Казахстан: попытки избавиться от российской гегемонии, - Нур Ульван

13:32 27.04.2020 Пытаясь быть беспристрастным, автор признает, что в период президентства Нурсултана Назарбаева Казахстан добился значительных успехов. Темпы роста экономики возросли в 15 раз, страна вошла в список 50 самых развитых стран мира. Однако, по его мнению, республика остается заложницей тоталитарного режима даже после ухода бывшего главы государства.

Казахстан: попытки избавиться от российской гегемонии (NoonPost, Египет)



Нур Ульван (نور علوان)

NoonPost, Египет



Казахстан, родина исламского философа Аль-Фараби, известен своей музыкой, уникальной архитектурой, лошадьми, яблонями и лавандой. Эта страна, богатая ресурсами, включая нефть, всегда привлекала внимание великих держав и вызывала зависть у чужаков. Придя в Центральную Азию, они принесли с собой множество политических и экологических проблем, однако именно Казахстан превзошел остальные региональные страны в способности отвечать на эти вызовы. Он столкнулся с теми же испытаниями, но прошел их гораздо успешнее: в стране не было ни гражданских войн, ни внутренних беспорядков. Тем не менее далеко не все шло так гладко.

Получив независимость после распада Советского Союза, Казахстан пошел по пути процветания и был первой страной в мире, добровольно отказавшейся от ядерного оружия. После почти полувекового коммунистического правления было ясно, что он, в отличие от других центральноазиатских республик выбрал иную модель развития, хотя их объединяли такие черты как авторитаризм и подавление оппозиции. Определенный вклад в это внесла региональная и международная напряженность.

Казахи - народ, на который Советский Союз оказал наибольшее влияние



Казахи - тюркский народ, этнически связанный с уйгурами в западном Китае и внешне похожий на монголов. Слово "казах" имеет турецкое происхождение и означает "свободный и независимый", что символизирует свободную жизнь кочевников, передвигающихся верхом. Что касается слова "стан", оно взято из фарси и означает "дом", "земля". Таким образом, Казахстан - это "дом свободных".

Исторически казахи - кочевой народ, и поэтому у них много культурных символов, связанных с различными аспектами жизни кочевников. Пожалуй, центральным элементом их культуры является лошадь. Наряду с ней это некоторые исламские символы, такие как полумесяц или одежда, прочно вошедшая в повседневную жизнь народа, несмотря на навязанный в течение 70 лет советскими властями атеизм.



Поскольку Советский Союз вел культурную войну с народами региона, он запретил им исповедовать исламскую религию (закрыл или разрушил 10 тысяч мечетей), запретил ее изучать (закрыл 14 тысяч исламских школ), а также отменил шариатские суды и арабскую графику их письменности. Коммунистическая идеология преобладала во всех частях Центральной Азии. Хотя Казахстан и другие республики региона имеют одни и те же культурные особенности, первый больше остальных изменился под влиянием почти двухвекового тесного взаимодействия с русским народом. Казахи смотрят на Россию с гораздо большим интересом, чем на исламские государства.



Республика Казахстан занимает девятое место в мире по площади территории (она практически равна площади всей Западной Европы и в 5 раз превышает площадь Франции) и является крупнейшей страной, не имеющей выхода к морю в мире. По казахской земле пролегал Великий шелковый путь, связывавший Европу с Китаем более 2 тысяч лет тому назад. Это объясняет, почему Китай и Россия всегда были заинтересованы в тесных связях с этой страной на политическом, экономическом и культурном уровнях. Китай вышел из конкуренции после того, как во второй половине восемнадцатого века Российская империя распространила свое влияние на казахскую территорию, а позже она вошла в состав СССР.



Население Казахстана составляет около 18 миллионов человек. В стране проживают представители 131 этнической группы, а доля казахов составляет около 46% населения. За ними следуют русские (более 35%), украинцы, немцы, узбеки, татары, уйгуры, таджики, корейцы, турки и чеченцы, доля которых не превышает 5% от общей численности населения. 51% казахстанцев исповедуют ислам, а остальные - это христиане, иудеи и приверженцы верований, распространенных среди китайцев, проживающих у границы с Китаем.

В 1997 году столицу Казахстана перенесли из города Алма-Ата в Акмолу, название которой позже изменили. Сначала город назвали Астана (на турецком языке это слово значит "столица"), а после ухода в отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в прошлом году столицу переименовали в его честь и назвали Нур-Султан.



Мнения относительно причин такого изменения разнятся. Согласно одной из версий, этот шаг был обусловлен стратегическими и геополитическими факторами. Так, бывшая столица находится близко к границам с Китаем и Кыргызстаном, и хотя это дружественные страны, они находятся вблизи от исламских радикальных движений в Таджикистане и Афганистане. Другими словами, новое центральное расположение обеспечивает правительству не зависящую от соседей столицу. Согласно второй версии, столица была перенесена в другой город, так как президент Назарбаев хотел создать прекрасную новую столицу с другими дорогами, зданиями и аэропортом. Независимо от того, какая из версий является правдой, Алма-Ата по-прежнему является крупнейшим городом и финансовым и культурным центром страны.



