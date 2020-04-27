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Как казахи-алашевцы истребили русских анненковцев в 1920 году (история), - А.Ганин
15:17 27.04.2020

Андрей Ганин
"ДЬЯВОЛЬСКИЙ ПЛАН ФИЗИЧЕСКОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ СВОИХ ЧАСТЕЙ ПУТЕМ МАССОВЫХ УБИЙСТВ" ДОКУМЕНТЫ КОНСУЛА СССР В ЧУГУЧАКЕ Л.М. ГАВРО ОБ АННЕНКОВСКОМ ТЕРРОРЕ

АННОТАЦИЯ:
В статье публикуются материалы расследования 1927 г., осуществленного консулом СССР в Чугучаке (Западный Китай) в отношении массовых убийств бывших анненковцев на территории Семиречья в 1920 г.

Впервые в полном объеме публикуются сохранившиеся документы расследования, раскрывающие картину жестокой расправы белых с их бывшими товарищами, не пожелавшими продолжать борьбу с большевиками.

Полный текст здесь
http://orenbkazak.narod.ru/PDF/Annenkov_terror.pdf

Ганин А.В. "Дьявольский план физического истребления своих частей путем массовых убийств". Документы консула СССР в Чугучаке Л.М. Гавро об анненковском терроре // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2018. № 2 (13). С. 147-166.

Источник - Web-сайт Андрея Ганина
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1587989820
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