пост ни минутой более отведенного ему срока. То же самое касается парламента. Они должны уйти в срок. Если не будет чрезвычайного и военного положения, выборы переносить нет оснований. Более того, я считаю, что отдельные депутаты лукавят, ссылаясь на упоминание в Конституции, о том, что полномочия ЖК завершаются с проведением первого заседания нового созыва. То есть допускается коллапс. В момент выборов создается момент, что есть действующий президент и есть избранный президент. То же самое происходит с депутатами: есть действующие депутаты и есть избранные депутаты. Но, я придерживаюсь мнения, что самая главная норма, от которой необходимо отталкиваться это, та, где ясно сказано, что срок полномочий депутатов составляет пять лет, и этот срок истекает 4 октября 2020 года. Предложение депутатов о переносе выборов – это популизм и попытка продления собственных полномочий. Скорее всего, они боятся, что не попадут в следующий созыв парламента, - заключил Канатбек Азиз.

Но, местные выборы уже перенесли…

Перенос даты выборов уже произошел этой весной. В связи с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане Сооронбай Жээнбеков приостановил проведение выборов в местные кенеши, которые должны были состояться 12 апреля. Новый день голосования неизвестен и, судя по всему, будет назначен лишь после стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Так почему точно так же нельзя поступить с выборами в Жогорку Кенеш? Канатбек Азиз указывает на разницу в процессе назначения даты выборов депутатов местных кенешей и Жогорку Кенеша. Именно в этом и кроется причина.

- Президент назначает дату выборов в Жогорку Кенеш за 100 дней до истечения полномочий действующего созыва, то есть 26 июня. Право назначить выборы, подчеркиваю право, а не обязанность, заканчивается 6 июля. В случае если президент не объявит дату к этому сроку, то ее назначает Конституция. В этом случае ЦИК в течение трех рабочих дней публикует информацию, что выборы считаются объявленными, и дает старт началу избирательного процесса. То есть, у президента нет права решать хочет он или нет проводить выборы депутатов Жогорку Кенеша. Они все равно состоятся. Но в случае с выборами в местные кенеши совсем другая ситуация. Здесь у президента есть скрытое право перенести дату голосования. Раз президент назначил выборы в местные кенеши, поставив приоритетом права и свободы граждан, то он же их может приостановить, если приоритеты изменились, как это было в случае с эпидемией коронавируса. Более того, указ о приостановлении выборов был принят на основании обращений территориальных комиссий, депутатов и политических партий. После того, как ситуация в стране стабилизируется будет назначена новая дата выборов и процесс возобновится ровно с того момента, на котором был остановлен, то есть с момента избирательной кампании партий, - заключил юрист.



Кроме того, он отмечает, что политические процессы в мире продолжаются даже в разгар эпидемии. Так, 15 апреля Южная Корея провела выборы в парламент, выборы прошли в Германии и Франции. Президент США Дональд Трамп заявил, что праймериз пройдут при режиме чрезвычайной ситуации в стране. Иными словами, каждая страна выбирает свой путь, однако отказываться от гражданских свобод и прав ни одна из них не спешит.