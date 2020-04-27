США: от пандемии к переменам, - С.Кожемякин

15:30 27.04.2020 США: от пандемии к переменам



Вызвав сильнейший за десятилетия кризис, пандемия коронавируса обнажила пороки социально-экономической системы США. В стремлении скрыть свою ответственность власти перекладывают вину на Китай и международные организации. Непредсказуемыми на фоне падения рейтинга Дональда Трампа становятся и результаты выборов.



Смертельное родео



Будучи беспрецедентной по масштабам и крайне специфичной по своему характеру угрозой, глобальная вспышка коронавирусной инфекции вызвала разную реакцию в каждой из стран мира. Тщательный анализ ответных мер еще предстоит провести, но некоторые выводы напрашиваются уже сейчас. Так, совершенно очевиден крах американской системы здравоохранения и, шире, всего социально-экономического курса США.



То, что десяткам миллионов жителей богатейшей страны мира не гарантировано самое фундаментальное право - право на жизнь - было известно давно. Но эта истина ловко маскировалась плотной пропагандистской завесой, рисовавшей Соединенные Штаты как настоящий рай на земле. Коронавирус показал, что "король-то голый". Каждый день в стране фиксируется в среднем 2 тыс. смертей и 30 тыс. новых заражений, общее число инфицированных превысило 800 тыс. - в десять раз больше, чем в Китае! А ведь относительно недавно руководство демонстрировало поистине ковбойскую заносчивость. Трамп обещал справиться с проблемой к 12 апреля - католической и протестантской Пасхе, а губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо превозносил возможности американской медицины. "Это не первое наше родео - мы полностью скоординированы, полностью мобилизованы и готовы справиться с ситуацией, - говорил он в начале марта. - У нас самая лучшая система здравоохранения в мире. Мы даже не допускаем мысли о том, что здесь все будет так же плохо, как в других странах".



На это не повлияли ни тревожные доклады спецслужб, ни представленные Белому дому результаты тотальной проверки, проведенной министерством здравоохранения и социальных служб в прошлом году. Они оказались удручающими, выявив неготовность к массовым вспышкам инфекционных заболеваний.



В итоге спустя месяц Трамп бесновался в поисках виновных и отдавал противоречащие одно другому распоряжения, а бледный губернатор молил оказать его региону хоть какую-то помощь. Выяснилось, что обеспеченность 20-миллионного штата в больничных койках отвечает потребностям лишь на треть, а количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не превышает 20 процентов от необходимого. В результате один Нью-Йорк обогнал по числу заболевших все страны мира и готовится обойти по масштабам смертности Италию с ее 24 тыс. жертвами. Подобные картины, пусть пока не в таких дантовских тонах, характерны и для других регионов США. Отовсюду приходят сообщения о нехватке мест в больницах, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты и т.д.



Невольно напрашиваются аналогии с армией, оказавшейся перед лицом вторжения без оружия, боеприпасов и внятной стратегии. Правда, это сравнение имеет один изъян. Как раз таки вооруженные силы при Трампе и его предшественниках никогда не испытывали недостатка в финансировании. В проекте бюджета на 2021 финансовый год на военные цели планируется выделить рекордную сумму - свыше 740 млрд долл. Из них почти 30 млрд пойдут на модернизацию ядерного арсенала, а 69 млрд (больше, чем весь оборонный бюджет России) - на военные операции за рубежом.



Когда жизнь не по карману



Иначе чувствует себя социальная сфера. После прихода Трампа резко сократилось финансирование программ медицинской помощи для малоимущих ("Медикейд"), пенсионеров и инвалидов ("Медикэр"), центров по контролю и профилактике заболеваний. Белый дом на 80 процентов урезал бюджет программы по предотвращению глобальных эпидемий, а в 2018 году распустил отдел Агентства национальной безопасности по обеспечению готовности к пандемиям. До 875 человек - минимума за все время существования этой структуры - сокращен штат Управления по безопасности и охране труда. Отменены требования к работодателям вести учет производственного травматизма, работникам запрещено участвовать в инспекциях.



Эти шаги встроены в общую неолиберальную политику, возродившую человеконенавистнические догматы о том, что бедняки сами виноваты в своем положении, и помощь им допустима только в виде благотворительности. Исходя из этого, сокращена государственная поддержка бездомных, а количество получателей продуктовых талонов снижено путем ужесточения требований с 44 млн в 2016 году до 35,7 млн в прошлом. Еще 1,6 млн граждан могут лишиться социальной помощи из-за пересмотра черты бедности. Обсуждается увеличение пенсионного возраста. Если сегодня для получения 100-процентных выплат человек должен достичь 67-летнего возраста, то теперь эта планка может быть поднята до 70 лет.



