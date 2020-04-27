Валька - пулеметчица? В новом главном военном храме России будет сиять мозаика спикерши Матвиенко

14:45 27.04.2020 Хоть святых выноси: Без ликов Путина, Шойгу и Матвиенко и храм не храм

Главный православный собор Вооруженных сил России украсили мозаикой с портретами политиков



Виктор Сокирко

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Игорь Мещан



Возведение войсковых храмов и соборов в России всегда было традиционным, еще с допетровского периода, а затем и в имперское время. Здесь можно вспомнить, что и Храм Христа Спасителя в Москве был возведен по указу императора Александра 1 для увековечивания памяти победы в войне 1812 года (взорван в 1931-м и восстановлен в 1995-2000 годах). Нарушили эту традицию после революции 1917 года и до 1991-го культовые сооружения с военным "уклоном" не строились. Зато потом этот пробел стали активно устранять - войсковые храмы стали возводить и восстанавливать повсеместно, большие и малые, вблизи воинских частей и в исторических местах. Колокольня и церковь св. Александра появилась даже на северном военном аэродроме в поселке Тикси, у российских десантников-миротворцев в Боснии и Герцеговине на базе в городе Углевик был свой храм Спаса Нерукотворного. Что там говорить - в России существует даже единственный в мире авиадесантируемый православный воинский храм.



Так что появление Храма Воскресения Христова, или Главного собора Вооруженных сил России, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, было делом предсказуемым и закономерным. Его, как планируется, должны открыть 9 мая, однако торжественная церемония скорее всего будет перенесена на более поздний срок из-за карантинных мер связанных с коронавирусом. Храм строился на народные пожертвования (к февралю 2020 года было собрано более 3 миллиардов рублей) и бюджетные средства Москвы и Московской области (выделено 3 миллиарда рублей). Внес свою лепту в возведение войскового храма и президент Владимир Путин, который из личных средств оплатил икону Спас Нерукотворный и ее уникальный складень (весом в 100 килограмм). Министр обороны Сергей Шойгу первым внес пожертвование на строительство, а затем и лично курировал ход работ.



Воздалось им за это сторицей и "вечной памятью потомков" - храм теперь украшен ликами Путина, Шойгу, а иже с ними спикера Совета Федераций Валентины Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, начальника Генштаба Валерия Герасимова, директора ФСБ Александра Бортникова, еще ряда российских политиков и военных. В списке "святых" присутствуют и глава Крыма Сергей Аксенов с экс-полпредом в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. Собственно и мозаичное панно в храме носит название "Бескровное присоединение Крыма в 2014 году" и включает в себя лиц причастных к тем событиям, где каждый из них сыграл свою роль. Понятно, что Путин и Шойгу в этом списке занимают ключевые места. Только вот о вечной памяти - вопрос. Не мозаикой обычно увековечивают память о себе…



И понятно, почему появившиеся изображения этой мозаичной фигуры на стене Главного храма Вооруженных сил России вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Все-таки храм это не исторический музей, который стоит украшать подобными композициями, тем более, что и качество при ближнем рассмотрении оставляет желать лучшего - лица выложенные из мозаики хотя и узнаваемы, но выглядят как-то пугающе. Больше похоже на украшение какой-то душевой кабинки. Да и сам храм из-за такого "новодела" уже нельзя полностью считать каноническим. С другой стороны, изображение исторических событий в росписи церквей допускаются, а события "Крымской весны" к ним приравниваются, также как мозаичная композиция "Парад Победы 1945 года", на которой присутствует портрет Сталина в руках одного из солдат.



С критикой по поводу этой портретной группы в Храме Воскресения Христова выступила депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская известная своим трепетным отношением к православным традициям. "Мои слова будут истолкованы по-разному, но я все же скажу. Я считаю, что такую картину и эту страницу надо записывать в учебники по истории, а не на стенах храма. На стенах храма изображаются святые, священномученики и все, что с ними связано. Ни в коем случае участники Крымской весны и ныне живущие участники всех этих событий не относятся к святым. Это мое личное мнение. Я это не понимаю", - высказалась Поклонская, подразумевая в первую очередь роль Аксенова и Белавенцева в крымских событиях весной 2014 года. К слову, и сама Наталья Владимировна оказалась среди ликов "святых" на этой мозаике, чему тоже не особо обрадовалась.



А вот в Московской патриархии изображение Путина и Сталина в православном храме назвали уместным, так как это страница нашей истории. Вот и Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви также считает уместными мозаики с изображением первых лиц государства в Главном храме Вооруженных сил РФ. Агентство ТАСС цитирует слова председателя Совета протоирея Леонида Калинина: "Да, правда, в композиции „Бескровное присоединение Крыма" изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. А композиция „Парад Победы" создавалась аутентично - по фотографии. На ней в кадре на заднем плане верховный главнокомандующий красной армией в 1941-1945 годы Иосиф Сталин. Художественный совет считает изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой нельзя вырывать страницы".



- Включение криторских композиций в роспись храма является достаточно распространенной традицией, - считает заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Игорь Мещан. - Критор - это государь или знатный заказчик храма. Обычным является изображение семьи строителя храма, как видно по портрету семьи Ярослава Мудрого в киевском Софийском соборе. В данном же случае с портретной группой политиков и военачальников в войсковом храме больше подчеркивается исторический смысл события в роли государства, а не как пожертвователи, хотя и Путин, и Шойгу этого заслуживают и как криторы, которые в значительной степени способствовали возведению храма.



Опять же таки исторические изображения главных действующих лиц в "Параде Победы" и "Бескровном присоединении Крыма", не являются главной деталью нового храма. Особое место в нем занимают икона Спас Нерукотворный, в ковчеге которой находится восемь частиц святых покровителей, среди которых присутствует и праведный воин Федор Ушаков, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте. Каждый из приделов храма, а их четыре, посвящен святому - покровителю одного из родов войск и видов вооруженных сил. У Воздушно-космических сил и Воздушно десантных войск это Святой Илия Пророк, у РВСН - Святая Варвара Великомученица, у ВМФ - Святой Апостол Андрей Первозванный, у Сухопутных войск - Святой Александр Невский. Как видите, ни Путин, ни Шойгу к лику святых не причислены.



"У нас испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского воинства. Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим, хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их из поколения в поколение", - произнес Путин еще при закладке камня в строительство Главного храма Вооруженных сил России. Про себя не сказал ни слова.



Как утверждается, Владимир Путин не в курсе, что храм украсят мозаикой с его портретным изображением. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства не знаком с планами внутреннего убранства храма. Можно предположить, что министр обороны Сергей Шойгу хотел сделать таким образом Путину сюрприз при открытии храма, на которое президент, зная его любовь к армии и церкви обязательно приедет. Обрадуется ли к причислению к лику "святых" - неизвестно. Источник - СвободнаяПресса

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