Язык и выход из советского подчинения



Казахстан - двуязычное государство. Казахский язык (тюркский), на котором говорит около 64,4% населения, является государственным языком в соответствии с конституцией. Что касается второго языка, то это русский, на котором также говорит большинство казахов. Он используется в сфере бизнеса, в госструктурах и общественных кругах и является родным языком многочисленной группы граждан русского происхождения. По статистике 2016 года в Казахстане проживают около 3,65 миллиона русских, что составляет около 20% от общей численности населения страны (18 миллионов).

Примечательно, что язык в Казахстане является одним из наиболее дискуссионных вопросов. Языковая ситуация в стране менялась в зависимости от правящего режима, вместе с чем менялся и алфавит. Всего два года назад бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ, который "постановил Правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику и обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года". Таким образом, кириллицу (основа русского алфавита) сменила латиница.



Эта была третья по счету смена графики казахской письменности в бывшей советской республике менее чем за 100 лет. До 1920-х годов она использовала арабскую графику, затем латинскую, но через 11 лет, в 1940 году, она решила перейти на кириллицу аналогично всем странам бывшего Советского Союза. В настоящее время страна снова возвращается к латинице.



Разумеется, это решение спровоцировало комментарии и намеки относительно того, что шаг имеет символический характер и в очередной раз подчеркивает независимость и дистанцирование от советского прошлого, так как русский язык или кириллица являются формой колониального господства над казахской культурой и языком. Как известно, Россия испытывает сильные чувства по отношению к народам, разговаривающим на ее языке. Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев назвал это решение недружественным шагом по отношению к Российской Федерации, но для Назарбаева оно было нацелено на эффективное развитие общества, взаимодействие с внешним миром, помощь детям в быстром изучении английского языка, и не что иное, как волна духовного и культурного обновления в стране, стремящейся вступить в клуб тридцати самых развитых государств мира.



Природные богатства и коррупция



Крупнейшая по площади мусульманская страна в мире обрела политическую славу после 1991 года, когда провозгласила свою независимость от Советского Союза и сосредоточила усилия на эксплуатации своих национальных богатств на благо интересов страны. Казахстан пытается нарастить стратегический вес среди великих держав. На его территории имеются огромные запасы природного газа - Казахстан занимает 22-е место в мире по его запасам (45,7 триллиона кубических метров). Что касается нефти, то с 1 миллиардом баррелей она занимает 12-е место по доказанным запасам этого энергоносителя. Согласно прогнозам, страна станет одним из 10 крупнейших производителей нефти в мире в течение следующего десятилетия.



Помимо газа и нефти Казахстан богат такими ценными ресурсами, как золото, медь, свинец, цинк и серебро, и обладает примерно третью мировых запасов хрома и марганца, используемых для производства стали и алюминия. Кроме того, у страны вторые по величине запасы урана. Как известно, в Казахстане проводились советские ядерные испытания, и при Хрущеве была реализована программа по освоению целины.



Как и в других республиках Центральной Азии, основой казахской экономики является выращивание хлопка, а главные статьи экспорта - нефть, природный газ, различные полезные ископаемые и химикаты. Ключевыми импортерами казахской продукции считаются Италия, Китай, Нидерланды и Россия. Сами казахи импортируют машины, минеральные ресурсы, химическую продукцию и продовольственные товары. Источники - Россия и Китай.



По данным Всемирного банка, с 1999 года в Казахстане наблюдается ежегодный рост валового внутреннего продукта. Менее чем за два десятилетия страна увеличила доходы до высокого уровня и в 2016 году вошла в число стран с высшим уровнем среднего дохода. С 2002 года ВВП на душу населения увеличился в шесть раз, и резко снизился уровень бедности, что привело к значительному улучшению ключевых показателей развития страны, однако эти позитивные изменения не объясняют, почему страна потеряла около 25% ВВП в течение первого десятилетия после получения независимости, что спровоцировало дискуссии относительно административной и политической коррупции в государстве.



Этот вопрос заставил экспертов раскрыть глаза и увидеть, что зять президента, его внук и советник возглавили список богатейших людей в стране в то время, когда правящая семья контролирует зарубежные фонды страны. Эти наблюдения были подтверждены, когда произошла утечка панамского архива, в котором значились имена чиновников из Казахстана. Эти документы частично пролили свет на состояние внука президента Нурали Алиева и сына Дариги, который занимал пост заместителя мэра Астаны в 2014-2016 годах. Часть его состояния оценивается в 200 миллионов долларов.