На эти меры администрация идет, в том числе, из-за вызванного налоговой реформой дефицита бюджета. В ее рамках верхняя ставка корпоративного налога была снижена с 35 до 21 процента. Два месяца назад произошло очередное снижение - до 20 процентов. В конечном же итоге власти намерены снизить нагрузку на большой бизнес до 15 процентов. Крупнейшие корпорации, среди которых "Амазон", "Ай-Би-Эм", "Дельта Эйрлайнз" и многие другие, добились налоговых каникул, и их отчисления нередко равны нулю.



Сворачивание госрасходов до предела усугубило ситуацию в американском здравоохранении. Напомним, оно строится на основе страховых взносов и за некоторыми исключениями (программы "Медикэр" и "Медикейд") не имеет государственной поддержки. Взносы осуществляются работодателями либо самими гражданами. Но у этой схемы есть громадные изъяны. Во-первых, почти 28 млн человек лишены какой бы то ни было страховки. Еще столько же ограничиваются минимальным пакетом услуг. Этому способствует либерализация трудовых отношений. Большинство заключенных в последние годы трудовых договоров являются срочными или "гибкими", когда работодатель отказывается предоставлять сотруднику даже минимальные права. Только 49 процентов работников могут похвастать страховыми выплатами от компании, а в профсоюзах состоят лишь 6 из 100 сотрудников частного сектора. Что касается оплачиваемых больничных дней, то законодательство США их попросту не признает. Равно как и декретные отпуска.



Во-вторых, даже наличие полноценного полиса не гарантирует всесторонней помощи. Страховые компании формируют ограниченный перечень услуг и заключают соглашения с ограниченным количеством медучреждений. Малейший выход за эти рамки американцы, в том числе участники программ "Медикэр" и "Медикейд", оплачивают из собственного кармана. Согласно проведенному исследованию, при наличии страховки 5-дневное лечение в больнице от коронавируса обходится в среднем в 10 тыс. долл., а в случае осложнений счет вырастает до 20 тыс. При отсутствии страхового полиса сумма в разы больше - от 40 до 75 тыс. долл. И это при том, что доход беднейших 25 млн семей не превышает 21 тыс. долл. в год.



Стоит ли удивляться, что даже при тяжелом состоянии люди отказываются от госпитализации? К чему это может привести, еще в феврале предупреждали специалисты. В статье для ведущего в США медицинского журнала "Ланцет" они напомнили, что во время вспышки свиного гриппа в 2009 году каждый третий заразившийся продолжал работать. Это вывело страну на первое место по числу заболевших и умерших.



Наконец, отсутствие единой национальной системы здравоохранения делает американскую медицину лидером по забюрократизированности и неэффективности. Свыше 1200 страховых компаний и десятки тысяч страховых планов делают невозможной выработку единой стратегии. Особенно ярко это проявляется во время эпидемий. "Частная система привела к хаосу. Каждой организации здравоохранения приходится создавать и реализовывать собственные ответные меры, что приводит к противоречивым рекомендациям и стандартам, массовой неразберихе и потерянному времени", - констатируют в Коммунистической партии США. "В самой богатой в истории стране частные страховые и фармацевтические компании сделали нас беспощадно уязвимыми перед пандемией", - добавляют в движении Демократические социалисты Америки (ДСА).



"Всеобщее бедствие" не для всех



Большой резонанс имело недавнее видео с участием певицы Мадонны. Нежась в ванне с лепестками роз, она рассуждает о коронавирусе и называет пандемию "великим уравнителем". "Если корабль тонет, то тонут все, кто на нем находится", - философствовала порядком подзабытая исполнительница. Смысла в этой сентенции не больше, чем в большинстве песен так называемых поп-звезд. В США наблюдается прямая зависимость между риском заразиться и умереть от коронавирусной инфекции и благосостоянием жителей. Больше всего страдают черная и латиноамериканская общины. Например, в Чикаго смертность от коронавируса среди афроамериканцев в пять раз выше, чем среди белых граждан, хотя доля первых в населении города составляет всего 33 процента. В штате Луизиана более 70 процентов жертв - черные при 32-процентной доле в общем числе жителей, а в городе Милуоки (штат Висконсин) данное соотношение составляет 81 и 26 процентов.



Согласно общеамериканской статистике, на 100 тыс. населения от новой инфекции умирают 22 испаноязычных, 20 черных и только 10 белых жителей, что почти полностью совпадает с уровнем бедности. Среди указанных категорий она составляет, соответственно, 18, 21 и 8 процентов. Разумеется, это никакое не совпадение. Бедность снижает доступность здравоохранения, способствует большему распространению диабета, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний, которые снижают шансы на выздоровление от COVID-19. Наконец, не имеющие накоплений бедные американцы не могут позволить себе "самоизоляцию" и вынуждены продолжать работать, изматывая себя и порой заражая других. Как признала газета "Вашингтон Пост", "дыры в системе социальной защиты, неравный доступ к образованию и карьерным возможностям и, наконец, системный и институциональный расизм, - все это отражается на ситуации с коронавирусом". По-настоящему жуткие подробности рассказывают сами врачи. Представитель одной из клиник Квинса - наиболее пострадавшего от пандемии района Нью-Йорка - сообщила, что люди до последнего момента не обращаются к врачам и поступают в больницу уже с остановкой дыхания, когда помочь им невозможно.



