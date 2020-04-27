В Голодной степи "ночные бабочки" подешевели до $15

13:27 27.04.2020

В узбекском городе Гулистане, столице Голодной степи, пять суток ареста получила 24-летняя жрица любви, сообщает местное УВД.

Ее задержали 20 апреля, прямо во время отработки 150 000 сумов. Оперативники припаяли еще и нарушение карантина. Общий штраф превысит 450 долларов.