Россия обогнала Китай по общему числу завирусованных

15:28 27.04.2020

Опубликованы последние данные по коронавирусу на 27 апреля

Россия обогнала Китай, в мире зафиксировано минимальное количество смертей с конца марта



За сутки количество новых смертей от коронавируса COVID-19 (+3 751) оказалось самым низким на протяжении всего апреля, а количество новых зафиксированных случаев (+73 858) заражения – одним из самых низких за тот же период. Всего на сегодняшний день по всему миру сообщается о 3 003 352 случаях. 207 094 пациентов умерли, 882 552 выздоровели. В "лидерах" остаются США и европейские страны, Россия сегодня оказалась на девятом месте, обогнав Китай.



В России зафиксировано 87 147 случаев коронавируса. Вчера прирост составил 6 361 – страна по этому показателю уступила лишь США. Сегодня было зафиксировано еще 6 198 случаев, после чего Россия обогнала Китай, первоначально являвшийся эпицентром пандемии (сейчас в нем сообщается о 82 830 эпизодах). 794 пациента в России умерли, 7 346 выздоровели.



За сутки в Москве от коронавируса скончался 31, а излечились 349 пациентов. Количество новых случаев в столице России увеличилось на 2871 и составило 45 351.



Вечером в официальных страничках оперштаба Московской области в соцсетях появилась подробная информация о выявленные случаях коронавируса по городским округам Подмосковья за вчерашний день:



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В США зафиксировано 987 322 случая, +26 509 за вчерашний день. 55 415 человек умерли включая 1 157 за сутки – хотя число новых смертей и остается большим, оно оказалось наименьшим для страны за долгое время – в апреле в США нередко фиксировалось более 2 тысяч смертей. Выздоровели за время пандемии 118 781 человек – по этому показателю США (уже давно в несколько раз опережавшие другие страны по количеству случаев) вышли на первое место в мире.



Испания за сутки сообщила о 22 019 вылечившихся от коронавируса пациентах и о сравнительно небольшом для страны числе новых случаев, +2 870. Таким образом, "текущее" количество людей, проходящих лечение от COVID-19, за день снизилось со 105 149 до 85 712. Всего в стране зафиксировано 226 629 случаев, 23 190 человек умерли, 117 727 выздоровели.



В Италии зафиксировано 197 675 случаев, включая 2 324 за сутки – также достаточно низкий показатель прироста по меркам страны. От COVID-19 умерли 26 644 пациентов (+260, минимальное количество смертей за сутки в стране с середины марта), выздоровели 64 928.



Минимальный прирост новых случаев с середины марта зафиксирован во Франции, +612 – уже давно не случалось, что в странах, лидирующих по общему количеству случаев, этот показатель опускался ниже тысячи. За фремя пандемии в стране коронавирус был диагностирован 162 100 пациентам, из которых 22 856 выздоровели, а 44 903 умерли.



В Германии сообщается о 157 770 случаях (+1 257), 5 976 пациентов умерли, 112 000 выздоровели.



На шестом месте остается Великобритания, продолжающая медленно догонять Германию и Францию по количеству случаев – это число за сутки увеличилось на 4 463 и достигло 152 840. За сутки в стране было зафиксировано 413 смертей – по количеству летальных исходов за день страна в очередной раз оказалась на втором месте в мире, хотя оно и оказалось заметно меньше, чем в предыдущие дни.



Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна выйти на плато в эпидемии коронавируса в середине мая, а в июне уже "станет полегче".



В Госкомитете КНР заявили, что в Ухане, где когда-то были выявлены первые заразившиеся COVID-19 больше нет коронавируса, были выписаны 12 пациентов, после чего в городе не осталось ни одного заразившегося или подозреваемых на заражение.



В пресс-службе движения "Волонтеры Победы" сообщили, что акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в формате видеоконференции. Кроме того, желающим предлагается выйти на балконы с портретами ветеранов.



Сегодня стало известно, что 28 апреля президент России Владимир Путин проведет с главами регионов совещание, посвященное борьбе с коронавирусом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, губернаторы расскажут о готовности дополнительного коечного фонда, а также обеспеченности врачей средствами защиты.



Дмитрий Ерусалимский