Положение усугубляет вызванный пандемией экономический кризис. В стране не только закрылось большинство предприятий сферы обслуживания, но и остановились промышленные гиганты вроде заводов "Большой тройки". Так именуют крупнейшие концерны-автопроизводители - "Дженерал Моторс", "Форд" и "Фиат Крайслер", на которых трудится свыше 150 тыс. человек. Число граждан, обратившихся за пособиями по безработице, уже перевалило за 20 млн, а к лету, по подсчетам экспертов, количество безработных составит 47 млн., достигнув 20 процентов трудоспособного населения. Это грозит превышением пиковых показателей Великой депрессии и падением ВВП по итогам года на 6 процентов. Такой прогноз дал Международный валютный фонд. Экономику Евросоюза, по его же оценкам, ждет снижение на 7,5 процента, России - на 5,5 процента, а вот Китай покажет рост на 1,2 процента.



Массовые увольнения поставили людей на грань выживания. И не только потому, что даже до кризиса 40 процентов американцев признавались в невозможности достать 400 долл. на непредвиденные расходы. Потеря работы автоматически лишило миллионы американцев медицинской страховки, что для многих равнозначно смертному приговору. Чтобы свести с концами, люди обращаются в ломбарды, которые в ряде штатов, например, во Флориде, уже приравнены к магазинам и аптекам как социально важные объекты.



Объявление режима "всеобщего бедствия" и меры поддержки экономики не в состоянии предотвратить массовое разорение. Они не выходят за рамки капиталистического принципа неравенства. Львиная доля помощи направлена корпорациям и банкам. Обычному жителю светит лишь единовременное пособие на максимальную сумму 1200 долл. (при прожиточном минимуме 1660 долл.), да и то его выдача обусловлена рядом критериев. Например, человек не должен иметь налоговой задолженности. Сам же процесс выдачи будет растянут на 20 недель, то есть некоторые люди получат пособия только во второй половине августа. Отсечены от помощи нелегальные иммигранты, численность которых достигает 11 млн человек.



Как обычно, под прикрытием кризиса капиталом совершаются темные дела. Компании отказываются заключать с сотрудниками коллективные договоры и ограничивают права профсоюзов. Лицемерие акул бизнеса видно на примере владельца "Амазона" Джеффа Безоса. Объявив на весь мир о выделении денег для борьбы с пандемией, он преследует собственных сотрудников, которые требуют обеспечить им условия труда, предотвращающие угрозу заражения. Массовой стала скупка корпорациями разорившихся компаний и спекуляции с акциями. В последних оказались замешаны сенаторы-республиканцы Ричард Барр и Келли Лоффлер. Показательным стало поведение владельца сети супермаркетов Дэвида Грина. Известный как набожный евангелист и донор Республиканской партии, он продолжительное время сопротивлялся закрытию своих магазинов. "Мы служим богу, который проведет нас через этот шторм", - заявлял он. Когда же карантинные меры стали неизбежными, он уволил тысячи сотрудников без минимальной компенсации.



Не удивительным на этом фоне является усиление недовольства. Согласно проведенному опросу, 78 процентов жителей требуют сокращения неравенства путем роста минимальной зарплаты, роста налогов для богатых и введения всеобщего медицинского страхования. Среди молодежи сторонников этих мер еще больше - 82 процента.



Рабочий поднимает голову



Чтобы удержать власть перед лицом очевидного краха, власти пытаются отвлечь внимание и переложить ответственность. Для этого они ищут виновных за пределами США. Речь, главным образом, идет о Китае. Начав с туманных намеков, Трамп в конце концов обвинил Пекин в преднамеренном распространении инфекции и пригрозил последствиями. В ответ на эти бредовые нападки МИД КНР напомнил, что Китай ценой огромных усилий и жертв помог всему миру выиграть время, а также подчеркнул, что в вопросах, связанных с коронавирусом, авторитет находится на стороне специалистов, а не "политиков, распространяющих ложь".



