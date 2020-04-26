Гражданская война в Йемене окончательно запуталась фронтами, - М.Беленькая

12:51 27.04.2020

Йеменские сепаратисты бросили вызов Эр-Рияду

Южный переходный совет объявил о самоуправлении



ОАЭ и Саудовская Аравия вновь вступили в борьбу за влияние на юге Йемена. В ночь на воскресенье поддерживаемый Абу-Даби сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) объявил о введении самоуправления на юге страны. В Адене сепаратисты взяли под контроль порт, Центробанк и ряд других госучреждений. Таким образом, ЮПС перечеркнул усилия Саудовской Аравии по поиску компромисса между сепаратистами и признанным международным сообществом правительством Йемена. Гуманитарное перемирие в Йемене, объявленное для борьбы с коронавирусом, оказалось сорванным.

ЮПС объявил о самоуправлении южных провинций Йемена и введении там чрезвычайного положения в ночь на воскресенье. Действуя по всем революционным канонам, сепаратисты взяли под контроль госучреждения и ключевые объекты в Адене. ЮПС обвинил правительство Йемена в коррупции, отказе в выплатах зарплат военным и гражданским служащим, а также в невыполнении соглашения, заключенного в ноябре прошлого года в Эр-Рияде. Документ, подписанный в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зайда, предусматривал выделение представителям ЮПС половины мест в правительстве Йемена, признание его официальным партнером арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ в войне против хуситского движения "Ансар Аллах", а также отвод неправительственных формирований с занятых ими позиций на юге страны.



За несколько часов до заявления ЮПС десятки молодых людей вышли на улицы Адена, протестуя против отключения электроэнергии, перебоев в подаче воды и резкого повышения цен на продукты питания.

Не случайно МИД Йемена, критикуя ЮПС, заявил, что совет начал "восстание против государства", чтобы переложить на него ответственность за свои просчеты в Адене. Действия ЮПС не поддержали и власти пяти провинций на юге Йемена: Абьян, Шабва, Хадрамаут, Махра и Сокотра. Напротив, они объявили о верности президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади и его правительству, признанному международным сообществом. Слова губернаторов передало йеменское информационное агентство SABA, вещающее из Эр-Рияда, где также находится президент Хади. Несмотря на то что ЮПС и сторонники президента вместе выступают против хуситов, между ними идет непрерывная борьба за влияние на юге. ЮПС, созданный в мае 2017 года отправленным незадолго до этого в отставку губернатором провинции Аден Айдарусом аз-Зубейди, выступает за независимость юга Йемена.



Напомним, что Аден был столицей сначала британского протектората, а после 1967 года - независимого Южного Йемена. Север Йемена со столицей в Сане получил независимость от Османской империи еще в 1918 году. Юг и север Йемена объединились только в 1990 году, но мир сохранялся недолго. В 1994 году в стране началась гражданская война, закончившаяся победой северян. Однако сепаратистские настроения на юге по-прежнему сильны.

Это уже третья попытка ЮПС взять под контроль Аден, а вместе с ним и весь юг страны. Первые столкновения вспыхнули в январе 2018 года, однако тогда конфликт быстро урегулировали. В августе 2019 года все оказалось гораздо серьезней. Заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк объявил о всеобщей мобилизации, попутно обвинив президента Хади в связях с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Йеменские "братья" входят в ряды партии "Аль-Ислах", чьи представители играют весомую роль в правительстве Йемена и других госструктурах. В частности, вице-президент страны и заместитель главнокомандующего Али Мохсин аль-Ахмар считается неформальным лидером военного крыла "Аль-Ислаха". И именно на эту партию сделал ставку Эр-Рияд на юге Йемена, несмотря на свою вражду с "Братьями-мусульманами".

как йеменских сепаратистов склонили к переговорам

Остановить кровопролитие и начать переговоры в августе прошлого года удалось лишь после угроз Эр-Рияда нанести удар по позициям ЮПС. Абу-Даби, решивший к тому времени завершить свое военное участие в кампании против хуситов, также был заинтересован в поиске компромисса. К концу октября эмиратские войска полностью покинули провинцию Аден, передав контроль за ситуацией йеменским и саудовским силам, а спустя несколько дней состоялось подписание Эр-Риядского соглашения между ЮПС и правительством Йемена. Как радостно заявляли тогда официальные лица, выиграли все стороны, кроме хуситов. Однако соглашение так и не было реализовано.

Месяц назад власти Саудовской Аравии в очередной раз призвали правительство Йемена и ЮПС к мирному разрешению противоречий. К середине апреля ситуация стала критической. Появились сообщения о наращивании военных сил в провинциях Абьян и Шабва, где не прекращались столкновения между ЮПС и сторонниками "Аль-Ислаха". Впрочем, буквально несколько дней назад саудовские военные убедили их остановить боевые действия. Фактически это стало частью гуманитарного прекращения огня, объявленного арабской коалицией по призыву генсека ООН Антониу Гутерриша и его спецпосланника в Йемене Мартина Гриффитса. 24 апреля двухнедельное прекращение огня было продлено еще на месяц - до окончания месяца рамадан. Тем неожиданней оказалось заявление ЮПС о введении чрезвычайного положения и самоуправления на юге страны. Ни Эр-Рияд, ни Абу-Даби не стали торопиться с заявлениями о происходящем в Адене.

Последние события можно расценивать как сигнал Абу-Даби в адрес Эр-Рияда. Либо Саудовская Аравия будет учитывать интересы всех игроков, а не только партии "Аль-Ислах", либо повторится августовская конфронтация",- сказал "Ъ" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН Сергей Серебров.

По его словам, ОАЭ боятся утраты своего влияния в Йемене, демарш ЮПС - это "пробный шар, который должен подтолкнуть вторую сторону к скорейшему формированию паритетного правительства". "Кроме того, этот шаг достаточно убедительно демонстрирует, что юг готов к отделению от Йемена. То, что власти нескольких провинций не поддержали ЮПС, не очень показательно. Безусловно, у Саудовской Аравии в этих провинциях есть свои прокси. Но если дело дойдет до реальных столкновений, большинство там поддержит ЮПС, а не Саудовскую Аравию",- отметил эксперт. По его мнению, "южный вопрос" должен стать частью процесса политического урегулирования в Йемене под эгидой ООН, которое пока сконцентрировано лишь на противостоянии правительства Хади с хуситами и их сторонниками. В противном случае югу не избежать раскола.



Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 26.04.2020, 20:23