 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.04.2020
15:51  Дочь Михаила Фрунзе готовится к своему 100-летию и передает привет Бишкеку
15:47  В Казахстане спешно строят 2200-летний город Шымкент - "тур-объект мирового значения", - "Э-К"
15:41  Из-под топота копыт... Аркадаг ускакал на новом дареном коне
15:33  Актриса и чемпионка мира по джиу-джитсу казашка Молдир Мекенбаева - первый "коричневый пояс" среди женщин
15:32  В мире - COVID-19, в Турции - птичий грипп, - А.Асалыоглу
15:30  США: от пандемии к переменам, - С.Кожемякин
15:28  Россия обогнала Китай по общему числу завирусованных

15:27  Американцы уходят из Ирака и оставляют вакуум
15:17  Как казахи-алашевцы истребили русских анненковцев в 1920 году (история), - А.Ганин
15:13  Магия книг, - Бахадыр Мусаев
14:45  Валька - пулеметчица? В новом главном военном храме России будет сиять мозаика спикерши Матвиенко
14:16  РосПсаки (Песков) рапортует о каких-то "победных" сделках Кремля и Саудитов по нефти
13:40  Варианты будущего миропорядка, - Роберт Мэлли
13:32  Казахстан: попытки избавиться от российской гегемонии, - Нур Ульван
13:27  В Голодной степи "ночные бабочки" подешевели до $15
12:51  Гражданская война в Йемене окончательно запуталась фронтами, - М.Беленькая
12:34  Умер узбекский футболист-"пахтакоровец" Вильгельм Каххаров
11:11  Вроде не бездельники и могли бы жить... КырДепутаты, под предлогом карантина, пытаются продлить свои полномочия до 2021
10:06  Нужно ли казахам квазигосударство? - Д.Ашимбаев
09:59  КазВирус-2780 (+63)
09:46  Известная аферами в Казахстане американская нефтекомпания Diamond Offshore объявила о пред-банкротстве
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосПсаки (Песков) рапортует о каких-то "победных" сделках Кремля и Саудитов по нефти
14:16 27.04.2020

Песков навал победой сделку России с Саудовской Аравией по нефти
Соглашение отвечает интересам всех сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заключение сделки по сокращению добычи нефти между Россией и Саудовской Аравией в рамках ОПЕК+ стало общей победой.

"Последняя договоренность России с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами о новом снижении объемов добычи - это была общая победа", - сказал Песков в интервью "Аргументам и фактам".

Он отметил, что это соглашение было выгодно для всех сторон, потому что в мире спрос на нефть падал, а когда разразилась пандемия COVID-19, то и вовсе произошел обвал на рынке, так как крупнейшие экономики просто встали.
Что касается провала мартовских переговоров по сокращению добычи, но это произошло не по вине Москвы, заявил Песков. Напомним, стороны не смогли договориться об объемах снижения.
"Россия не была инициатором его прекращения", - сказал пресс-секретарь президента.

Артем Кожедубов

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587986160
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с началом месяца Рамазан
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента РК – Елбасы
- Госкомиссия по модернизации экономики рассмотрела меры поддержки системообразующих предприятий РК
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин проинспектировал ход строительства жилья в столице
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года №233
- Нужно ли нам квазигосударство?
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе обсуждается законопроект по вопросам чрезвычайного положения
- Тридцатилетнее президентство: как Назарбаев стал Лидером нации. Часть третья
- Во сколько Казахстану обходится мнимая цифровизация?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  