Другим виновником объявлена Всемирная организация здравоохранения. В середине апреля Трамп распорядился прекратить ее финансирование, объяснив это "дезинформацией", которую она якобы распространяла, и "симпатиями" ВОЗ к Китаю. Как предупредили в ООН, это сильно осложнит борьбу с коронавирусом, особенно в беднейших странах. Но Вашингтону на это наплевать. Там не только не ослабили блокаду



Кубы, помогающей двум десяткам стран мира побороть инфекцию, но и ввели санкции против европейских компаний, собиравшихся поставить Острову Свободы аппараты ИВЛ. Тем отвратительнее слова госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего американское руководство "главными гуманистами мира". "Благодаря несравнимой щедрости американского народа и усилиям американского правительства Соединенные Штаты продолжают играть лидирующую роль в глобальных усилиях в сфере здравоохранения и гуманитарной помощи", - заявил он.



Не собираются США отказываться от интервенционистского курса. Как объявил 14 апреля министр обороны Марк Эспер, Вашингтон продолжит зарубежные операции. Среди них он перечислил "контртеррористические действия" на Ближнем Востоке, в Афганистане и Африке, "улучшение оборонительных позиций в Ираке", "сдерживание агрессивного поведения Ирана", работа с союзниками по НАТО в Европе, а также "операции по обеспечению свободы навигации". Последний эвфемизм используется для обозначения антикитайских провокаций в Южно-Китайском мире и Тайваньском проливе. Наконец, Эспер сообщил о действиях в зоне ответственности Южного командования вооруженных сил США. А это открытая угроза Кубе и Венесуэле.



Бешенство Трампа и его команды подстегивает то, что пандемия выпала на год выборов. Рейтинг действующего президента упал до 41 процента и продолжает снижение. Но и противоположный лагерь не предлагает адекватных рецептов. Единственным претендентом от Демократической партии остался 77-летний экс-вице-президент США Джо Байден. Его соперник Берни Сандерс 8 апреля объявил о выходе из гонки. Сенатор, называющий себя демократическим социалистом, объяснил это необходимостью бороться с кризисом и защищать интересы трудящихся на своей должности в Конгрессе. Позже Сандерс призвал сторонников поддержать Байдена и сплотиться против "худшего президента в истории США" - Трампа.



Вместе с тем политик заявил о сохранении за собой делегатов, избранных на первичных выборах. Они примут участие в съезде Демократической партии и выберут ее официального кандидата. Как пояснил Сандерс, делается это для того, чтобы вынудить Байдена "принять прогрессивные идеи". Среди них, напомним, государственная система здравоохранения, бесплатное высшее образование, рост налогов для обеспеченных граждан и корпораций и т.д. Но ждать от руководства Демократической партии одобрения этих идей наивно. Задействовав весь арсенал имевшихся в их руках информационных и административных средств, они демонизировали Сандерса, а также, реанимировав безнадежно отстающего Байдена, вывели его в лидеры праймериз.



Далеко не все сторонники Сандерса одобрили его призыв голосовать за Трампа. Как отмечают в ДСА, выдвижением Байдена демократический истеблишмент заранее сдает победу действующему президенту, видя в нем меньшую угрозу, чем Сандерс и его программа. Все последние дни среди американских левых не утихает дискуссия относительно правильной тактики. С одной стороны, они признают, что в условиях фактической двухпартийной гегемонии единственная возможность для прогрессивных политиков быть избранными в высшие органы власти и довести свои идеи до широких масс - это выступать под сенью Демократической партии. Такой курс привел к ряду успехов. Несколько поддержанных ДСА кандидатов, среди которых Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб, стали членами Конгресса, а участие Сандерса в праймериз позволило мобилизовать миллионы сторонников левых (точнее, левоцентристских) взглядов. "Его усилия приковали внимание к подлинной альтернативе неолиберализму и подчеркнули значение левых идей, вернув их в большую политику", - отмечает журнал "Якобинец".



Но чем дальше, чем очевиднее становятся изъяны подобной тактики. Используя прогрессивных политиков для привлечения электората, руководство Демократической партии и связанные с ней элиты держат их на коротком поводке. Попытки вырваться вперед жестко пресекаются, что показали обе избирательные кампании Сандерса. В связ с этим единственным выходом видится предложение ряда активистов создать общенациональное, основанное на прогрессивной повестке движение. Причем оно должно быть самым тесным образом связано с рабочим движением. Первые шаги на этом пути есть. Забастовка 50 тыс. рабочих "Дженерал Моторс" и начавшаяся 21 апреля забастовка в "Амазоне" стали примером возрождающейся активности американских трудящихся. Большие надежды внушает Организационный комитет по чрезвычайной ситуации на рабочих местах. Его создали ДСА и ряд профсоюзов, включая Объединенный профсоюз работников электротехники, радио и машиностроения. Цель структуры - оказывать помощь оставшимся без работы людям и отстаивать их интересы.



Условия для пробуждения трудящихся масс созревают с невиданной быстротой. Не исключено поэтому, что в обозримом будущем мы увидим совсем другую Америку.



Сергей Кожемякин Источник - "Правда"

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