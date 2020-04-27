Умер узбекский футболист-"пахтакоровец" Вильгельм Каххаров

12:34 27.04.2020

Бывший игрок "Пахтакора" умер на 82 году

На 82 году жизни скончался бывший игрок ташкентского "Пахтакора" Вильгельм Зульфатович Каххаров, сообщила пресс-служба узбекского клуба.



Он выступал за команду в 1961-1964 годах, провел 64 игры, забил 4 гола. Был кандидатом в сборную олимпийскую сборной СССР.

В 1963 году в товарищеском матче против сборной Японии в Ташкенте забил победный мяч.