В коррупционных скандалах были замешаны и другие родственники президента: в 2015 году Назабаев назначил свою дочь Даригу на должность заместителя премьер-министра, а через год она оказалась в Сенате, что укрепило предположения о том, что она готовится занять пост президента. Хотя они были далеки от реальности, Дарига и ее бывший муж были связаны с отмыванием денег и имели скрытые австрийские банковские счета.

Нужно упомянуть также вторую дочь бывшего президента Динару и ее мужа Тимура Кулибаева, который контролирует 90% экономики Казахстана. Он занял 1107 строчку в списке богатейших людей в мире по оценкам журнала Forbes в 2013 году (его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов) и был вторым самым влиятельным человеком в стране. За ним следуют Динара, чте состояние также оценивается в 1,3 миллиарда долларов, и ряд других членов семьи, которые считаются лицом государственной коррупции в Казахстане.



30 лет диктатуры. Что с правами казахов?



Конституция Казахстана гарантирует гражданам государства ряд прав, в том числе свободу слова, совести и передвижения, но, несмотря на формально демократическую конституцию, правящий режим все больше тяготел к авторитаризму в первые годы независимости. Первый президент Нурсултан Назарбаев год за годом ужесточал правление, и его власть не знала никаких границ. Он четырежды переизбирался подавляющим большинством голосов на выборах, которые международные наблюдатели не признали свободными и справедливыми, и обладал всей полнотой власти в течение почти трех десятилетий.



В 2007 году была принята конституционная поправка, сокращающая срок президентских полномочий и наделяющая большей властью парламент. Другая поправка была призвана освободить Назарбаева от ограничений по президентскому сроку, а в 2010 году парламент Казахстана согласился провести референдум по отмене следующих двух президентских выборов и продлению срока Назарбаева на посту президента как минимум до 2020 года.



Тем не менее Конституционный суд Казахстана отклонил идею проведения референдума, и Назарбаев согласился с его решением, призвав к досрочным президентским выборам. В апреле 2011 года он был переизбран в качестве президента, получив более 95% голосов, в то время как в отчете наблюдателей ОБСЕ указывалось, что введенные ограничения политической активности в Казахстане и отсутствие жизнеспособного оппозиционного кандидата в президенты оставили избирателей без альтернатив, как и на выборах 1999, 2005, 2011 и 2015 годов, когда конкуренция имела сугубо формальный характер.



В том же году правительству, обычно не оставляющему пространство для каких-либо волнений и протестов, был брошен редкий вызов. Так, в западном городе Жанаозен произошли массовые забастовки нефтяников из-за низкой оплаты труда и тяжелых условий. В результате столкновения оппозиции с правительственными силами 17 человек погибли, сотни получили ранения и десятки активистов получили тюремные сроки.



В этот период власти Казахстана усилили контроль над страной, отключили мобильную связь, заблокировали Интернет, закрыли 40 медиа-платформ и оппозиционных сайтов и ужесточили контроль над работниками других СМИ. Оппозиция и независимые журналисты становятся жертвами репрессий, клеветы и обвиняются в уголовных преступлениях. В настоящее время Казахстан занимает 157-е место (среди 180 государств) в мировом Индексе свободы прессы, публикуемом организацией "Репортеры без границ".

Тем не менее, если мы хотим быть беспристрастными, то нужно признать, что в период президентства Нурсултана Назарбаева Казахстан добился значительных экономических успехов. Согласно докладу, опубликованному агентством Anadolu, темпы роста экономики выросли в 15 раз, доход на душу населения увеличился в 9 раз, а численность населения, находящихся за чертой бедности, уменьшилось также в 15 раз. Страна вошла в список 50 самых развитых стран мира и превратилась в трансконтинентальный центр благодаря крупным инвестициям в транспортную инфраструктуру и реформам, направленным на улучшение условий для бизнеса и инвесторов. Казахстан, привлекший 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций, стал ведущим государством в регионе Центральной Азии, а решение Назарбаева закрыть Семипалатинский испытательный полигон, где Советский Союз проводил свои ядерные испытания, превратило страну в один из очагов стабильности и мира на международной арене.



Все эти успехи не позволяют нам отрицать реальность - авторитарное правление президента Назарбаева, внезапно покинувшего свой пост в марте прошлого года. После его отставки тысячи граждан вышли на улицы в знак протеста по самым разным вопросам, включая переименование столицы страны в честь бывшего президента. Они требовали проведения демократических реформ и выступали против результатов выборов в пользу нового президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе протестов казахстанская полиция применила силу и арестовала сотни демонстрантов. Это говорит о том, что Республика Казахстан остается заложницей политики репрессий даже после ухода Назарбаева.



Оригинал публикации: كازاخستان.. محاولات الانفتاح والإفلات من الهيمنة الروسية

15/04/2020 Источник - ИноСМИ

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