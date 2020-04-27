РосПсаки (Песков) рапортует о каких-то "победных" сделках Кремля и Саудитов по нефти

14:16 27.04.2020

Песков навал победой сделку России с Саудовской Аравией по нефти

Соглашение отвечает интересам всех сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заключение сделки по сокращению добычи нефти между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ стало общей победой.



"Последняя договоренность России с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами о новом снижении объемов добычи - это была общая победа", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".



Он отметил, что это соглашение было выгодно для всех сторон, потому что в мире спрос на нефть падал, а когда разразилась пандемия COVID-19, то и вовсе произошел обвал на рынке, так как крупнейшие экономики просто встали.

Что касается провала мартовских переговоров по сокращению добычи, но это произошло не по вине Москвы, заявил Песков. Напомним, стороны не смогли договориться об объемах снижения.

"Россия не была инициатором его прекращения", - сказал пресс-секретарь президента.



Артем Кожедубов