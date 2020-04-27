Как казахи-алашевцы истребили русских анненковцев в 1920 году (история), - А.Ганин

15:17 27.04.2020

Андрей Ганин

"ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПЛАН ФИЗИЧЕСКОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ СВОИХ ЧАСТЕЙ ПУТЕМ МАССОВЫХ УБИЙСТВ" ДОКУМЕНТЫ КОНСУЛА СССР В ЧУГУЧАКЕ Л.М. ГАВРО ОБ АННЕНКОВСКОМ ТЕРРОРЕ



АННОТАЦИЯ:

В статье публикуются материалы расследования 1927 г., осуществленного консулом СССР в Чугучаке (Западный Китай) в отношении массовых убийств бывших анненковцев на территории Семиречья в 1920 г.



Впервые в полном объеме публикуются сохранившиеся документы расследования, раскрывающие картину жестокой расправы белых с их бывшими товарищами, не пожелавшими продолжать борьбу с большевиками.



Полный текст здесь

http://orenbkazak.narod.ru/PDF/Annenkov_terror.pdf



Ганин А.В. "Дьявольский план физического истребления своих частей путем массовых убийств". Документы консула СССР в Чугучаке Л.М. Гавро об анненковском терроре // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2018. № 2 (13). С. 147-166.